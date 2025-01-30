В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Чтобы привлечь не попавших в вузы абитуриентов к обучению в колледжах, депутаты предлагают создать для них резервные места для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) «по аналогичным или смежным специальностям», следует из письма. Также, по их мнению, необходимо продлить сроки приема документов в колледжи для таких студентов, говорится в документе.