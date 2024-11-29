Правительство просят установить критерии немотивированной агрессии у животных

Например, в Иркутской области наличие немотивированной агрессии у бездомных животных определяют через наблюдение за их поведением в приюте. В том числе проводят тестирование, которое должно показать уровень настороженности к человеку. В Старополье немотивированную агрессию определили как враждебное поведение, выходящее за рамки стереотипного поведения для данного вида. Оно должно проявляться в виде агрессии по отношению к человеку или животному без внешней на то причины. Например, если животное агрессивно, когда никто ему не угрожает и не пытается испугать. Или в тех случаях, когда человек просто спокойно стоит с ним рядом. Также к признакам немотивированной агрессии отнесли острые реакции на нейтральные раздражители, которые типичны для данной местности и не несут угрозу (негромкий звук, свет).