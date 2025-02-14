Для запуска частной практики психологам придется набраться опыта

Ограничивать частную практику для психологов совсем без опыта правильно, но она в первую очередь должна базироваться на уровне полученного профильного образования, а не на годах трудовой деятельности, сказала «Ведомостям» вице-президент Российского психологического общества Алла Шаболтас. По ее мнению, работа в конкретной организации не всегда будет гарантировать, что специалист набрался опыта для частной практики, как пример – работа школьным психологом. При этом «под контроль» стоит взять тех специалистов, которые получили лицензию психолога после прохождения программы допобразования, особенно в частных организациях, считает она. Авторам инициативы в случае ее принятия также стоит предусмотреть доступ к супервизии для всех специалистов без опыта, так как сейчас он есть не везде, сказала Шаболтас.