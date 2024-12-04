Как в Москве прошла главная юридическая премия года

Как в Москве прошла главная юридическая премия годаЗа «Развитие законодательства» награду получил председатель АЮР Владимир Плигин
В этом году День юриста 3 декабря профессионалы отпраздновали в стенах Министерства юстиции России. На торжественной церемонии вручения премии «Юрист года», которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России (АЮР), наградили лауреатов за значительный вклад в формирование правового государства и развитие российской юридической науки.
Первым лауреатом стал сопредседатель АЮР Владимир Плигин, в прошлом – председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству. Награду за «Развитие законодательства» он получил из рук Павла Крашенинникова, который в нижней палате руководит объединенным комитетом по госстроительству и законодательству с 2016 г.
«Я очень рад и даже очень счастлив вручать своему коллеге эту награду. У нас в стране все хотят заниматься законотворчеством, но не все могут, как, собственно, и в других сферах», – сказал он. Действительно, признался лауреат, иногда в государстве бывают сложные моменты. Но эти сложные моменты, считает Плигин, преодолеваются за счет того, что формируется новая правовая материя. Победитель поблагодарил своего учителя Марка Богуславского.
Председатель АЮР Сергей Степашин вручал награду в номинации «Юридическое образование и воспитание». Она досталась ректору Саратовской государственной юридической академии Екатерине Ильговой. Он похвалил ее за то, что она удерживает институт на уровне одного из лучших высших учебных заведений страны.
Награду в номинации «Правозащитная деятельность» члены комиссии присудили вице-президенту Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Алексею Галоганову. Поздравить его на сцену вышла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она выразила огромную благодарность за создание правовых основ для социальной защиты участников спецоперации и членов их семей. В 2018 г. она сама была лауреатом в этой номинации.
Статуэтку за «За защиту социальных и трудовых прав граждан» получила сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Виктория Бурковская. «Все международные противоречия, все войны рано или поздно заканчиваются мировым соглашением, которое оформляют юристы», – заявила она.
Именно юристы в решениях Нюрнбергского трибунала сформировали ту систему правовых отношений, которая позволяла миру оставаться мирным на протяжении почти 10 лет, напомнила Бурковская. Лауреат надеется, что юридическое сообщество и сейчас сможет сформировать новый миропорядок и новые механизмы обеспечения мира и защиты интересов россиян в новых условиях.
Кроме привычных номинаций в этому году также награждали медалью О. Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции». Ее получили первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук и председатель правления экспертного центра АЮР по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции Жунус Джакупов.
Церемония завершилась выступлением «прорыва года», как представили ее ведущие, – певицы Татьяны Куртуковой. Она исполнила три песни, в том числе свой главный хит «Матушка». После все гости премии отправились на изысканный фуршет.