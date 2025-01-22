Конституционный суд поручил внести изменения в Налоговый кодекс

Конституционный суд поручил внести изменения в Налоговый кодексНужно устранить неясность в налогообложении при оплате доли бывшего участника ООО имуществом
Конституционный суд (КС) выявил и предписал устранить неопределенность в нормах Налогового кодекса: налогообложению подлежит только экономическая выгода, полученная ООО, применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), после выплаты действительной стоимости доли вышедшему из него участнику. При этом должны быть четко установлены рыночная стоимость полученной доли и выбывшего имущества, поскольку дохода в результате такой сделки может и не быть. Об этом говорится в опубликованном 21 января постановлении суда.
С запросом в КС о проверке на конституционность нескольких подпунктов статей 39, 41, 248, 249, 346.15 Налогового кодекса (НК) обратился Верховный суд. Из материалов дела следует, что владелец 99% уставного капитала московского ООО «Успех и Н» летом 2020 г. принял решение о выходе из ООО. За свою долю в обществе он получил два объекта недвижимости, рыночная стоимость которых составила около 55 млн руб. То есть ООО получило от участника доли в своем уставном капитале, а взамен ему отдали часть имущества.