Правительство просят установить критерии немотивированной агрессии у животных

Правительство просят установить критерии немотивированной агрессии у животныхС инициативой о наделении кабмина такими полномочиями выступили чувашские депутаты
Госсовет Чувашии предложил наделить правительство РФ полномочиями по установлению критериев немотивированной агрессии у бездомных животных. Такой законопроект был внесен в Госдуму вечером 27 ноября.
Изменения предлагается внести в несколько статей закона об ответственном обращении с животными. В пояснительной записке отмечается, что сегодня «в подавляющем большинстве» субъектов приняты рекомендации по определению наличия или отсутствия немотивированной агрессии у безнадзорных животных, но единого федерального подхода до сих пор не выработано. По мнению чувашских депутатов, предложенные изменения будут способствовать «снятию социальной напряженности в обществе» при решении таких вопросов.
Например, в Иркутской области наличие немотивированной агрессии у бездомных животных определяют через наблюдение за их поведением в приюте. В том числе проводят тестирование, которое должно показать уровень настороженности к человеку. В Старополье немотивированную агрессию определили как враждебное поведение, выходящее за рамки стереотипного поведения для данного вида. Оно должно проявляться в виде агрессии по отношению к человеку или животному без внешней на то причины. Например, если животное агрессивно, когда никто ему не угрожает и не пытается испугать. Или в тех случаях, когда человек просто спокойно стоит с ним рядом. Также к признакам немотивированной агрессии отнесли острые реакции на нейтральные раздражители, которые типичны для данной местности и не несут угрозу (негромкий звук, свет).
Регулирование вопросов по обращению с бездомными животными сильно разрознено в зависимости от региона, говорит адвокат Адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. Инициатива Чувашии – это положительный сигнал, так как в случае разработки правительственного постановления местные власти должны будут привести свое законодательство в соответствие с ним, сказала она «Ведомостям». Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что универсальные критерии агрессивности «на всю страну» установить нельзя. Из-за различия в климатических условиях и доступности кормовой базы в зависимости от региона собаки будут проявлять агрессию по-разному, пояснял он ранее.
Региональные полномочия
12 июля 2023 г. был принят закон, который передал на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дал возможность субъектам принимать решение об их умерщвлении. Теперь заксобрания субъектов могут сами определять способы работы с безнадзорными животными: строить приюты, усыплять и т. д. Если же регион не пользуется правом на реализацию собственного законодательства, по умолчанию действует федеральное, которое предполагает принцип ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат).
Отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что многие регионы принимают правила определения агрессии у отловленных собак, которые не соответствуют научному подходу, говорит исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецких. «Во многих из таких правил голодных животных просто провоцируют на агрессию, например стуча железными предметами по решетке вольера», – поделился он.
Определить же агрессию у собак поведенческими тестами невозможно, поскольку отловленные животные находятся в стрессе и имеют высокий уровень тревоги, которая напрямую связана с агрессией, сказала «Ведомостям» специалист ассоциации «Благополучие животных» по взаимодействию с органами власти и руководитель фонда «Котоспас» Анна Фельдман. По ее мнению, эта инициатива не проработана и даже «антинаучна».
Когда собак усыпляют
18 июля Конституционный суд принял постановление, согласно которому эвтаназия бездомных животных была признана исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность человека. В частности, одно из оснований, по которому регионам позволено умерщвлять животных, – нападение на человека и немотивированная агрессия. Сейчас официально узаконено умерщвление бездомных животных в республиках Бурятии и Туве, Астраханской области, Алтайском крае, на Чукотке, в Удмуртии, а также в первом чтении приняли соответствующий законопроект в Забайкалье.
Немотивированная агрессия у животных проявляется тогда, когда у собаки есть заболевания, влияющие на ее поведение: например, неврологические или бешенство, пояснила кинолог благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Кристина Непряхина. «Но даже в некоторых случаях заболеваний поведение возможно скорректировать лечением или занятиями с кинологом», – настаивает она. В остальных случаях здоровые собаки проявляют мотивированную агрессию, т. е. спровоцированную самими людьми. По ее словам, необходимо разработать критерии признания животного агрессивным, иначе любую собаку можно будет подвести под это определение.
Ежегодно в России регистрируется в среднем порядка 360 000 случаев обращений по поводу укусов, нападений животных и ослюнений, сообщала в 2023 г. представитель Роспотребнадзора Ольга Скударева. Для того чтобы защитить людей от нападений бездомных и домашних собак, необходимо регулировать сферу разведения животных, подчеркнула Фельдман. «В стране кризис перепроизводства животных-компаньонов, невостребованные животные постоянно пополняют уличную популяцию, заполняют приюты, ложатся бременем на плечи волонтеров», – посетовала она.