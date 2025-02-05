Сенаторы рассказали об обращениях граждан в связи со спецоперацией

Первый зампредседателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отчитался об оказании помощи малообеспеченным семьям и семьям участников спецоперации в подготовке детей к учебному году. Также сенатор помог направить детей из военных семей и детей с ограниченными возможностями в детские оздоровительные лагеря. Количество обращений от граждан в связи со спецоперацией остается стабильным, но в 2024 г. они стали более точечными, сказал он «Ведомостям». «Часто это очень деликатные вопросы. Ко всем просьбам, касающимся участников спецоперации и их семей, а также пострадавших от боевых действий, мы относимся с максимальным вниманием и решаем эти вопросы в приоритетном порядке», – пояснил Перминов.