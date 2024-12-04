В половине регионов РФ пациенты с редкими болезнями судились из-за лекарств

В половине регионов РФ пациенты с редкими болезнями судились из-за лекарствЗа 1,5 года больше всего случаев было в Крыму, Башкирии и Ульяновской области
Пациенты с редкими заболеваниями из 43 российских регионов в 2023–2024 гг. добивались препаратов через суды. Это следует из анализа судебной практики в 85 регионах (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), подготовленного юристом, членом экспертного совета Госдумы по охране здоровья по орфанным (редким) заболеваниям Натальей Смирновой. Результаты исследования есть у «Ведомостей».
Всего за 1,5 года судами первой, апелляционной и кассационной инстанции рассмотрено 146 дел. Из них в 2023 г. – 103 дела, в первом полугодии 2024 г. – 43 дела. Для анализа использовались судебные акты о предоставлении льгот и государственных гарантий пациентам с редкими заболеваниями.
При этом 76% судебных исков были удовлетворены, а 23% – удовлетворены частично. Всего в 1% дел суд отказал пациентам, говорится в исследовании.
Три четверти дел (76%) составляли дела по взрослым пациентам. Для обеспечения бесплатными препаратами детей с орфанными заболеваниями в 2021 г. был создан фонд «Круг добра». После того как подопечным фонда исполняется 19 лет, они уже не могут получать их за счет средств «Круга добра», напомнила председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Ирина Мясникова.
«Лекарственное обеспечение осуществляется или за счет регионов – для пациентов с инвалидностью (первой и второй группы), или же в рамках программы высокозатратных нозологий (ВЗН, в ней 14 нозологий. – «Ведомости»). Но такие программы покрывают лишь малую часть взрослых пациентов с орфанными заболеваниями. А без инвалидности получить лечение практически невозможно», – пояснила она.
В 2023–2024 гг. судебные процессы шли по 30 орфанным нозологиям. Всего же в перечень орфанных заболеваний входит 214 болезней.
Сколько в РФ пациентов с редкими болезнями
По данным Росздравнадзора, по 17 орфанным заболеваниям на конец 2023 г. в федеральный регистр было включено 21 444 пациента (годом ранее – 22 218 человек). Из них 14 705 человек нуждаются в лекарствах и специализированных продуктах питания. При этом, как отмечает служба в информационно-аналитической записке к заседанию экспертного совета по орфанным заболеваниям в Госдуме 1 февраля 2024 г., в прошлом году амбулаторно лекарства и спецпитание на сумму 23,3 млрд руб. получили 22 636 человек.
Обеспечение взрослых пациентов с орфанными заболеваниями законодательно предусмотрено для 28 нозологий, говорит Смирнова. «Это существенно меньше, чем для детей. Фонд «Круг добра» обеспечивает препаратами детей с 68 редкими заболеваниями, не включенными в программы ВЗН и РЖЗ», – добавила она. (РЖЗ – сокращенное название перечня жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.)
В 83% дел стороной ответчика (т. е. лица, допустившего, по мнению пациентов, нарушение его прав) являются органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения (т. е. региональные минздравы). Больше всего больных за анализируемый период 2023–2024 гг. обращалось в суд в Крыму и Башкирии (по 11 пациентов в каждом регионе), а также в Ульяновской области (восемь пациентов), следует из результатов исследования.
В сентябре Конституционный суд (КС) России постановил: законодатели должны создать резервный механизм для оперативного предоставления лекарств больным жизнеугрожающими редкими заболеваниями, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на дорогие лекарства. С жалобой на положения закона об основах охраны здоровья в апреле в КС обратился государственный совет Татарстана. Оспаривались положения, предусматривающие обязанность российских субъектов обеспечивать граждан лекарствами для лечения орфанных заболеваний.
Минздрав, в свою очередь, разработал законопроект, предполагающий финансирование закупок лекарств для орфанных пациентов из федерального бюджета в том случае, если региональные власти не могут их приобрести из-за финансовых ограничений. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Его общественное обсуждение продлится до 13 декабря 2024 г. Законопроект вносит поправки в ст. 83 закона об основах охраны здоровья. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 г.