Приставам и таможенникам упростили порядок получения соцвыплат на жилье

Приставам и таможенникам упростили порядок получения соцвыплат на жильеОни смогут получить их в случае, когда уже использовали маткапитал на улучшение жилищных условий
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и ряда других ведомств будет проще получить жилье. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. Он предусматривает упрощение получения единовременной выплаты на жилье сотрудникам, имеющим специальные звания и работающим во ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службе.
Инициативу поддержали 405 парламентариев, проголосовавших против и воздержавшихся не было.
В нижнюю палату парламента проект внесло правительство в июне прошлого года. Изменения касаются закона «О соцгарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти». Теперь сотрудники служб будут иметь право на соцвыплату даже в том в случае, если они уже получали бюджетные средства на приобретение квартиры или дома при утрате жилья из-за ЧС, стихийных бедствий и терактов. К этой же категории законодатели отнесли материнский капитал, направленный на улучшение жилищных условий.
Кроме того, единовременная жилищная выплата сохраняется за сотрудниками ведомств, уволенными по не зависящим от них обстоятельств без права на пенсию: например, из-за болезни или сокращения. Вместе с этим в законопроекте уточняется, что право на соцвыплату не имеют граждане, которые во время службы совершили умышленное преступление, а также те, у кого есть судимость, в том числе снятая или погашенная. Но если в отношении сотрудника службы прекратили уголовное дело или вынесли оправдательный приговор, он восстанавливается на учете как имеющий право на выплату.
Вместо соцвыплаты граждане могут получить в собственность жилое помещение, приобретенное за счет средств федерального бюджета. Эта мера распространяется и на членов семей и родителей сотрудников, погибших в период с 1 марта 2005 г. по 31 декабря 2012 г. во время выполнения служебных обязанностей. Порядок предоставления помещений жилищного фонда РФ по договору соцнайма определяют федеральные органы исполнительной власти, в которых сотрудники проходят службу.
Согласно действующему законодательству, на единовременную выплату для приобретения или строительства жилого помещения имеют право сотрудники служб, работающие не менее 10 лет, заявил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Принятые поправки направлены на упорядочение обеспечения граждан жильем, пояснил он. Проект содержит точечные изменения закона, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. По его словам, эта инициатива «весьма конструктивная попытка одним махом решить разнородные проблемы и устранить пробелы в регулировании социальных гарантий служащих».
«Ведомости» направили запрос в Минюст и Минфин с просьбой уточнить, в каких целях разработан этот законопроект и сколько средств может потребоваться на реализацию нововведений. В Минфине запрос переадресовали в Минюст. «Ведомости» также направили запрос в ФССП, ФТС и ФСИН, попросив сообщить, сколько в каждом ведомстве насчитывается сотрудников, которых затронут изменения.