КС отказался рассматривать жалобу деприватизированного «Метафракс кемикалс»АО «Метахолдинг» пытался оспорить положения Гражданского кодекса в том числе о сроках давности
Конституционный суд отказал в рассмотрении жалобы крупнейшего производителя метанола в России «Метафракс кемикалс» (АО «Метахолдинг»), обратили внимание «Ведомости» на опубликованное определение на сайте суда. Общество просило проверить на конституционность положения статей Гражданского кодекса о пределах осуществления гражданских прав, защите нарушенных прав правообладателей, оспоримости и ничтожности сделки и о начале течения срока исковой давности.
В сентябре 2023 г. по иску Генпрокуратуры (ГП) Арбитражный суд Пермского края взыскал в пользу России 94,2% акций «Метафракс кемикалс», признав незаконными итоги приватизации компании. В пользу государства были переданы обыкновенные акции «Метахолдинга» в количестве 281,67 млн акций, а также 802 299 акций «Метафракс трейдинг» – всего 94,2% уставного капитала. Завод «Метафракс кемикалс» (среди продукции предприятия – технические метанол, формалин, жидкий кислород и т. п.) находится в городе Губахе Пермского края. Надзорное ведомство подало иск к компаниям «Метахолдинг», «Метафракс трейдинг» и Тольяттихимбанку, владеющим предприятием, 31 июля 2023 г., писали «Ведомости». По версии ГП, в 1990-х гг. государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс кемикалс».
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу компании.
Из определения КС следует, что в пользу Российской Федерации из незаконного владения общества были истребованы акции, выпущенные в гражданский оборот в процессе приватизации Губахинского производственного объединения «Метанол» на основании распоряжения комитета по управлению имуществом Пермской области от 1 июля 1993 г. и приобретенные на вторичном рынке обществом, созданным в 2016 г. Заявитель указал в жалобе, что были отклонены доводы о том, что АО «Метахолдинг» является добросовестным приобретателем, от которого нельзя истребовать бездокументарные акции, и о необходимости в данном случае применить исковую давность. Соответственно, оспариваемые нормы позволяют истребовать бездокументарные ценные бумаги, несмотря на пропуск срока исковой давности, неправильно рассчитывать начало течения этого срока и отказывать в признании стороны спора добросовестным приобретателем акций и не учитывать наличие такого статуса при разрешении конкретного дела.
КС не нашел оснований для принятия этой жалобы. Наивысшая инстанция разъяснила, что решение об удовлетворении иска, предъявленного к обществу, было обусловлено совокупностью различных факторов, а не самими по себе допущенными нарушениями порядка приватизации государственного предприятия. Согласно выводам судов, изъятие акций в казну РФ призвано защитить публичный интерес в восстановлении контроля государства над стратегическим предприятием, производящим продукцию, которая представляет опасность для человека, в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан и обеспечения защиты экономического суверенитета и других национальных интересов, говорится в отказном решении.
КС сформулировал и свел критерии изъятия ранее приватизированного имущества у добросовестного приобретателя, говорит партнер консалтингового бюро Т&M Гарегин Митин. По его мнению, критерии укладываются в основания для ограничения конституционных прав, предусмотренных частью 3 статьи 55 Конституции. «Это решение показывает риски для других собственников приватизированных стратегических предприятий. Главное, чтобы деприватизация не превратилась в тотальный передел собственности», – подчеркнул он.
Когда срок исковой давности может произвольно определяться публичной властью, из института гражданского права он превращается в один из способов ограничения прав, т. е. становится инструментом публичной власти, рассуждает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Ограничение права собственности не может носить бессрочный характер. Любые ограничения конституционных прав не могут быть «бесконечными», – отметил он. Если мы можем без каких-либо ограничений изымать какую-либо собственность из-за нарушений прошлого, то нарушается принцип неприкосновенности частной собственности, а также стабильности и предсказуемости регулирования, а это уже вызов принципу правового государства, считает юрист.
Определение КС свидетельствует о том, что, исповедуя принцип конституционной сдержанности, суд посчитал необходимым уклониться от ответа на поставленный перед ним вопрос о существующей и развивающейся практике удовлетворения исков ГП по основанию так называемой незаконной приватизации предприятий, происходящей 30 и более лет назад, говорит старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Справедливости ради, заметил он, КС уже многократно четко выражал позицию, что в этих спорах должен действовать обычный режим срока исковой давности (3 или 10 лет). Но на практике эту позицию высшего суда рядовые суды игнорируют и легко преодолевают, поделился эксперт. «КС как будто не замечает того факта, что еще осенью прошлого года акции этого предприятия были проданы государством опять в частные руки», – указал Тай. То есть, объясняет адвокат, «восстановление контроля государства над стратегическим предприятием» было очень кратким. 10 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что 97% акций «Метафракс кемикалс» за 14,7 млрд руб. по итогам торгов перешли в собственность холдинга «Росхим».
Суд уклонился от существа поставленного вопроса: насколько практика определения сроков исковой давности в деприватизационных спорах соответствует требованиям правовой определенности, соглашается управляющий партнер Адвокатского бюро ТЕЗА Андрей Тузов. С другой стороны, непонятно, насколько сообщество готово к высказыванию публичной и обязательной для всех позиции КС по этой теме, размышляет адвокат. «Ведь принятое решение по вопросам давности в деприватизационных делах «провернуть» назад уже не получится», – заключил он.
Бизнес просит поправки
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Бизнес предложил дополнить ст. 42 («Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества») нормами, которые устанавливают порядок обращения в суд с требованиями о признании сделки ничтожной и уточняют исчисление сроков исковой давности по ним, писали «Ведомости» 17 января.
Законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи с представителями деловых кругов 16 декабря 2024 г.
РСПП предлагает прописать дату, с которой начинается отсчет сроков исковой давности по таким делам. Десятилетние сроки (установлены п. 1 ст. 181 и п. 2 ст. 196 Гражданского кодекса) предлагается исчислять «со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу иного имущества приобретателю по сделке приватизации», говорится в законопроекте. Ограничение срока давности в 10 лет применительно к сделкам по приватизации не всегда используется в правоприменительной практике, поскольку из этого правила возможны исключения.
В разработанном проекте закона предлагается еще одно условие, которое позволит защитить добросовестного приобретателя от деприватизации. Если в исковом заявлении приводятся доводы о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, это не может быть основанием для отказа судом в применении сроков давности. На практике, говорил «Ведомостям» вице-президент РСПП Александр Варварин, почти во всех делах о деприватизации прокуратура говорит, что иск направлен на защиту нематериальных благ (здоровье населения, безопасность государства и т. д.), и просит не применять исковую давность. Суды с данной позицией часто соглашаются.