Космодром «Восточный» не смог взыскать с подрядчика неустойку в 3,5 млрд рублей

Космодром «Восточный» не смог взыскать с подрядчика неустойку в 3,5 млрд рублейСудебное разбирательство связано со строительством стартового комплекса для ракеты «Ангара»
Арбитражный суд Москвы в конце ноября отказал ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», входящему в «Роскосмос», в удовлетворении двух исков к его подрядчику «Производственно-строительное объединение «Казань» (ПСО «Казань») на общую сумму более 3,5 млрд руб., следует из данных в судебной картотеке, с которыми ознакомились «Ведомости».
В первом иске речь идет про контракт на строительство стартового космического ракетного комплекса «Ангара» (площадка 1А) стоимостью 51,53 млрд руб. Все работы должны были завершиться 30 июня 2024 г., но контракт все еще находится в стадии исполнения, следует из материалов портала госзакупок. В 2021–2024 гг. подрядчику было начислено свыше 15 неустоек на общую сумму 3,5 млрд руб. Именно эту сумму требовал взыскать истец. В качестве причин указано ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Первый полет «Ангары А5» с этой стартовой площадки состоялся в апреле 2024 г.
По второму исковому заявлению дирекция космодрома «Восточный» хотела взыскать с ответчика 3 млн руб. неосновательного обогащения, процентов за пользование денежными средствами более 369 000 руб., а также штраф за нарушение обязательств свыше 760 000 руб. по тому же контракту от 2018 г. На заседании 14 ноября (решение опубликовано 11 декабря) судья Оксана Гедрайтис в удовлетворении также отказала. Спорную сумму суд квалифицировал как оплату в рамках действующего договора.
Что известно о ПСО «Казань»
ПСО «Казань» было создано в 2002 г. как подразделение группы ТАИФ, связанной с семьей бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева. После того как республику возглавил Рустам Минниханов, компания вышла из группы ТАИФ. ПСО «Казань» построило объекты Универсиады-2013, в том числе стадион «Казань арена», объекты IT-города Иннополис, стадионы в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 г. Выручка в 2023 г. достигла 10 млрд руб., сократившись на 22% (в 2022 г. показатель составил 12,8 млрд руб.), чистая прибыль не раскрывается (в предыдущем году она составила 1000 руб.).
В июле 2024 г. ФНС начала процедуру банкротства в отношении ПСО «Казань». В ситуации, когда ответчик находится в процедуре банкротства или близок к ней, вероятность фактического получения неустойки как финансовой санкции стремится к нулю, считает Фролов.
До 2019 г. владелец и глава подрядчика Равиль Зиганшин был депутатом Госсовета Татарстана. Против него возбуждено и расследуется несколько уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.
Строительная готовность объекта к ноябрю 2023 г. оценивалась сторонами на 99% (в денежном выражении работы выполнены на сумму 51 млрд руб.). Основной объем работ на объекте выполнен, но заказчику не передан из-за отсутствия подписанной исполнительной документации, говорится в материалах суда. Кроме того, заказчик своевременно не получил от подрядчика техническое задание для корректировки рабочей документации. В суде было установлено, что начиная с 2023 г. на объекте отсутствовал авторский надзор, проведение которого относится к компетенции космодрома.
«Ведомости» направили запросы в ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», «Роскосмос» и ПСО «Казань».
Дела вокруг «Восточного»
Строительство космодрома «Восточный», предназначенного для запуска ракет «Союз-2» и ракет семейства «Ангара», в Амурской области началось в 2012 г. Первый запуск ракеты «Союз» состоялся в апреле 2016 г. В 2014–2018 гг., по данным Генпрокуратуры, при строительстве было выявлено 17 000 различных нарушений (хищения бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат). В результате в рамках расследования было привлечено к ответственности более 1000 должностных лиц, а также возбуждено 140 уголовных дел. Ущерб следователи оценивали в 11 млрд руб.
В ноябре 2019 г. президент Владимир Путин заявлял, что пока так и не удалось в полной мере навести порядок на строительстве космодрома.
В первом иске ПСО «Казань» удалось избежать уплаты неустойки, поскольку Гражданский кодекс позволяет избегать ответственности, если будет доказано (как суд и посчитал в этом деле), что просрочка возникла из-за действий самого заказчика, пояснил адвокат «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. «В подавляющем большинстве случаев такие иски удовлетворяются в полном объеме, если не было математических ошибок при расчетах», – заметил партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Что же касается второго иска, говорит Ларионов, проблема у дирекции космодрома возникла при правовом обосновании требований: неосновательное обогащение возможно только тогда, когда между сторонами не заключен договор в отношении конкретного имущества. В этом случае договор между сторонами на взыскиваемые деньги был, а получение подрядчиком денег до приемки выполненных работ суд оценил как стандартные хозяйственные отношения.
ПСО «Казань» также стало генподрядчиком строительства второй очереди космодрома «Восточный» в октябре 2018 г. Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб., позже стоимость работ достигла 58 млрд руб. Строительные работы начались в июне 2019 г., а завершились в 2023 г.