Счетная палата анонсировала 113 мероприятий по проверке завершенных нацпроектов

Счетная палата анонсировала 113 мероприятий по проверке завершенных нацпроектовПолученные результаты позволят повысить эффективность работы
Счетная палата (СП) приступила к выполнению поручения президента России Владимира Путина по проверке реализации завершенных национальных проектов. Об этом на заседании комиссии Совета Федерации (СФ) по мониторингу законодательства в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля заявила аудитор СП Светлана Орлова. По ее словам, запланировано 113 мероприятий. Их содержание Орлова не раскрыла. Полученные результаты и рекомендации по итогам аудита позволят повысить эффективность исполнения новых нацпроектов, сообщил представитель пресс-службы СП в ответ на запрос «Ведомостей».
Провести соответствующий аудит Путин поручил 28 декабря 2024 г. по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 5 декабря. Палате предстоит до 1 июня проанализировать выполнение нацпроектов за период с 2019 по 2024 г. и направить рекомендации в правительство России для планирования работы над новыми нацпроектами. По словам Орловой, СП «очень скрупулезно» начала работу. «Хочу вам сказать, 1 кв. м федеральной дороги стоит 20 млн руб. Он, конечно, не стоит столько, поэтому мы разберемся досконально, сколько он стоит», – заявила она на заседании комиссии СФ, пообещав поделиться результатами проверки.
Это первое масштабное поручение главы государства СП, после того как оттуда ушел ее прошлый председатель Алексей Кудрин. Высший орган государственного аудита полтора года оставался без руководителя (исполнение обязанностей было на зампреде Галине Изотовой). 14 мая 2024 г. председателем стал бывший глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, который на новую должность пришел после двух месяцев работы в администрации президента заместителем руководителя контрольного управления. Поэтому, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, к исполнению поручения президента будет много внимания: «Скоро год смены руководства». Второй интригой, по мнению Виноградова, является то, сумеет ли СП «не цепляться к деталям (которые всегда есть), а анализировать и отделять технические нарушения от злонамеренных».
Дела по итогам проверок
Работа аудиторов и ранее приводила к возбуждению уголовных дел. Например, в связи с финансовыми нарушениями на 15 млрд руб. при освоении средств, выделенных на строительство к саммиту АТЭС (2012); нарушениями на 760 млрд руб. в «Роскосмосе» (2018); хищениями средств при восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря (2018 г., фигурантами стали экс-глава департамента Минкульта Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева); неправомерным авансированием в размере 2 млрд руб. в «Автодоре» (2019 г., под следствие попал экс-глава госкомпании Сергей Кельбах) и др.
«За последние годы распорядители бюджетных средств научились подводить итоги мероприятий под плановые показатели, из-за чего складывалась ситуация о формальных отчетах перевыполнения планов, но фактические проблемы, которые должны были решиться, только усугубляются», – говорит эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. Поручение президента резко повышает аппаратный вес СП, которая после ухода Кудрина снизила публичную активность, отметил он. Проверка СП исполнения нацпроектов – очень серьезный аргумент и возможность для «раскрутки» Ковальчука при грамотном планировании всех мероприятий, соглашается глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
На расширенном заседании коллегии ведомства 14 января Ковальчук заявил, что в 2024 г. СП добилась возвращения в бюджет рекордных 94 млрд руб. По его словам, в 2022 г. эта сумма составила 8,8 млрд руб., в 2023 г. – 26 млрд руб. В 2023 г. СП завершила 332 проверочных мероприятия, из которых 223 – бюджетные проверки, заявлял Ковальчук в ходе отчета о работе СП на заседании СФ 19 июня 2024 г. По результатам проверок выявлено 4849 нарушений и недостатков. Основные из них касаются нарушений при госзакупках, ненадлежащего осуществления государственных задач и функций, управления и распоряжения госимуществом. Сумма выявленных нарушений составила 2,1 трлн руб. На основании материалов СП в 2023 г. было возбуждено 18 уголовных дел.