Как в Москве прошла главная юридическая премия года

«Я очень рад и даже очень счастлив вручать своему коллеге эту награду. У нас в стране все хотят заниматься законотворчеством, но не все могут, как, собственно, и в других сферах», – сказал он. Действительно, признался лауреат, иногда в государстве бывают сложные моменты. Но эти сложные моменты, считает Плигин, преодолеваются за счет того, что формируется новая правовая материя. Победитель поблагодарил своего учителя Марка Богуславского.