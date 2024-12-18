Штраф за продажу детям вейпов вырастет для юрлиц до 2 млн рублей

За продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предлагается повысить штраф. Для граждан он составит от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб. Для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 до 2 млн руб. Сейчас штраф для граждан составляет от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц от 400 000 до 600 000 руб.