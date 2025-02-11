В правительстве решили сблизить образование и воспитание

Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежь планируют «сблизить» уровни образования и воспитания между собой. По словам самих руководителей этих ведомств, этапы обучения молодых людей пока не представляют из себя единой системы. Об этом руководители трех министерств рассказали во время обсуждения стратегии развития образования до 2036 г. во время правительственного часа в Госдуме 11 февраля.