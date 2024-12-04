Умер редактор отдела мнений «Ведомостей» Алексей Федоров

Алексей – абсолютный фанат газетной журналистики, которой посвятил более 30 лет своей жизни. В 90-е гг. это были «Независимая газета», газета «Сегодня», «Русский телеграф», «Известия», «Время МН» и «Время новостей»; в 2000-е – «Столичная вечерняя», газета «Бизнес», «F5» и другие проекты. «Всегда интересно участвовать в зарождении чего-то нового», – объяснял Алексей.