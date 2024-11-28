В «Знание. Премии» появились номинации о семейных ценностях и русском языке

Самое главное для просветителей – оставаться «настоящими людьми» и не превозноситься над учениками, считает священнослужитель Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский. Он стал участником конкурса в рамках номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей». Отвечая на вопрос журналистов о том, как решить проблему демографии, он предложил сперва обратиться к проблеме разводов. «Она связана с тем, что многие люди не знают, как жить в браке», – считает Островский. По его словам, молодежь чаще всего воспитывается в неполных семьях и не знает, как решать проблемы в браке, что, как следствие, заканчивается разводами.