Russian Field исследовала отношение к новогодним мероприятиям в Москве

Russian Field исследовала отношение к новогодним мероприятиям в МосквеВ основном посетителей «Зимы в Москве» интересовали катки и другие активности
По данным уличного опроса, который провела исследовательская группа Russian Field с 3 по 7 января 2025 г., респонденты оценили события проекта «Зима в Москве» в 4,9 балла (из пяти). Опрошенные горожане и гости столицы отметили, что нынешний зимний сезон стал более увлекательным (87%), чем сезон 2023/24.
В опросе участвовали 750 человек старше 18 лет, которые посещали мероприятия проекта «Зима в Москве». Чаще всего респонденты проводили время на катках, горках и лыжных трассах (62% опрошенных), а также участвовали в тематических фестивалях, мастер-классах, онлайн- и офлайн-квестах (48%). Кроме того, 35% опрошенных отметили, что посетили гастрономический фестиваль «Московское чаепитие».
Проект украсил не только центр города, но и другие районы Москвы, что положительно сказалось на восприятии города, заявил «Ведомостям» руководитель социологической службы Russian Field Артемий Введенский. В столичные туристско-информационные центры в праздничные дни обратилось более 60 000 человек, из них примерно две трети – семьи с детьми, отметил глава дирекции по созданию туристско-информационной среды АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Евгений Варванин. Среди посетителей были туристы из российских городов (Ярославль, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск и др.) и иностранцы (Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция).
Москва была «одним из бенефициаров» развития внутреннего туризма в течение 2024 г., отмечает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
За девять месяцев 2024 г. столица приняла 19,7 млн туристов (+8% к аналогичному периоду 2023 г.), сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Большинство из них – 17,8 млн человек – это путешественники из других российских регионов. Объем туристско-экскурсионного потребления за девять месяцев 2024 г., по словам мэра, составил более 1 трлн руб., что на 12% больше аналогичного периода в 2023 г. Планировалось, что в городской бюджет поступит 147,9 млрд руб. (цитата по «Интерфаксу»).
«Надо понимать, что действительно большой приток туристов выявил и ряд узких мест – к примеру, были достаточно большие очереди на Красную площадь и в целом в центре города», – отметил Бурмистров. В 2025 г. туристический поток в Москву будет расти еще более динамично, что сформирует «очень серьезные вызовы», в том числе связанные с более активным развитием достопримечательностей во всем регионе.