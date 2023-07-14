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Бизнес

У холдинга USM сменился гендиректор

Ведомости

Генеральный директор принадлежащего Алишеру Усманову холдинга USM Еркожа Акылбек покинул свой пост, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе группы.

«Еркожа Акылбек покинул пост генерального директора ООО ХК «ЮэСэМ» (USM) и вышел из состава органов управления всех компаний группы», – говорится в сообщении.

Пост гендиректора USM теперь займет Оксана Горшкова, добавили в пресс-службе. Причины этого решения не называются.

Горшкова работает в структурах USM с момента основания группы в 2012 г. Последовательно занимала посты административного, операционного и управляющего директора холдинга, а также управляющего директора USM Telecom и некоторых других предприятий группы.

Еркожа Акылбек занял пост гендиректора USM в апреле 2022 г., придя на смену Ивану Стрешинскому. Стрешинский продолжил работу в совете директоров холдинга, но 12 апреля уже этого года попал под санкции США, после чего вышел из него, а также компаний «Металлоинвест», «Мегафон» и «Удоканская медь».

До апреля 2022 г. Акылбек занимал должность первого заместителя гендиректора, исполнительного директора USM. В августе — декабре 2021 г. Акылбек занимал должность заместителя гендиректора по финансовому планированию, контролю и внутреннему аудиту USM, с июля 2020 г. по август 2021 г. — директора по внутреннему аудиту и стратегическим проектам. Акылбек также входит в состав советов директоров USM, «Мегафона», «Металлоинвеста», «Удоканской меди», Akkermann Cement и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). До прихода в группу он почти 20 лет являлся партнером KPMG в России и СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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