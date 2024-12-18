Штраф за продажу детям вейпов вырастет для юрлиц до 2 млн рублей

Штраф за продажу детям вейпов вырастет для юрлиц до 2 млн рублейДепутаты приняли в первом чтении ужесточающий административное наказание законопроект
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий повышение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Это следует из данных думской базы.
В нем предлагается внести изменения в ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями).
Документ был внесен в нижнюю палату 28 ноября 2024 г. Среди авторов законопроекта – спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди», председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев и другие.
За продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предлагается повысить штраф. Для граждан он составит от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб. Для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 до 2 млн руб. Сейчас штраф для граждан составляет от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц от 400 000 до 600 000 руб.
В пояснительной записке также приводятся результаты исследования, в рамках которого изучалась распространенность курения среди подростков 11-17 лет, – методология, количество участвующих и другие подробности не уточняются. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина (ЭСДН), заявили, что не сталкивались с отказом продавца в покупке такой продукции. 20% подростков отметили, что получают отказ время от времени.
По данным Минпромторга, за IV квартал 2023 г. возбуждено 26 административных дел, касающихся продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, говорится в пояснительной записке к инициативе. Число точек продажи вейпов за год выросло в 2,3 раза до 120 800 во II квартале 2024 г., следует из данных Роспотребнадзора. При этом 43% продукции находится в обороте без обязательной маркировки, а в 47% случаях продажа вейпов происходит с нарушениями закона (открытая выкладка, продажа вблизи школ, продажа подросткам и др.), отмечается в тексте записки.
Курение увеличивает риск развития ишемической болезни сердца в 2-4 раза независимо от пола и возраста, отмечала заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) Елена Резник.
17 декабря депутаты Госдумы также приняли в тертьем чтении законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. В нем предлагается внести изменения в ст. 151.1 (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) Уголовного кодекса РФ.