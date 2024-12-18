Дома из программы реновации включат в границы КРТ без собраний жильцов

Дома из программы реновации включат в границы КРТ без собраний жильцовЭто должно ускорить реализацию комплексного развития территорий в столице
Дома из программы реновации смогут включать в границы комплексного развития территорий (КРТ) без проведения общего собрания собственников многоквартирного дома (МКД). Такую поправку главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова к законопроекту о синхронизации строительства социальной инфраструктуры и жилья одобрили сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании нижней палаты 17 декабря.
Изменения вносятся в закон о статусе столицы Российской Федерации. Такая новелла позволит сократить формальные процедуры и дважды не спрашивать собственников, уже однажды изъявивших желание войти в программу реновации, пояснила «Ведомостям» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Фактически, соглашаясь на реновацию, они дали согласие на то, что их дома войдут в границы КРТ, добавила она. Это ускорит процесс реализации КРТ в столице, поскольку проведение общего собрания собственников – это длинная и трудозатратная процедура, согласилась директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер.