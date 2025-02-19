Приставам и таможенникам упростили порядок получения соцвыплат на жилье

Кроме того, единовременная жилищная выплата сохраняется за сотрудниками ведомств, уволенными по не зависящим от них обстоятельств без права на пенсию: например, из-за болезни или сокращения. Вместе с этим в законопроекте уточняется, что право на соцвыплату не имеют граждане, которые во время службы совершили умышленное преступление, а также те, у кого есть судимость, в том числе снятая или погашенная. Но если в отношении сотрудника службы прекратили уголовное дело или вынесли оправдательный приговор, он восстанавливается на учете как имеющий право на выплату.