Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Дома из программы реновации включат в границы КРТ без собраний жильцов

Это должно ускорить реализацию комплексного развития территорий в столице
Юлия Малева
Теперь регионы обязаны строить жилые дома только вместе с социальной инфраструктурой
Теперь регионы обязаны строить жилые дома только вместе с социальной инфраструктурой / Евгений Разумный / Ведомости

Дома из программы реновации смогут включать в границы комплексного развития территорий (КРТ) без проведения общего собрания собственников многоквартирного дома (МКД). Такую поправку главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова к законопроекту о синхронизации строительства социальной инфраструктуры и жилья одобрили сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании нижней палаты 17 декабря.

Изменения вносятся в закон о статусе столицы Российской Федерации. Такая новелла позволит сократить формальные процедуры и дважды не спрашивать собственников, уже однажды изъявивших желание войти в программу реновации, пояснила «Ведомостям» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Фактически, соглашаясь на реновацию, они дали согласие на то, что их дома войдут в границы КРТ, добавила она. Это ускорит процесс реализации КРТ в столице, поскольку проведение общего собрания собственников – это длинная и трудозатратная процедура, согласилась директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных