За 2024 год диспансеризацию прошло более 82 млн взрослых

Регионы обязаны обеспечивать прохождение диспансеризации и осмотров в короткие сроки – они могут проводиться в вечерние часы и субботу, напомнила вице-премьер. Контроль за ее прохождением осуществляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС), добавила она. Но, по словам Голиковой, не все регионы и медорганизации в 2024 г. исполнили свои обязательства. Вместе с этим вице-премьер напомнила, что страховщики обязаны информировать о возможности пройти диспансеризацию и профосмотр, а также помогать гражданам проходить их (в том числе с записью на прием).