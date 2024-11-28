Три четверти научных журналов РАН задерживается в публикации с начала года

«Мне кажется, индекс цитирования и импакт-фактор возникли, когда люди, которые занимались вопросом денег в науке, посчитали, что можно найти набор объективных показателей, которые позволят оценить работу ученого», – рассказал «Ведомостям» руководитель отделения теоретической физики в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН Кирилл Зыбин. Он также объяснил, что чем выше импакт-фактор журнала, тем труднее в нем публиковаться: «Если вы публикуетесь в журнале с высоким импакт-фактором, значит, ваша работа более хорошая, чем статьи в журналах с низким импакт-фактором». Ее прочтет больше специалистов.