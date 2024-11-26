Неплательщики за ЖКУ получат судебные приказы о взыскании долга на «Госуслугах»Минстрой хочет ускорить сбор задолженностей с помощью эксперимента в ряде регионов
Минстрой планирует в 2025 г. провести в ряде регионов эксперимент, ускоряющий возвращение долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Для этого будет налажено взаимодействие между четырьмя государственными информационными системами (ГИС), что позволит в том числе направлять гражданам судебные приказы о взыскании неуплаты через «Госуслуги». Такой проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Пилот запланирован на февраль – октябрь 2025 г., уточняется в документе. Субъекты-участники будут определены позже.
Во время эксперимента участники процедуры взыскания долга (истцы и мировые судьи) смогут получать данные о неплательщиках из таких систем, как ГИС ЖКХ, портал «Госуслуги», ГАС «Правосудие», ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
В ходе эксперимента будет расширено информирование должников о наличии у них задолженности за ЖКУ, а также о действиях взыскателей и мировых судей. Эти данные граждане смогут получать через портал «Госуслуги» и ГИС ЖКХ. Данный механизм, по мнению представителей Минстроя, будет способствовать погашению долгов в досудебном порядке, сказано в пояснительной записке. В частности, в пилотных регионах опробуют систему досудебного возвращения неуплаченных средств за помещения, машино-места, коммунальные услуги, в том числе за энергоресурсы, а также взносов за капитальный ремонт, следует из проекта постановления.
Долг россиян по оплате за коммунальные услуги составляет 833 млрд руб. Лишь для 2–3% от этого объема причина неуплаты – сложная жизненная ситуация у граждан, «остальное – это забывчивость или безалаберность», отмечал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме 23 октября.
Правительство РФ поддержало законопроект, предполагающий взыскание долгов за ЖКУ без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса (исполнительной надписи), писали «Ведомости» 25 нояюря со ссылкой на проект отзыва кабмина. В документе указывается на необходимость доработки ряда положений. Законопроект предлагает возложить обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив неплательщику срок для ответного реагирования.
Взыскание долгов за ЖКХ только в судебном порядке введено пять лет назад, этот механизм реализуется мировыми судьями через судебный приказ. С 2025 г. запланировано увеличение размера судебных пошлин с истца за выдачу судебного приказа о взыскании долга с 200 до 2000 руб. – это вынудило искать дополнительные механизмы, поясняет политолог Павел Склянчук. Таковым должна стать исполнительная надпись нотариуса, стоимость которой определяется как процент от взыскиваемой суммы. В этом смысле законопроект может сократить издержки при взыскании просроченной задолженности, отмечает эксперт.
«Это упростит процедуру взыскания, а также даст возможность ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям сэкономить собственные средства и направить их на более нужные вещи, а не на судебные расходы», – пояснил «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
Как следует из пояснительной записки к проекту, доступ к данным информсистемам также освободит мировых судей от выполнения непрофильных функций по сбору информации (ФИО, СНИЛС, паспортные данные) о должниках. Сейчас для их получения они, как правило, вынуждены направлять бумажные запросы властям, что «существенно» увеличивает нагрузку на судебную систему и органы власти, а также приводит к увеличению сроков вынесения судебных приказов, сказано там же. В досудебном порядке взыскатели также смогут получить данные о законных представителях должника в ГИС ЖКХ и Социальном фонде.
Взыскание долгов после вступления в силу 1 марта 2023 г. закона, защищающего персональные данные граждан в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), стало затруднительным, говорил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Эти изменения фактически исключили возможность ресурсоснабжающих организаций обращаться в суд за взысканием долгов ЖКУ из-за отсутствия информации о ФИО неплательщиков, а мировые судьи начали отказывать в вынесении судебных приказов, не имея подтверждения об информировании должника, сказала «Ведомостям» советник ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Яна Кондратьева.
За последние пару лет процесс взыскания долгов стал длительнее, дороже и был «обогащен» дополнительными бюрократическими процедурами, вспоминает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Для того чтобы эксперимент Минстроя, направленный на расширение функционала ГИС ЖКХ, прошел гладко, необходимо сделать так, чтобы все начисления и оплаты шли через эту систему, а также нужно обеспечить возможность интеграции разных коммерческих CRM-систем, которые используют управляющие организации по всей стране, говорит он. Хотя, опасается Сергеев, осуществить это и другие поставленные цели с технической точки зрения будет «крайне сложно».
«Ведомости» направили запрос в Минцифры с просьбой оценить перспективы эксперимента и возможные риски при его реализации, а также в Минстрой – для уточнения перечня регионов – потенциальных участников пилота. Если эксперимент Минстроя пройдет успешно, то целесообразно перевести предлагаемый порядок взыскания задолженностей за ЖКУ на постоянную основу, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения. «Снижение, в идеале ликвидация задолженности, несомненно повысит финансовую устойчивость и обеспеченность деятельности организаций ЖКХ», – уверен он.