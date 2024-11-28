Суд арестовал москвича по делу о сотрудничестве с другим государством

14 ноября Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя РДК Дениса Капустина и члена организации актера Кирилла Канахина по делу о вторжении в Брянскую область. После нападения на территорию Брянской области в феврале прошлого года РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку в регион в марте и за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г. В ноябре прошлого года Капустин уже был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). О создании РДК в составе ВСУ под своим руководством Капустин объявил в августе 2022 г.