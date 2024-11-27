Верховный суд хочет расширить возможности отсрочки наказания для родителей

Инициатива ВС должна найти поддержку в среде юридического сообщества, поскольку позволяет справедливо сгладить углы репрессивного закона, считает руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. В настоящий момент, говорит юрист, совершение любого преступления, в том числе по неосторожности и небольшой тяжести, влечет отмену отсрочки. При этом выделение в предложенной норме двух критериев преступлений сразу – категория тяжести и форма вины – повлечет странные несостыковки, когда, например, лицо, имеющее отсрочку, путем нарушения ПДД в состоянии опьянения причинит смерть нескольким людям, сможет сохранить отсрочку, обратил внимание Радов. Хотя это преступление, пусть и неосторожное, относится к категории тяжких преступлений, заметил он. В связи с этим выйдет так, что такому лицу можно будет давать отсрочку неоднократно и по правилам ст. 82 УК препятствий для этого не будет, что, как представляется, требует дополнительной проработки, считает юрист.