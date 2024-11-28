В «Знание. Премии» появились номинации о семейных ценностях и русском языке

В «Знание. Премии» появились номинации о семейных ценностях и русском языкеЗаявок оказалось слишком много, чтобы поддержать всех
В ежегодном конкурсе на соискание просветительской награды «Знание. Премия» в этом году появились новые номинации – «За вклад в сохранение семейных ценностей» и «За вклад в просвещение в сфере продвижения русского языка и языков народов Российской Федерации». 27 ноября в национальном центре «Россия» состоялось заседание почетного жюри.
В 2024 г. количество заявок на премию общества «Знание» превысило 19 500, увеличившись в шесть раз с момента учреждения награды в 2021 г., сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «В два раза выросло количество стран – 56. Представлены все континенты, кроме Австралии и Антарктиды», – добавил он. Для того чтобы «облегчить участь жюри», Кириенко предложил в следующем году, помимо общероссийского финала, провести региональные финалы премии.
С ним согласился генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, предложив в дальнейшем определять лучшие проекты в каждом субъекте России. В этом году жюри должно выбрать 31 лауреата премии, тем самым конкурс на место составляет 700 человек, сообщил он. По словам Древаля, 31 – это слишком мало, чтобы выделить всех достойных и помочь им масштабировать деятельность.
Кроме того, гендиректор «Знания» выразил мнение, что растущий престиж просветительства связан с популярностью этой премии. Он подчеркнул, что ее международный масштаб важен, «когда против России ведется информационная война, не очень безопасно и не всегда популярно поддерживать нашу страну».
Участники конкурса
В конкурсе общества «Знание» принимают участие не только новые лица, но и уже известные. В этом году, в частности, среди них – первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и народный артист России Владимир Машков. Награждение лауреатов состоится в 2025 г.
В рамках номинации, касающейся развития русского языка и языков народов России, оргкомитет получил свыше 2000 заявок, сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, просвещение – это «сплав» знания и воспитания, а просветители – помощники в самоопределении человека. «У него появляется ясная картина мира. Просветители помогают ему сориентироваться и найти себя», – сказала она.
Самое главное для просветителей – оставаться «настоящими людьми» и не превозноситься над учениками, считает священнослужитель Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский. Он стал участником конкурса в рамках номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей». Отвечая на вопрос журналистов о том, как решить проблему демографии, он предложил сперва обратиться к проблеме разводов. «Она связана с тем, что многие люди не знают, как жить в браке», – считает Островский. По его словам, молодежь чаще всего воспитывается в неполных семьях и не знает, как решать проблемы в браке, что, как следствие, заканчивается разводами.
Проблематику демографии продолжила президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, участница в номинации о семейных ценностях. Она отметила, что многие беременные не знают о мерах поддержки, которые они могут получить, в частности о скидках от бизнеса, бесплатных услугах от коммерческих организаций и др. Другой, по ее мнению, важный момент – общение со школьниками. «Мы начали работать с ними, рассказали о научном открытии, – сказала Москвитина. – Жизнь начинается с момента зачатия».