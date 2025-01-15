Рекордсмену по взяткам Марату Тамбиеву скостили штраф

Как писали «Ведомости» 14 ноября 2024 г., надзорное ведомство обратилось в Никулинский суд с гражданским иском о конфискации в пользу государства недвижимости Тамбиева. В исковых требованиях прокурор требует конфисковать у Тамбиева квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, мотоцикл Ducati Diavel (стоит минимум 2 млн руб.), мотоцикл Honda (500 000 руб.), а также взыскать с него в пользу России 16 млн руб. как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы: это квартира в Черкесске стоимостью 9 млн руб., автомобиль Ауди Q7 за 3,8 млн руб. и Porsche Macan S, оцененный в 3,3 млн руб.