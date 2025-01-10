Russian Field исследовала отношение к новогодним мероприятиям в Москве

За девять месяцев 2024 г. столица приняла 19,7 млн туристов (+8% к аналогичному периоду 2023 г.), сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Большинство из них – 17,8 млн человек – это путешественники из других российских регионов. Объем туристско-экскурсионного потребления за девять месяцев 2024 г., по словам мэра, составил более 1 трлн руб., что на 12% больше аналогичного периода в 2023 г. Планировалось, что в городской бюджет поступит 147,9 млрд руб. (цитата по «Интерфаксу»).