Минюст признал иноагентом художницу Екатерину Марголис

Минюст признал иноагентом художницу Екатерину МарголисВ реестр также попали художники Анатолий Осмоловский и Игорь «Ступин» Поночевный
Минюст объявил иностранными агентами художников Екатерину Марголис, Анатолия Осмоловского и Игоря Поночевного, более известного под псевдонимом Алеша Ступин, следует из обновленного реестра ведомства.
По версии Минюста, Марголис распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Ведомство добавляет, что художница создавала «негативный образ ВС РФ», а также выступала против спецоперации на Украине и принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов. Марголис проживает не в России, а также является гражданкой Италии.
Осмоловский тоже высказывался против спецоперации, «распространял недостоверную информацию» о действих властей и «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», сообщает ведомство. В 2012 г. выступал против преследования арт-группы Pussy Riot в России. Также ведомство внесло в реестр карикатуриста Игоря Поночевного (он же Алеша Ступин). Ведомство указывает, что он распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, критиковал спецоперацию и принимал участие в создании материалов иноагентов.
Из реестра иностранных агентов исключили журналиста Алексея Горпинченко, в связи с «утратой признаков иноагента», и ассоциацию по содействию защите прав призывников и военнослужащих «Гражданин. Армия. Право», поскольку она была ликвидирована.
С учетом изменений со стороны Минюста, на данный момент в перечне находятся 497 физлиц и 397 организаций, признанных иноагентами. 29 ноября Минюст внес политолога Татьяну Становую, исследовательский проект «Сова» и проект «Радио Сахаров» в реестр иноагентов.