За 2024 год диспансеризацию прошло более 82 млн взрослых

За 2024 год диспансеризацию прошло более 82 млн взрослыхОхват осмотрами детей составил свыше 97%, сообщила вице-премьер Голикова
В прошлом году во время диспансеризации и профилактических осмотров было выявлено более 630 000 человек с онкологическими заболеваниями, из них 60% – на ранней стадии, продолжила Голикова. С прошлого года многие россияне могут пройти диспансеризацию на рабочем месте. Этой возможностью за год воспользовалось почти 1 млн человек, рассказала вице-премьер.
Еще одно нововведение – диспансеризация ветеранов спецоперации во внеочередном порядке, продолжила Голикова. В прошлом году 33 000 демобилизованных участников спецоперации прошло обследование, из них 80% было взято под диспансерное наблюдение, 13,5% направлено на реабилитацию. Более 1% была оказана высокотехнологичная медицинская помощь, сообщила вице-премьер. Кроме того, за год диспансеризацию прошло 147 000 участников Великой Отечественной войны.
Охват осмотрами детей составил свыше 97% (или 27 млн), заявила Голикова. «Только среди подростков за прошлый год у 200 000 выявили заболевания, 141 000 человек было направлено на лечение до развития серьезных болезней», – отметила она.
С 2024 г. началась диспансеризация граждан в возрасте от 18 до 49 лет по оценке их репродуктивного потенциала. За прошлый год такую оценку прошло 2,6 млн мужчин и 4,1 млн женщин, доложила Голикова. «Было выявлено свыше 230 000 заболеваний репродуктивной системы, влияющих на возможность иметь детей», – сказала она. По результатам обследований им назначено лечение, в том числе процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). У 1200 женщин, прошедших ЭКО, наступила беременность, сказала Голикова.
Регионы обязаны обеспечивать прохождение диспансеризации и осмотров в короткие сроки – они могут проводиться в вечерние часы и субботу, напомнила вице-премьер. Контроль за ее прохождением осуществляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС), добавила она. Но, по словам Голиковой, не все регионы и медорганизации в 2024 г. исполнили свои обязательства. Вместе с этим вице-премьер напомнила, что страховщики обязаны информировать о возможности пройти диспансеризацию и профосмотр, а также помогать гражданам проходить их (в том числе с записью на прием).
«Ведомости» опросили страховые организации, которые подтвердили, что информируют граждан о возможности пройти диспансеризацию. Например, за 2024 г. представители московской страховой компании МАКС-М оповестили более 1,5 млн граждан, сообщила начальник управления защиты прав и информирования застрахованных московской дирекции организации Ольга Суслина. Информационное сопровождение застрахованных лиц происходит ежемесячно, уточнил директор страховой медицинской компании «Согаз-мед» Дмитрий Толстов. Оповещение проходит по нескольким каналам связи: sms, автообзвон, почтовые рассылки, заявил «Ведомостям» представитель «Ак барс – меда». Информирование охватывает всех клиентов, которых поликлиники включили в списки прохождения профилактических мероприятий, сообщил «Ведомостям» руководитель правового управления страховой компании «Ингосстрах-М» Евгений Ищенко.
Застрахованный может пройти диспансеризацию в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40 и более лет, сообщила руководитель дирекции персонифицированного учета информации по ОМС «СМК РЕСО-мед» Мария Останина. Профилактический осмотр можно пройти в промежутках между этими возрастами – например, в 19 и 20 лет, добавила она.
Кроме того, перенесшие COVID-19 граждане в течение года после заболевания могут пройти углубленную диспансеризацию, сказала Останина. Плановым медицинским осмотрам подлежат граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания и состоящие на диспансерном наблюдении, заключила она.