В правительстве решили сблизить образование и воспитание

В правительстве решили сблизить образование и воспитаниеПрофильные ведомства считают, что сейчас это сделано недостаточно
Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежь планируют «сблизить» уровни образования и воспитания между собой. По словам самих руководителей этих ведомств, этапы обучения молодых людей пока не представляют из себя единой системы. Об этом руководители трех министерств рассказали во время обсуждения стратегии развития образования до 2036 г. во время правительственного часа в Госдуме 11 февраля.
Так, в новой образовательной стратегии нужно продолжить сближение среднего профессионального и высшего образования, отметил на «правчасе» глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, лучшим выпускникам колледжей нужно дать возможность поступать на сокращенные программы высшего образования для повышения квалификации, но только по очной программе.
Около 30% окончивших колледжи поступают в вуз, при этом большинство из таких студентов (90%) выбрали заочную форму обучения и многие из них учатся на инженерных направлениях, уточнил Фальков. «Эту ситуацию надо менять, отсекая траекторию некачественного инженерного образования», – сказал министр.
В России необходимо выстроить и единое воспитательное пространство «на всех этапах взросления человека», подчеркнул глава Росмолодежи Григорий Гуров. Сложная структура распределения полномочий между ведомствами «приводит к несогласованности воспитательной работы с молодежью», сказал он. Приоритет такой работы – развитие духовно-нравственных ценностей среди молодежи, отметил Гуров.
Одной из проблем, которую планируется решать в новой образовательной стратегии, является неравенство возможностей развития среди школьников, рассказал депутатам министр просвещения Сергей Кравцов. Так, Минпросвещения планирует заняться «синхронизацией» образовательной программы и содержания единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это поможет снизить зависимость от репетиторов и сократит учебную нагрузку на школьников, считает министр.
Минпросвещения также продолжит развивать единую общеобразовательную программу. Унифицированные для всех школ государственные учебники по всем школьным предметам ведомство планирует подготовить до 2029 г., говорил он в ноябре 2024 г.