Минобрнауки полностью цифровизует подачу документов на ученые звания

Как получают ученые звания в России

Чтобы получить звание доцента и профессора в России соискатель должен не менее двух лет непрерывно проработать на одноименных должностях, либо же – в руководстве образовательной организации, следует из положения правительства о присвоении ученых званий. В момент получения звания соискатели должны работать педагогами минимум на 0,25 ставки, уточняется там. Вместе с тем соискатель звания доцента должен иметь стаж не менее пяти лет в научной и педагогической деятельности, из них минимум три года он должен преподавать по научной специальности, по которой он планирует получить звание. Аналогичный критерий стажа у профессоров составляет 5 и 10 лет соответственно. Соискатели на профессорское звание также должны быть научным руководителем лиц, получившим научную степень: минимум трех ученых из вузов и еще пяти – из научных центров. Помимо этого, будущие доценты и профессора должны иметь суммарно по 20 и 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов соответственно, сказано в положении кабмина. Звание профессора присваивается тем ученым, которые уже имеют ученую степень доктора наук и звание доцента.