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Сенаторы рассказали об обращениях граждан в связи со спецоперацией

Опубликованы первые отчеты о деятельности членов СФ за прошлый год
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сенаторы стали отчитываться о своей работе за 2024 г. На сайте Совета Федерации (СФ) опубликованы первые 11 отчетов (на данный момент в верхней палате парламента заседают 176 сенаторов). Особое внимание в них уделено помощи военным, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям.

Так, сенатор от Орловской области Вадим Соколов смог помочь супруге мобилизованного жителя Орла перевести дочь в детский сад ближе к дому. Удалось помочь и другой семье участника спецоперации, которая столкнулась с трудностями при подготовке к учебному году, следует из отчета.

Среди вопросов, с которыми обращались к сенатору от ЛНР Ольге Бас, – единовременные выплаты компенсаций из-за гибели военнослужащих, выплаты за утраченное имущество, установление местонахождения военных, получение удостоверений ветерана боевых действий, оформление пенсий по инвалидности. В соответствии с ее отчетом, жителей ЛНР волнуют и «обычные» проблемы: ЖКХ, ремонт дорог. Из поступивших 47 обращений половина были решены положительно, по остальным – даны «исчерпывающие разъяснения и консультации», говорится в отчете.

Елена Афанасьева (Оренбургская область) отчиталась, что получила более 500 обращений жителей региона. Среди основных вопросов – помощь участникам спецоперации. В рамках парламентского контроля сенатор «в ежедневном режиме» проводит работу с участниками спецоперации и их семьями, с профильными волонтерскими организациями. Были и обращения по проблемам с ЖКХ и улучшению жилищных условий, по бездействию правоохранительных и судебных органов.

Первый зампредседателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отчитался об оказании помощи малообеспеченным семьям и семьям участников спецоперации в подготовке детей к учебному году. Также сенатор помог направить детей из военных семей и детей с ограниченными возможностями в детские оздоровительные лагеря. Количество обращений от граждан в связи со спецоперацией остается стабильным, но в 2024 г. они стали более точечными, сказал он «Ведомостям». «Часто это очень деликатные вопросы. Ко всем просьбам, касающимся участников спецоперации и их семей, а также пострадавших от боевых действий, мы относимся с максимальным вниманием и решаем эти вопросы в приоритетном порядке», – пояснил Перминов.

Сенатор от Якутии Сахамин Афанасьев отчитался, что принял в 2024 г. 110 граждан, 90 из которых направили письменные обращения, сути самих обращений в отчете он не раскрыл. На региональных неделях Афанасьев проводил встречи с участниками спецоперации и их семьями. Представляющий Ханты-Мансийский автономный округ сенатор Александр Новьюхов сообщил, что в рамках парламентского контроля обращался в Генпрокуратуру по вопросам, связанным с нарушением прав при прохождении военной службы.

Вопросы спецоперации волнуют граждан всех регионов, но особенно это выражено у жителей национальных республик – очень много мужчин оттуда ушли на спецоперацию, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Сенаторы же – это фактически представители губернатора, поэтому граждане обращаются к ним, отметил эксперт.

В СФ в отличие от Госдумы отсутствует публичная система анализа обращений граждан, поэтому сенаторы могут самостоятельно, исходя из своих интересов, обозначать тематику вопросов, с которыми к ним обращаются граждане, считает политолог Павел Склянчук.

Отчет о своей деятельности сенатор должен сдать в комитет по регламенту и организации парламентской деятельности до 30 марта, но их публикация на сайте СФ не является обязательной. Например, 5 мая 2023 г. «Ведомости» писали, что на сайте не обнаружилось отчетов 12 сенаторов за 2022 г., включая председателя верхней палаты Валентину Матвиенко.

В подготовке статьи участвовал Александр Тихонов

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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