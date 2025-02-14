Регионы заставят заплатить за срыв строительства новых школ в 2025 году

Кто ремонтирует школы

Минпросвещения проводит капремонт российских школ совместно с Минстроем. В 2022 г. ведомства утвердили программу «Модернизация школьных систем образования» (входит в госпрограмму «Развитие образования»). Согласно ей, за 2022–2026 гг. планируется модернизировать 7300 школ, на это будет потрачено не менее 418 млрд руб. (или 83,6 млрд руб. ежегодно).

Всего в 2024 г. в России построили 293 новые школы, а с 2019 г. до 2024 г. суммарно – 1634 школы на примерно 1 млн учебных мест и еще 1688 детских садов, уточнил Якушев. Еще в 847 школах страны проведен капремонт в 2024 г., добавил он. В ноябре 2024 г. по инициативе Минпросвещения изменились правила, по которым регионы получают бюджетные средства на капитальный ремонт школ. В приоритетном порядке будут модернизироваться классы для занятий труда и «Основ безопасности и защиты Родины», а также спортзалы и медицинские кабинеты.