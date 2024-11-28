Три четверти научных журналов РАН задерживается в публикации с начала года

Три четверти научных журналов РАН задерживается в публикации с начала годаАкадемия, издательство и сами ученые определяют ответственных за опоздание по-разному
Русскоязычные версии как минимум 74,4% научных журналов Российской академии наук (РАН) – 128 из 172 – задерживаются в публикации, подсчитали «Ведомости». Факт задержек подтвердили сотрудник пресс-службы РАН и представитель издательства «Наука», которое занимается публикацией научных журналов академии.
Для подсчета задержек публикаций «Ведомости» изучили периодичность каждого из 172 журналов РАН. В 144 из них академия является учредителем, а в 28 остальных – соучредителем вместе с другими научными организациями. Затем «Ведомости» подсчитали количество опубликованных номеров каждого из этих журналов на портале Российского центра научной информации (РЦНИ; подчинен правительству) на 17 ноября 2024 г. В подсчете не учитываются задержки публикаций на месяц и меньше.
С учетом периодичности изданий суммарно в 2024 г. должно выйти около 1328 номеров журналов академии. На портале РЦНИ в ноябре было опубликовано 749 номеров таких журналов, т. е. 56,4% от общего числа предполагаемых публикаций за год. При этом в прошлом году у РАН вышли почти все запланированные выпуски, а именно 1322 номеров журналов (99,5%), убедились «Ведомости».
Научная публикация – это результат исследовательской работы ученого. Главная цель таких публикаций – продвижение автора и его изобретения в научном сообществе.
Существует такой показатель, как индекс научного цитирования – показатель, отражающий, насколько часто на научную статью ссылались в других публикациях. В России основным является Российский индекс научного цитирования. И импакт-фактор – показатель, оценивающий престиж научного журнала на основе качества статей, регулярности и стабильности выхода публикаций, а также их цитируемости.
«Мне кажется, индекс цитирования и импакт-фактор возникли, когда люди, которые занимались вопросом денег в науке, посчитали, что можно найти набор объективных показателей, которые позволят оценить работу ученого», – рассказал «Ведомостям» руководитель отделения теоретической физики в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН Кирилл Зыбин. Он также объяснил, что чем выше импакт-фактор журнала, тем труднее в нем публиковаться: «Если вы публикуетесь в журнале с высоким импакт-фактором, значит, ваша работа более хорошая, чем статьи в журналах с низким импакт-фактором». Ее прочтет больше специалистов.
Задержки публикаций научных журналов РАН начались после смены издательства. В феврале этого года правительство назначило ФГБУ «Издательство «Наука» единственным исполнителем закупок академии по изданию научных журналов и книг в 2024–2025 гг., следует из соответствующего распоряжения Белого дома.
Замдиректора издательства «Наука» Михаил Фомин рассказал «Ведомостям», что несвоевременная публикация журналов РАН вызвана четырехмесячной задержкой в начале работы над выпусками за 2024 г. После распоряжения кабмина РАН и «Наука» около двух месяцев готовили контракты на издание научных журналов, они были заключены 29 марта 2024 г., следует из слов Фомина и представителя пресс-службы академии. Издательство начало публиковать номера журналов с апреля этого года, дополнил Фомин.
Чем больше журналов имеет под своим руководством научное отделение РАН, тем выше число задержанных публикаций. Например, не издано вовремя 24 из 30 журналов отделения биологических наук (опубликовано 105 номеров из 212 предполагаемых), среди них «Ботанический журнал», «Экология» и «Генетика». Более значительные задержки наблюдаются у журналов отделения химии и наук о материалах – 24 из 25 журналов (81 из 211 номеров). К таким трудам относятся «Успехи химии», «Электрохимия», «Журнал органической химии» и др.
Всего у РАН 13 научных отделений, и задержки публикаций наблюдаются в каждом из них. Например, номера большинства журналов не изданы вовремя в отделениях физических наук (18 из 22 журналов), наук о Земле (16 из 18), физиологических наук (6 из 7). Не опубликованы в срок и номера журналов при президиуме РАН – задерживаются номера 10 из 11 журналов.
