Для запуска частной практики психологам придется набраться опыта

Для запуска частной практики психологам придется набраться опытаТакие нормы содержит новая версия законопроекта о регулировании работы этих специалистов
Психологов, решивших заняться частной практикой, могут обязать иметь трудовой стаж по профилю своей деятельности не менее трех лет. Это следует из новой версии законопроекта об основах регулирования деятельности психологов в России. Документ есть у «Ведомостей».
Его подлинность подтвердил источник, участвовавший в его обсуждении на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 13 февраля, а также автор проекта, председатель этого комитета Нина Останина (КПРФ). Документ еще не внесен в Госдуму, но предполагается, что он будет межфракционным.
В законопроекте разделены понятия психологической помощи и платной психологической услуги. К последней будут применяться положения закона «О защите прав потребителей». Используемые психологом методики должны быть научно обоснованны, а сама работа – строиться на основе принципа уважения и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в новой версии проекта.
Закон может вступить в силу с 1 марта 2026 г. за исключением отдельных пунктов, следует из текста проекта. Так, положение о трехлетнем стаже для начала частной практики начнет действовать с 1 января 2029 г.
Новая версия проекта предлагает установить для психологов и другие требования – такой специалист должен быть совершеннолетним и иметь высшее профильное образование. Это положение может вступить в силу с 1 января 2029 г.
«Не будет больше Блиновских, центров обучения психологии и т. д. Не будет этих контор больше, потому что это будут все-таки профессиональные образовательные организации, вузы, которые готовят профессионалов», – заявила Останина на заседании.
Впрочем, будет предусмотрен переходный период – с 1 марта 2026 г. по 31 декабря 2028 г. В это время психологи с непрофильным высшим образованием, но получившие дополнительное профессиональное образование по программам переподготовки должны будут подтвердить свою квалификацию согласно закону «О независимой оценке квалификации». В прошлой версии законопроекта на это давалось три года.
В перечне основных понятий новой версии проекта появилось определение психологического благополучия. Это состояние, при котором человек «успешно реализовывает свой потенциал в различных сферах жизнедеятельности, учится и работает», а также справляется с факторами, которые могут негативно повлиять на его состояние. Как и в прошлой версии, в законопроекте сохранились базовые понятия – психологическая деятельность, психолог и т. д.
Психолог, согласно проекту, будет обязан информировать гражданина в доступной форме и с учетом его психологического состояния о методах работы, ее продолжительности, размере оплаты и сохранении психологической тайны.
В документе также закреплена обязанность психологов и психологических организаций состоять в некоммерческих организациях, ассоциациях, в том числе саморегулируемых. В прошлой версии проекта говорилось о таком праве, но не обязанности. По замыслу авторов документа такие отраслевые объединения будут обеспечивать контроль требований, предъявляемых к психологам.
Несовершеннолетние смогут получить психологическую помощь с согласия одного из родителей или опекуна в письменной или электронной форме, говорится в проекте. Без согласия это будет возможно в нескольких случаях: если нужно устранить угрозу жизни и здоровью самого ребенка или третьих лиц, а также когда согласие не удается получить из-за чрезвычайных ситуаций и нахождения законного представителя ребенка под стражей. Кроме того, самостоятельно ребенок сможет получить дистанционную анонимную психологическую помощь на ресурсах, определенных законами, указами президента и т. д.
Это не единственный законопроект, регулирующий работу психологов. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова тоже разработала свой проект, но правительство подготовило критический отзыв на него, отправив на существенную доработку, писал в ноябре 2024 г. «Коммерсантъ».
На заседании рабочей группы 13 февраля директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко предложила предусмотреть возможность оказания психологической помощи детям без согласия родителей с 15 лет. «У нас в 17 лет уже люди школу оканчивают, некоторые работают уже», – пояснила она.
По мнению вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анны Даниловой, в представленной версии проекта не учтены интересы самозанятых, хотя именно они составляют немалую часть частнопрактикующих психологов. Кроме этого, во время обсуждения участники заседания не услышали ответа на вопрос, каким образом в независимой оценке квалификации будет учитываться многообразие зарегистрированных в РФ психотерапевтических методов – таких модальностей более 50, приводит слова Даниловой информационное объединение в сфере психологии и психотерапии «Эра».
Ограничивать частную практику для психологов совсем без опыта правильно, но она в первую очередь должна базироваться на уровне полученного профильного образования, а не на годах трудовой деятельности, сказала «Ведомостям» вице-президент Российского психологического общества Алла Шаболтас. По ее мнению, работа в конкретной организации не всегда будет гарантировать, что специалист набрался опыта для частной практики, как пример – работа школьным психологом. При этом «под контроль» стоит взять тех специалистов, которые получили лицензию психолога после прохождения программы допобразования, особенно в частных организациях, считает она. Авторам инициативы в случае ее принятия также стоит предусмотреть доступ к супервизии для всех специалистов без опыта, так как сейчас он есть не везде, сказала Шаболтас.