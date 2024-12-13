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Минюст признал иноагентом художницу Екатерину Марголис

В реестр также попали художники Анатолий Осмоловский и Игорь «Ступин» Поночевный
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст объявил иностранными агентами художников Екатерину Марголис, Анатолия Осмоловского и Игоря Поночевного, более известного под псевдонимом Алеша Ступин, следует из обновленного реестра ведомства.

По версии Минюста, Марголис распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Ведомство добавляет, что художница создавала «негативный образ ВС РФ», а также выступала против спецоперации на Украине и принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов. Марголис проживает не в России, а также является гражданкой Италии.

Осмоловский тоже высказывался против спецоперации, «распространял недостоверную информацию» о действих властей и «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», сообщает ведомство. В 2012 г. выступал против преследования арт-группы Pussy Riot в России. Также ведомство внесло в реестр карикатуриста Игоря Поночевного (он же Алеша Ступин). Ведомство указывает, что он распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, критиковал спецоперацию и принимал участие в создании материалов иноагентов.

Из реестра иностранных агентов исключили журналиста Алексея Горпинченко, в связи с «утратой признаков иноагента», и ассоциацию по содействию защите прав призывников и военнослужащих «Гражданин. Армия. Право», поскольку она была ликвидирована.

С учетом изменений со стороны Минюста, на данный момент в перечне находятся 497 физлиц и 397 организаций, признанных иноагентами. 29 ноября Минюст внес политолога Татьяну Становую, исследовательский проект «Сова» и проект «Радио Сахаров» в реестр иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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