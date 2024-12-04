Умер редактор отдела мнений «Ведомостей» Алексей Федоров

Умер редактор отдела мнений «Ведомостей» Алексей ФедоровОн отдал работе в СМИ больше 30 лет
В Москве вечером 3 декабря умер журналист, редактор отдела мнений газеты «Ведомости» Алексей Федоров. Ему было всего 55 лет.
Алексей – абсолютный фанат газетной журналистики, которой посвятил более 30 лет своей жизни. В 90-е гг. это были «Независимая газета», газета «Сегодня», «Русский телеграф», «Известия», «Время МН» и «Время новостей»; в 2000-е – «Столичная вечерняя», газета «Бизнес», «F5» и другие проекты. «Всегда интересно участвовать в зарождении чего-то нового», – объяснял Алексей.
В последние годы он работал в «Финансовой газете» (сначала заместителем, а затем главным редактором) и журнале «Компания».
К «Ведомостям» Алексей присоединился осенью этого года. Он возглавил отдел мнений и блестяще выполнял свою работу – благодаря невероятному кругозору, заряду энергии и любознательности.
Редакция «Ведомостей» приносит соболезнования родным, близким и коллегам Алексея.