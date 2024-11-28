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Суд арестовал москвича по делу о сотрудничестве с другим государством

До этого Роман Шпорт был осужден за призывы к террористической деятельности
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Романа Шпорта. Ему инкриминируют сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

До этого в январе 2024 г. Второй Западный окружной военный суд приговорил Шпорта к двум годам и трем месяцам в колонии-поселения – москвич был признан виновным в призывах к террористической деятельности. Суд установил, что Шпорт вместе со вторым фигурантом Алексеем Исаковым расклеивал листовки на остановках общественного транспорта в Печатниках с призывами вступить в запрещенную организацию «Русский добровольческий корпус (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ)». Правоохранителям об этом сообщил гражданин, который увидел листовку и перешел по QR-коду.

Официально фабула нового уголовного дела против Шпорта пока неизвестна. 

В суде Шпорт и Исаков раскаивались. В последнем слове подсудимый, писал «Коммерсант», заявил, что в СИЗО, «посмотрев телевизор и поговорив с сокамерниками», убедился в неправильности своих действий. Его адвокат убеждал суд в том, что его подзащитный страдает биполярным расстройством и не может адекватно оценивать происходящее вокруг. 

14 ноября Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя РДК Дениса Капустина и члена организации актера Кирилла Канахина по делу о вторжении в Брянскую область. После нападения на территорию Брянской области в феврале прошлого года РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку в регион в марте и за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г. В ноябре прошлого года Капустин уже был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). О создании РДК в составе ВСУ под своим руководством Капустин объявил в августе 2022 г.

РДК использует символику, созданную нацистским коллаборационистом Виктором Ларионовым, сотрудничавшим с Русской освободительной армией (РОА). Ларионов также известен организацией диверсий и террористических актов на территории СССР еще в 1930-е гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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