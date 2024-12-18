Космодром «Восточный» не смог взыскать с подрядчика неустойку в 3,5 млрд рублей

Что известно о ПСО «Казань»

ПСО «Казань» было создано в 2002 г. как подразделение группы ТАИФ, связанной с семьей бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева. После того как республику возглавил Рустам Минниханов, компания вышла из группы ТАИФ. ПСО «Казань» построило объекты Универсиады-2013, в том числе стадион «Казань арена», объекты IT-города Иннополис, стадионы в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 г. Выручка в 2023 г. достигла 10 млрд руб., сократившись на 22% (в 2022 г. показатель составил 12,8 млрд руб.), чистая прибыль не раскрывается (в предыдущем году она составила 1000 руб.).

В июле 2024 г. ФНС начала процедуру банкротства в отношении ПСО «Казань». В ситуации, когда ответчик находится в процедуре банкротства или близок к ней, вероятность фактического получения неустойки как финансовой санкции стремится к нулю, считает Фролов.

До 2019 г. владелец и глава подрядчика Равиль Зиганшин был депутатом Госсовета Татарстана. Против него возбуждено и расследуется несколько уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.