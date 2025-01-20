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Первый транш в 2025 году из резервного фонда белгородцам составит 240 млн рублей

Постоянно компенсировать потери сложно, но и к ограничениям выплат они отнесутся болезненно, считают эксперты
Екатерина Дорофеева
Власти предпринимают меры поддержки жителей Белгородской обасти, в том числе финансовой
Власти предпринимают меры поддержки жителей Белгородской обасти, в том числе финансовой / Константин Михальчевский / РИА Новости

Из всей суммы до 90 млн будет направлено на оказание единовременной матпомощи пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, говорится в распоряжении. Почти 41,3 млн руб. – на финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости и до 112,5 млн руб. – на помощь в связи с полной утратой имущества. Правительство Белгородской области, согласно документу, предоставит МЧС списки граждан, которые нуждаются в поддержке. Это министерство, в свою очередь, до 1 марта 2026 г. должно представить в правительство доклад о выделенных средствах.

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за атак со стороны вооруженных сил Украины. Губернатор ежедневно публикует сводки, где приводит количество поврежденных домов, участков и автомобилей. По состоянию на 17 января только за сутки в районах Белгородчины были повреждены как минимум 46 частных домовладений и 26 машин, подсчитали «Ведомости».

Всего за 2024 г. для выплаты единовременной матпомощи и компенсаций жителям Белгородской области из резервного фонда было направлено 1,5 млрд руб., сказано на сайте правительства РФ. Как отмечал губернатор региона Вячеслав Гладков на оперативном заседании облправительства 13 января, за прошлый год разовые выплаты и компенсации за частично или полностью утраченное имущество получили порядка 30 000 человек (на сумму более 1,4 млрд руб.). Позже, 16 января, Гладков сообщал, что от правительства ожидается выделение почти 5 млрд руб. на строительство нового жилья для жителей Белгородской области, которые полностью потеряли его, а также для тех граждан, кто отселен из закрытых населенных пунктов. По его словам, господдержка затронет 936 семей.

Всего же с начала спецоперации (24 февраля 2022 г.) на конец 2024 г. жителям области выплачено 15,1 млрд руб. на покупку жилья взамен утраченного или перечислено на спецсчета, написал Гладков. Эту помощь получили более 2500 семей.

Размер финансовой помощи белгородцам

Согласно постановлению правительства Белгородской области от 26 августа 2024 г., единовременная матпомощь пострадавшим в результате ЧС жителям составляет 15 000 руб. (здесь и далее: на человека). За частичную утрату имущества первой необходимости выплата составит 75 000 руб., за полную утрату – 150 000 руб.

Выделение средств из резервного фонда правительства – это обычная практика для разного рода ЧС, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Стоимость потерянного в Белгородской области имущества наверняка измеряется в миллиардах рублей, считает он. Постоянно компенсировать потери будет сложно, однако и ограничение выплат – это очень болезненная тема, которая может по-разному восприниматься в обществе, считает Климанов. «Здесь нет универсального подхода, поскольку за этими решениями стоят конкретные живые люди», – заключил он.

На начало декабря 2024 г. руководитель минстроя региона Оксана Козлитина на оперативном заседании сообщала, что всего в области насчитывается 5123 единицы разрушенного жилья, а на выплаты компенсаций необходимо около 28 млрд руб.

Выделяемых средств для Белгородской области недостаточно, поскольку проблема в регионе гораздо больше, чем озвученные суммы, считают эксперты. Политолог Александр Немцев отмечает, что в целом выделяемые правительством суммы можно назвать «неплохими», но они не покрывают полностью все потребности и потери жителей. По его словам, эти средства население воспринимает как норму и оценивает достаточно спокойно: без радости и критики. «Выплаты воспринимаются как справедливость», – заключил Немцев.

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