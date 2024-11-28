Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В «Знание. Премии» появились номинации о семейных ценностях и русском языке

Заявок оказалось слишком много, чтобы поддержать всех
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости

В ежегодном конкурсе на соискание просветительской награды «Знание. Премия» в этом году появились новые номинации – «За вклад в сохранение семейных ценностей» и «За вклад в просвещение в сфере продвижения русского языка и языков народов Российской Федерации». 27 ноября в национальном центре «Россия» состоялось заседание почетного жюри.

В 2024 г. количество заявок на премию общества «Знание» превысило 19 500, увеличившись в шесть раз с момента учреждения награды в 2021 г., сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «В два раза выросло количество стран – 56. Представлены все континенты, кроме Австралии и Антарктиды», – добавил он. Для того чтобы «облегчить участь жюри», Кириенко предложил в следующем году, помимо общероссийского финала, провести региональные финалы премии.

С ним согласился генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, предложив в дальнейшем определять лучшие проекты в каждом субъекте России. В этом году жюри должно выбрать 31 лауреата премии, тем самым конкурс на место составляет 700 человек, сообщил он. По словам Древаля, 31 – это слишком мало, чтобы выделить всех достойных и помочь им масштабировать деятельность.

1  / 7

Алексей Орлов / Ведомости

Кроме того, гендиректор «Знания» выразил мнение, что растущий престиж просветительства связан с популярностью этой премии. Он подчеркнул, что ее международный масштаб важен, «когда против России ведется информационная война, не очень безопасно и не всегда популярно поддерживать нашу страну».

Участники конкурса

В конкурсе общества «Знание» принимают участие не только новые лица, но и уже известные. В этом году, в частности, среди них – первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и народный артист России Владимир Машков. Награждение лауреатов состоится в 2025 г.

В рамках номинации, касающейся развития русского языка и языков народов России, оргкомитет получил свыше 2000 заявок, сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, просвещение – это «сплав» знания и воспитания, а просветители – помощники в самоопределении человека. «У него появляется ясная картина мира. Просветители помогают ему сориентироваться и найти себя», – сказала она.

Самое главное для просветителей – оставаться «настоящими людьми» и не превозноситься над учениками, считает священнослужитель Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский. Он стал участником конкурса в рамках номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей». Отвечая на вопрос журналистов о том, как решить проблему демографии, он предложил сперва обратиться к проблеме разводов. «Она связана с тем, что многие люди не знают, как жить в браке», – считает Островский. По его словам, молодежь чаще всего воспитывается в неполных семьях и не знает, как решать проблемы в браке, что, как следствие, заканчивается разводами.

Проблематику демографии продолжила президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, участница в номинации о семейных ценностях. Она отметила, что многие беременные не знают о мерах поддержки, которые они могут получить, в частности о скидках от бизнеса, бесплатных услугах от коммерческих организаций и др. Другой, по ее мнению, важный момент – общение со школьниками. «Мы начали работать с ними, рассказали о научном открытии, – сказала Москвитина. – Жизнь начинается с момента зачатия».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных