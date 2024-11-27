Верховный суд хочет расширить возможности отсрочки наказания для родителей

Верховный суд хочет расширить возможности отсрочки наказания для родителейИнициативу в ближайшее время внесут в Госдуму
Верховный суд (ВС) хочет гуманизировать статью Уголовного кодекса (УК) об отсрочке отбывания наказания. Инициатива была представлена на пленуме ВС 26 ноября судьей Ириной Кочиной. Высшая инстанция предлагает расширить круг лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания наказания.
Сейчас, согласно ст. 82 УК, отсрочка отбывания наказания предоставляется беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, в случае если они являются единственным родителем ребенка моложе 14 лет. ВС напомнил, что применение отсрочки – это поощрительный институт уголовного законодательства, который позволяет обеспечить соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, уход за ними и воспитание в условиях семьи.
Законопроектом предлагается уточнить в ч. 5 ст. 82, что, если в период отсрочки осужденный совершает преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении отсрочки отбывания наказания решается судом. А при сохранении отсрочки по первому приговору суд вправе применить отсрочку отбывания наказания и по второму приговору. Отсрочка наказания будет отменяться судом при совершении осужденным тяжкого или особо тяжкого преступления, что будет предусмотрено новой, шестой, частью статьи.
За последние пять лет наблюдается незначительный рост числа осужденных, в отношении которых судом применена отсрочка, следует из данных судебного департамента. В 2019 г. отсрочку применили в отношении 1702 лиц, в 2020 г. – 1647, в 2021 г. – 1739, в 2022 г. – 1871, в 2023 г. – 2046, в первом полугодии 2024 г. – 1029.
Изучив эту практику, ВС пришел к выводу, что потенциал действующей нормы реализован не в полной мере. По своей сути освобождение от наказания, предусмотренное ст. 82 УК, схоже с условным осуждением (ст. 73 УК), отметил ВС. Вместе с тем установленные уголовным законом правовые последствия совершения лицом нового преступления в период испытательного срока при условном осуждении и в период отсрочки отбывания наказания различны, поясняет инстанция. Поэтому суд предлагает в целях гуманизации законодательства, исправления осужденных и стимулирования их к законопослушному поведению предусмотреть право суда на сохранение отсрочки именно по последнему приговору в зависимости от тяжести преступления. «Такой подход представляется наиболее взвешенным, дифференцированным, направленным на последовательное сбалансированное смягчение уголовной репрессии в отношении ограниченного круга лиц без чрезмерного ослабления мер уголовно-правовой защиты в целом», – подчеркнули в ВС.
Сам по себе факт совершения неосторожного преступления в период отсрочки отбывания наказания не говорит о том, что человек имеет какие-либо антисоциальные и тем более криминальные наклонности, отмечает советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. «Стечение обстоятельств может привести любого на скамью подсудимого за неосторожное преступление. Яркий тому пример – дорожно-транспортные происшествия. Думается, что именно для устранения подобных очевидных несправедливых ситуаций и направлены рассматриваемые изменения. Они основаны на гуманных началах и позволят справедливо рассматривать подобные случаи», – говорит он.
Инициатива ВС должна найти поддержку в среде юридического сообщества, поскольку позволяет справедливо сгладить углы репрессивного закона, считает руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. В настоящий момент, говорит юрист, совершение любого преступления, в том числе по неосторожности и небольшой тяжести, влечет отмену отсрочки. При этом выделение в предложенной норме двух критериев преступлений сразу – категория тяжести и форма вины – повлечет странные несостыковки, когда, например, лицо, имеющее отсрочку, путем нарушения ПДД в состоянии опьянения причинит смерть нескольким людям, сможет сохранить отсрочку, обратил внимание Радов. Хотя это преступление, пусть и неосторожное, относится к категории тяжких преступлений, заметил он. В связи с этим выйдет так, что такому лицу можно будет давать отсрочку неоднократно и по правилам ст. 82 УК препятствий для этого не будет, что, как представляется, требует дополнительной проработки, считает юрист.
Очень важно, что мы видим признание главного суда страны в том, что отсрочка применяется редко, т. е. не в полной мере, отмечает член Совета по правам человека Ева Меркачева. За последнее время, по словам Меркачевой, к ней часто обращаются женщины, которые спрашивают, почему к ним не применили отсрочку, а некоторые только в колонии узнают о существовании такой возможности.