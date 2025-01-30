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В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Ежегодно в России не удается поступить в вузы примерно 50 000 абитуриентов
Виталий Крюков
Александр Гальперин / РИА Новости
Александр Гальперин / РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили министру просвещения Сергею Кравцову привлекать на обучение в колледжах и техникумах не поступивших в вузы абитуриентов. Соответствующее письмо в Минпросвещения направили председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова (оба – «Справедливая Россия»). Подлинность документа «Ведомостям» подтвердили оба депутата.

Чтобы привлечь не попавших в вузы абитуриентов к обучению в колледжах, депутаты предлагают создать для них резервные места для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) «по аналогичным или смежным специальностям», следует из письма. Также, по их мнению, необходимо продлить сроки приема документов в колледжи для таких студентов, говорится в документе.

Авторы инициативы считают, что необходимо обязать вузы информировать региональные департаменты образования о непоступивших абитуриентах. «В свою очередь, департаменты [образования субъектов] смогут запускать механизм подбора подходящего учреждения СПО, где выпускник сможет продолжить обучение», – предлагают депутаты. По их мнению, такое решение позволит увеличить число поступающих в колледжи россиян.

Ежегодно в России не удается поступить в вузы примерно 50 000 абитуриентов, рассказал «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Но большинство из таких абитуриентов стремились получить гуманитарное образование, отмечает он. Тогда как весомая часть приоритетных специальностей СПО являются техническими, продолжает Илюхин. Поэтому резервные места смогут, скорее, занять те, кто изначально хотел поступать в колледжи, но им не хватило бюджетных мест, говорит он.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпросвещения с просьбой уточнить, получили ли они письмо и как ведомство относится к предложению депутатов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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