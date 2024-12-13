Минюст признал иноагентом художницу Екатерину Марголис

Осмоловский тоже высказывался против спецоперации, «распространял недостоверную информацию» о действих властей и «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», сообщает ведомство. В 2012 г. выступал против преследования арт-группы Pussy Riot в России. Также ведомство внесло в реестр карикатуриста Игоря Поночевного (он же Алеша Ступин). Ведомство указывает, что он распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, критиковал спецоперацию и принимал участие в создании материалов иноагентов.