Минобрнауки полностью цифровизует подачу документов на ученые звания

Минобрнауки полностью цифровизует подачу документов на ученые званияЗаявку на звание профессора и доцента министерство предлагает отправлять через «Госуслуги»
Подача документов на присвоение ученых званий профессора и доцента в России будет полностью переведена в электронный формат, рассказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Министерства науки и высшего образования. Такие изменения предлагаются в проекте административного регламента Минобрнауки по присвоению ученых званий, документ опубликован 28 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Когда новая редакция регламента вступит в силу, представитель пресс-службы министерства не уточнил.
С момента вступления нового регламента в силу заявители будут присылать данные об ученом через портал «Госуслуги» или федеральную информационную систему государственной научной аттестации (ФИС ГНА), следует из документа.
Проект регламента предполагает полный отказ от бумажных копий документов. Согласно действующему регламенту Минобрнауки (№ 268 от 2 марта 2020 г.), организации должны отправлять в ведомство документы в бумажном виде по почте и в электронном формате через ФИС ГНА. При этом сотрудники вузов и научных организаций могут отправлять заявки на ученые звания через «Госуслуги» без физической версии еще с 31 мая 2023 г., сказано на сайте Минобрнауки.
Кто подает заявку на ученое звание
Решение о подаче документов на звание доцента или профессора принимает коллегиальный орган управления организации, в которой работает ученый. В вузах, как правило, такими органами являются ученые советы. Документы на получение ученого звания в Минобрнауки также отправляют коллегиальные органы управления.
В сентябре 2024 г. также вступило в силу обновленное положение правительства о присвоении ученых званий (N 1746 от 20 октября 2023 г.). В документе уже уточнялось, что подача документов на ученые звания возможна только через “Госуслуги” и ФИС ГНА. Крайний срок, в который Минобрнауки должно одобрить или отклонить заявку на ученое звание, сократится с шести месяцев до 100 рабочих дней после полного перехода на электронный формат, следует из проекта регламента и действующей версии документа.
Количество требуемых документов для заявки на ученую степень после принятия новой версии регламента также станет меньше, уточнил представитель пресс-службы Минобрнауки. Часть данных о соискателе Минобрнауки будет собирать самостоятельно, запрашивая другие министерства и службы. Например, сведения о трудовой деятельности ученого Минобрнауки планирует получать от Фонда пенсионного и социального страхования. Помимо этого министерство будет запрашивать Федеральную налоговую службу о том, менял ли соискатель имя, а также заключал или расторгал ли он брак.
Как получают ученые звания в России
Чтобы получить звание доцента и профессора в России соискатель должен не менее двух лет непрерывно проработать на одноименных должностях, либо же – в руководстве образовательной организации, следует из положения правительства о присвоении ученых званий. В момент получения звания соискатели должны работать педагогами минимум на 0,25 ставки, уточняется там. Вместе с тем соискатель звания доцента должен иметь стаж не менее пяти лет в научной и педагогической деятельности, из них минимум три года он должен преподавать по научной специальности, по которой он планирует получить звание. Аналогичный критерий стажа у профессоров составляет 5 и 10 лет соответственно. Соискатели на профессорское звание также должны быть научным руководителем лиц, получившим научную степень: минимум трех ученых из вузов и еще пяти – из научных центров. Помимо этого, будущие доценты и профессора должны иметь суммарно по 20 и 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов соответственно, сказано в положении кабмина. Звание профессора присваивается тем ученым, которые уже имеют ученую степень доктора наук и звание доцента.
Для сбора данных о соискателе ученого звания Минобрнауки сможет попросить у Рособрнадзора выписки из реестра организаций, образовательные программы которых имеют госаккредитацию, следует из документа. О каких именно данных из реестра идет речь, в проекте регламента не уточняется. «Ведомости» направили запрос в Рособрнадзор и Минобрнауки.
Полный отказ от бумажных носителей при подаче документов на ученое звание является «назревшим решением», считает проректор РАНХиГС по науке Артур Азаров. По его словам, большинство необходимых для такой услуги данных уже доступно в цифровом формате, в их числе и научные публикации соискателя. Пакет бумажных документов об ученом обычно состоит более чем из 100 страниц, а их подготовка занимала от одного до трех месяцев, отметил Азаров.
Перепроверка данных о соискателе в Минобрнауки является недоверием «к трудовой биографии претендента» и решению ученого совета вуза, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Время на подготовку документов для отправки в Минобрнауки при полном переходе на цифровой формат не изменится, предполагает она. «Ведь бумажный документ надо будет отсканировать, заверить и отправить. Фактически это то же самое время на сбор документов», – сказала Абанкина. «Ведомости» направили запрос в Рособрнадзор и Минобрнауки.