Суд арестовал москвича по делу о сотрудничестве с другим государством

Суд арестовал москвича по делу о сотрудничестве с другим государствомДо этого Роман Шпорт был осужден за призывы к террористической деятельности
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Романа Шпорта. Ему инкриминируют сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). Соответствующая информация размещена в картотеке суда.
До этого в январе 2024 г. Второй Западный окружной военный суд приговорил Шпорта к двум годам и трем месяцам в колонии-поселения – москвич был признан виновным в призывах к террористической деятельности. Суд установил, что Шпорт вместе со вторым фигурантом Алексеем Исаковым расклеивал листовки на остановках общественного транспорта в Печатниках с призывами вступить в запрещенную организацию «Русский добровольческий корпус
Официально фабула нового уголовного дела против Шпорта пока неизвестна.
В суде Шпорт и Исаков раскаивались. В последнем слове подсудимый, писал «Коммерсант», заявил, что в СИЗО, «посмотрев телевизор и поговорив с сокамерниками», убедился в неправильности своих действий. Его адвокат убеждал суд в том, что его подзащитный страдает биполярным расстройством и не может адекватно оценивать происходящее вокруг.
14 ноября Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя РДК Дениса Капустина и члена организации актера Кирилла Канахина по делу о вторжении в Брянскую область. После нападения на территорию Брянской области в феврале прошлого года РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку в регион в марте и за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г. В ноябре прошлого года Капустин уже был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). О создании РДК в составе ВСУ под своим руководством Капустин объявил в августе 2022 г.
РДК использует символику, созданную нацистским коллаборационистом Виктором Ларионовым, сотрудничавшим с Русской освободительной армией (РОА). Ларионов также известен организацией диверсий и террористических актов на территории СССР еще в 1930-е гг.