Неплательщики за ЖКУ получат судебные приказы о взыскании долга на «Госуслугах»

Правительство РФ поддержало законопроект, предполагающий взыскание долгов за ЖКУ без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса (исполнительной надписи), писали «Ведомости» 25 нояюря со ссылкой на проект отзыва кабмина. В документе указывается на необходимость доработки ряда положений. Законопроект предлагает возложить обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив неплательщику срок для ответного реагирования.

Взыскание долгов за ЖКХ только в судебном порядке введено пять лет назад, этот механизм реализуется мировыми судьями через судебный приказ. С 2025 г. запланировано увеличение размера судебных пошлин с истца за выдачу судебного приказа о взыскании долга с 200 до 2000 руб. – это вынудило искать дополнительные механизмы, поясняет политолог Павел Склянчук. Таковым должна стать исполнительная надпись нотариуса, стоимость которой определяется как процент от взыскиваемой суммы. В этом смысле законопроект может сократить издержки при взыскании просроченной задолженности, отмечает эксперт.

«Это упростит процедуру взыскания, а также даст возможность ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям сэкономить собственные средства и направить их на более нужные вещи, а не на судебные расходы», – пояснил «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).