Рекордсмену по взяткам Марату Тамбиеву скостили штраф

Рекордсмену по взяткам Марату Тамбиеву скостили штрафПри этом 16-летний срок экс-следователю остался в силе
Московский областной суд 14 января рассмотрел апелляционную жалобу на приговор экс-следователю СК Марату Тамбиеву, осужденному за крупнейшую в истории России взятку (7,3 млрд руб.) в биткоинах. Апелляционная инстанция оставила в силе срок лишения свободы в виде 16 лет в колонии строгого режима для бывшего следователя, а сумму взыскания ущерба суд решил сократить с 7 млрд до 4,5 млрд руб.
Второй фигурантке уголовного дела – подчиненной Тамбиева Кристине Ляховенко суд также отказался смягчать срок в колонии, сохранив наказание в виде 9 лет лишения свободы. Согласно приговору Балашихинского суда от 8 октября прошлого года, Тамбиев и Ляховенко лишены званий и им запрещено занимать должности в госорганах в течение 12 и 8 лет соответственно.
Таким образом, приговор вступил в законную силу и в ближайшее время Тамбиева и Ляховенко этапируют в колонию для отбытия наказания. Свою вину осужденные не признали.
В 2022 г. следователи в ходе расследования дела группировки Infraud Organization и уголовного дела хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского поймали бывшего майора юстиции на рекордной взятке в размере более $1,5 млн и 2718 биткоинов. По версии следствия, взятка в виде биткоинов предназначалась за неналожение ареста на активы предполагаемых преступников, а также за избрание им меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу. До задержания Тамбиев руководил следственным отделом СК в Тверском районе Москвы.
В 2023 г. еще до приговора суд уже обратил в доход государства денежные средства экс-следователя на сумму около $24 млн (1032 биткоина).
Как писали «Ведомости» 14 ноября 2024 г., надзорное ведомство обратилось в Никулинский суд с гражданским иском о конфискации в пользу государства недвижимости Тамбиева. В исковых требованиях прокурор требует конфисковать у Тамбиева квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, мотоцикл Ducati Diavel (стоит минимум 2 млн руб.), мотоцикл Honda (500 000 руб.), а также взыскать с него в пользу России 16 млн руб. как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы: это квартира в Черкесске стоимостью 9 млн руб., автомобиль Ауди Q7 за 3,8 млн руб. и Porsche Macan S, оцененный в 3,3 млн руб.
Первое судебное заседание по этому иску ожидается на этой неделе – 17 января.
Кроме того, прокуратура просит наложить обеспечительный арест на денежные средства Тамбиева в банках, квартиру и два нежилых помещения в Раменках, а также на имущество его двоюродного дяди по фамилии Кубанов (квартира по соседству в Одинцовском районе). Из материалов дела следует, что дядя находился под контролем осужденного. Тамбиев, установлено надзорным органом, при покупке дорогостоящего имущества оформлял его на Кубанова или супругу.