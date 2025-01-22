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/ Экономика

Конституционный суд поручил внести изменения в Налоговый кодекс

Нужно устранить неясность в налогообложении при оплате доли бывшего участника ООО имуществом
Яна Суринская
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) выявил и предписал устранить неопределенность в нормах Налогового кодекса: налогообложению подлежит только экономическая выгода, полученная ООО, применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), после выплаты действительной стоимости доли вышедшему из него участнику. При этом должны быть четко установлены рыночная стоимость полученной доли и выбывшего имущества, поскольку дохода в результате такой сделки может и не быть. Об этом говорится в опубликованном 21 января постановлении суда.

С запросом в КС о проверке на конституционность нескольких подпунктов статей 39, 41, 248, 249, 346.15 Налогового кодекса (НК) обратился Верховный суд. Из материалов дела следует, что владелец 99% уставного капитала московского ООО «Успех и Н» летом 2020 г. принял решение о выходе из ООО. За свою долю в обществе он получил два объекта недвижимости, рыночная стоимость которых составила около 55 млн руб. То есть ООО получило от участника доли в своем уставном капитале, а взамен ему отдали часть имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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