Счетная палата анонсировала 113 мероприятий по проверке завершенных нацпроектов

На расширенном заседании коллегии ведомства 14 января Ковальчук заявил, что в 2024 г. СП добилась возвращения в бюджет рекордных 94 млрд руб. По его словам, в 2022 г. эта сумма составила 8,8 млрд руб., в 2023 г. – 26 млрд руб. В 2023 г. СП завершила 332 проверочных мероприятия, из которых 223 – бюджетные проверки, заявлял Ковальчук в ходе отчета о работе СП на заседании СФ 19 июня 2024 г. По результатам проверок выявлено 4849 нарушений и недостатков. Основные из них касаются нарушений при госзакупках, ненадлежащего осуществления государственных задач и функций, управления и распоряжения госимуществом. Сумма выявленных нарушений составила 2,1 трлн руб. На основании материалов СП в 2023 г. было возбуждено 18 уголовных дел.