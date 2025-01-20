Первый транш в 2025 году из резервного фонда белгородцам составит 240 млн рублей

Всего за 2024 г. для выплаты единовременной матпомощи и компенсаций жителям Белгородской области из резервного фонда было направлено 1,5 млрд руб., сказано на сайте правительства РФ. Как отмечал губернатор региона Вячеслав Гладков на оперативном заседании облправительства 13 января, за прошлый год разовые выплаты и компенсации за частично или полностью утраченное имущество получили порядка 30 000 человек (на сумму более 1,4 млрд руб.). Позже, 16 января, Гладков сообщал, что от правительства ожидается выделение почти 5 млрд руб. на строительство нового жилья для жителей Белгородской области, которые полностью потеряли его, а также для тех граждан, кто отселен из закрытых населенных пунктов. По его словам, господдержка затронет 936 семей.