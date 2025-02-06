КС отказался рассматривать жалобу деприватизированного «Метафракс кемикалс»

Определение КС свидетельствует о том, что, исповедуя принцип конституционной сдержанности, суд посчитал необходимым уклониться от ответа на поставленный перед ним вопрос о существующей и развивающейся практике удовлетворения исков ГП по основанию так называемой незаконной приватизации предприятий, происходящей 30 и более лет назад, говорит старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Справедливости ради, заметил он, КС уже многократно четко выражал позицию, что в этих спорах должен действовать обычный режим срока исковой давности (3 или 10 лет). Но на практике эту позицию высшего суда рядовые суды игнорируют и легко преодолевают, поделился эксперт. «КС как будто не замечает того факта, что еще осенью прошлого года акции этого предприятия были проданы государством опять в частные руки», – указал Тай. То есть, объясняет адвокат, «восстановление контроля государства над стратегическим предприятием» было очень кратким. 10 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что 97% акций «Метафракс кемикалс» за 14,7 млрд руб. по итогам торгов перешли в собственность холдинга «Росхим».