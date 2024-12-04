В половине регионов РФ пациенты с редкими болезнями судились из-за лекарств

Сколько в РФ пациентов с редкими болезнями

По данным Росздравнадзора, по 17 орфанным заболеваниям на конец 2023 г. в федеральный регистр было включено 21 444 пациента (годом ранее – 22 218 человек). Из них 14 705 человек нуждаются в лекарствах и специализированных продуктах питания. При этом, как отмечает служба в информационно-аналитической записке к заседанию экспертного совета по орфанным заболеваниям в Госдуме 1 февраля 2024 г., в прошлом году амбулаторно лекарства и спецпитание на сумму 23,3 млрд руб. получили 22 636 человек.