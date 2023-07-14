У холдинга USM сменился гендиректор

До апреля 2022 г. Акылбек занимал должность первого заместителя гендиректора, исполнительного директора USM. В августе — декабре 2021 г. Акылбек занимал должность заместителя гендиректора по финансовому планированию, контролю и внутреннему аудиту USM, с июля 2020 г. по август 2021 г. — директора по внутреннему аудиту и стратегическим проектам. Акылбек также входит в состав советов директоров USM, «Мегафона», «Металлоинвеста», «Удоканской меди», Akkermann Cement и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). До прихода в группу он почти 20 лет являлся партнером KPMG в России и СНГ.