Меньше других отстают в публикации журналы отделения математических наук РАН (75 из 100 номеров). Такие научные труды отделение преимущественно публикует на портале Math-Net.Ru, который учредил Математический институт им. В. А. Стеклова РАН. Из 11 математических журналов задерживается лишь три, причем два из них публикуется только на портале РЦНИ – «Программирование» и «Журнал вычислительной математики и математической физики».
РАН не является учредителем всех трех журналов медицинского отделения наук академии. Задержка наблюдается только в «Медицинском академическом журнале» (1 из 4 номеров за год).
Не выходят вовремя те математические журналы РАН, выпуском которых занимается издательство «Наука», пояснил «Ведомостям» заместитель академика – секретаря отделения математических наук РАН Борис Кашин. Институт также при поддержке правительства публикует на своем портале англоязычные версии трех самых популярных математических журналов отделения с 2022 г., добавил он.
Научные сотрудники РАН вовремя сдают свои работы, задержки происходят именно в издательстве, рассказал член-корреспондент РАН и главный редактор журнала «Известия Российской академии наук. Серия географическая» Аркадий Тишков. Обычно к середине ноября заканчивался выпуск всех номеров его журнала, уточнил он.
По словам Тишкова, «Наука» не объясняет редакторам журналов академии причины задержки. Из-за них Тишков не может подготовить отчет по научным публикациям своего научного подразделения за 2024 г., сказал он. Академик и советник президента РАН Александр Асеев также назвал коммуникацию «Науки» с авторами научных журналов «слабой».
Издательство «Наука» публиковало журналы РАН до 2017 г., затем тендеры на российские версии журналов начали выигрывать другие компании, рассказал «Ведомостям» член бюро отделения химии и наук о материалах академик РАН Алексей Хохлов. C 2018 г. «Наука» находилась на грани банкротства, из-за чего из издания ушли специалисты, которые занимались публикацией научных журналов, продолжил он. В этом году издательство задерживает публикацию номеров в том числе из-за нехватки компетентных кадров в организации, добавил Хохлов.
Издательству удалось избежать банкротства в 2021 г. при поддержке Минобрнауки, уточняется на сайте «Науки».
В «Науке» работает более 350 человек, из них около 150 человек – в управлении по выпуску журналов РАН, говорит Фомин. По его словам, кадрового состава в издательстве «достаточно для выполнения всех принятых обязательств». В самих редакциях журналов РАН работает более 300 сотрудников, включая главных редакторов, добавил сотрудник пресс-службы РАН.
Подготовка научного журнала РАН имеет «длинный многоступенчатый процесс согласований» с редакцией и авторами журнала, продолжил Фомин. Задержки происходят в том числе на этапе согласования материалов, говорит он. Часть редакций передает выпуски в издательство со «значительной задержкой», сказал сотрудник пресс-службы РАН.
РАН и «Наука» ускоряют выпуск журналов, продолжает Фомин. За последние два месяца издание увеличило еженедельное количество публикуемых выпусков с примерно 20 до 40 шт. в неделю, говорит он. «Фактически в ближайшее время можно будет сказать, что журналы начали издаваться вовремя», – уверен Фомин.
Вопросы издания журналов РАН и нарушения редакциями журналов графика сдачи материалов будут обсуждаться с членами РАН на общих собраниях в декабре, в том числе на заседании президиума академии, уточнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы РАН.
Люди из старой редакции «Науки» уже «успели далеко разбрестись», говорит собеседник «Ведомостей» в одном из гуманитарных институтов РАН. По его словам, академики из его учреждения воспринимают задержки «как переходный период» и рассчитывают, что работа издательства наладится через «пару лет». По его мнению, «Наука» ведет работу в первую очередь над изданиями с переводными версиями. «Туда они вливают сейчас основные силы и время, а те, которые непереводные, немного на обочине», – резюмирует он.