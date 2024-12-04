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Умер редактор отдела мнений «Ведомостей» Алексей Федоров

Он отдал работе в СМИ больше 30 лет
Ведомости
Алексей Федоров
Алексей Федоров / Личный архив

В Москве вечером 3 декабря умер журналист, редактор отдела мнений газеты «Ведомости» Алексей Федоров. Ему было всего 55 лет.

Алексей – абсолютный фанат газетной журналистики, которой посвятил более 30 лет своей жизни. В 90-е гг. это были «Независимая газета», газета «Сегодня», «Русский телеграф», «Известия», «Время МН» и «Время новостей»; в 2000-е – «Столичная вечерняя», газета «Бизнес», «F5» и другие проекты. «Всегда интересно участвовать в зарождении чего-то нового», – объяснял Алексей.

В последние годы он работал в «Финансовой газете» (сначала заместителем, а затем главным редактором) и журнале «Компания».

К «Ведомостям» Алексей присоединился осенью этого года. Он возглавил отдел мнений и блестяще выполнял свою работу – благодаря невероятному кругозору, заряду энергии и любознательности.

Редакция «Ведомостей» приносит соболезнования родным, близким и коллегам Алексея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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