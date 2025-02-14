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Регионы заставят заплатить за срыв строительства новых школ в 2025 году

Министр просвещения Кравцов обещал наказывать таких нарушителей еще летом прошлого года
Виталий Крюков
РИА Новости
РИА Новости

Российским регионам сократят финансирование из федерального бюджета на строительство и капремонт школ в 2026 г., если они сорвут сроки сдачи таких объектов в 2025 г. Компенсировать сокращенный бюджет субъекты будут за собственный счет. Такой ультиматум выдвинул глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании штаба «Единой России» по реализации президентской программы капремонта школ и детсадов 13 февраля.

Кравцов предупреждал о наказаниях для субъектов в случае срыва сроков строительства и капремонта школ на заседании штаба еще в июле 2024 г. Тогда он сказал, что в случае просрочки в 2024 г. регионам будут уменьшать субсидии по программе на 20% ежегодно. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпросвещения с просьбой уточнить, в каком размере хотят сокращать финансирование провинившимся субъектам и получали ли регионы санкции за срывы строительства в прошлом году.

По словам министра просвещения, в 2024 г. сдать новые школы не успели Кировская, Челябинская, Кемеровская, Томская и Новосибирская области, а также Хабаровский край и Карачаево-Черкесская республика. В частности, в Кировской области не введено вовремя в эксплуатацию пять школ, из них три объекта – долги еще за 2023 г. В Новосибирской области также не сданы в срок три учреждения. В Хабаровском крае и Кемеровской области не достроили вовремя по два объекта.

Губернатор Кемеровской области Илья Сердюк сказал на заседании, что срыв сдачи объектов в его регионе произошел из-за нехватки трудовых ресурсов на объектах строительства и недостаточного «объема собственных оборотных средств» у подрядчика. Министр строительства Кировской области Михаил Скоков пояснил, что подрядчик, ответственный за строительство двух задержанных школ, не выполнил своих обязательств и регион проведет новые конкурсы по этим объектам.

«Вы в очень комфортных условиях сегодня работаете, с оружием в руках не сидите в окопах. Ваша передовая сегодня – это строящиеся школы, детсады и общежития, которые мы будем ремонтировать [начиная с 2025 г.]», – обратился на заседании секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев к руководителям регионов, сорвавшим сроки строительства школ.

По словам Кравцова, еще шесть регионов не успели в 2024 г. провести капремонт своих образовательных учреждений. В их числе Томская область (три объекта) и Новосибирская область (одно учреждение). В список опоздавших также вошли Магаданская, Курганская области, Еврейская АО, Карачаево-Черкесская республика (везде – по два объекта).

Кто ремонтирует школы

Минпросвещения проводит капремонт российских школ совместно с Минстроем. В 2022 г. ведомства утвердили программу «Модернизация школьных систем образования» (входит в госпрограмму «Развитие образования»). Согласно ей, за 2022–2026 гг. планируется модернизировать 7300 школ, на это будет потрачено не менее 418 млрд руб. (или 83,6 млрд руб. ежегодно).
Всего в 2024 г. в России построили 293 новые школы, а с 2019 г. до 2024 г. суммарно – 1634 школы на примерно 1 млн учебных мест и еще 1688 детских садов, уточнил Якушев. Еще в 847 школах страны проведен капремонт в 2024 г., добавил он. В ноябре 2024 г. по инициативе Минпросвещения изменились правила, по которым регионы получают бюджетные средства на капитальный ремонт школ. В приоритетном порядке будут модернизироваться классы для занятий труда и «Основ безопасности и защиты Родины», а также спортзалы и медицинские кабинеты.

В 2025 г. всего по России запланирован капремонт 277 школ, 142 детских садов и 77 колледжей, добавил Якушев. Не менее 75% от общего числа этих объектов должны быть сданы к 1 сентября 2025 г., предупредил регионы Кравцов.

Программа по строительству и капремонту школ в России «недостаточно эффективна», так как масштабы обучения детей во вторую смену в школах практически не меняются, сказала «Ведомостям» ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Мерцалова. Острее всего такая проблема проявляется в Туве, Дагестане и на Алтае, добавила она. Но сегодня существуют школы, которые работают в две смены не из-за отсутствия помещений, а из-за нехватки учителей, продолжила эксперт.

Вместе с тем Россия выходит на демографическую яму и количество подопечных в школах и детсадах начинает сокращаться, отметила Мерцалова. Некоторые регионы уже фиксируют уменьшение числа воспитанников в частных и государственных детсадах в 1,5–2 раза, сказала она. Школы начнут испытывать снижение количества учащихся через 2–3 года, продолжила эксперт. Поэтому планы по строительству школ должны учитывать не только сегодняшнюю потребность новых мест в этих учреждениях, а также прогноз естественного и миграционного прироста населения на среднесрочный и долгосрочный периоды, заключила Мерцалова.

Решение сократить финансирование регионов из средств федбюджета по строительству школ будет «не очень понятно» в условиях стратегии социально ориентированной политики государства, но такая мера все-таки повысит ответственность провинившихся регионов, добавила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. Для российских избирателей важнее удовлетворенность качеством ремонта социально значимых объектов, чем сроки исполнения по таким работам, считает политолог Михаил Виноградов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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