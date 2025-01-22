Конституционный суд поручил внести изменения в Налоговый кодекс

С запросом в КС о проверке на конституционность нескольких подпунктов статей 39, 41, 248, 249, 346.15 Налогового кодекса (НК) обратился Верховный суд. Из материалов дела следует, что владелец 99% уставного капитала московского ООО «Успех и Н» летом 2020 г. принял решение о выходе из ООО. За свою долю в обществе он получил два объекта недвижимости, рыночная стоимость которых составила около 55 млн руб. То есть ООО получило от участника доли в своем уставном капитале, а взамен ему отдали часть имущества.