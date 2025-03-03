ВШЭ: Москва возглавила рейтинг городов с пешеходной доступностью услуг

ВШЭ: Москва возглавила рейтинг городов с пешеходной доступностью услугПуть до основной для горожанина инфраструктуры в столице в среднем занимает менее 10 минут
Столица стала самым удобным мегаполисом по доступности для пешеходов основных социальных и потребительских услуг. Всего в рейтинг вошло 12 городов мира с численностью населения около 10 млн человек и более. Это следует из исследования, подготовленного факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ. Выводы из него есть у «Ведомостей».
В основе исследования лежат расчеты (методику см. во врезе) компании Sony Computer Science Laboratories.
В среднем москвичам требуется 9,6 минуты, чтобы дойти до основных объектов повседневного спроса – детского сада, салона красоты, кафе и т. д., подсчитали авторы исследования. У жителей Лондона такой маршрут занимает 10,3 минуты, Токио – 12,3 минуты, Нью-Йорка – 20 минут, Стамбула – 30 минут, следует из результатов исследования.
«Строительство новых жилых районов в обязательном порядке сопровождается созданием досуговой и социальной инфраструктуры. Это отличительная особенность российской градостроительной школы и позитивное наследие советских требований», – рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
По его мнению, немаловажное значение для создания удобных для горожан пространств также сыграли обязательное расположение нежилых помещений для магазинов и служб быта на первых этажах новостроек и программа реорганизации старых промышленных зон. Связывать городское пространство помогают крупные парки и районные скверы, добавил он.
Методика расчета
Для оценки среднего времени использовались карты OpenStreetMap и расчеты специалистов Sony Computer Science Laboratories.
Исследуемые города делились на гексагоны – правильные шестиугольники. Авторы исследования рассчитывали среднее время от центра гексагона до ближайшей точки удобства внутри него. Сначала оценивали пешеходную доступность основных удобств для жителей отдельных районов города, а затем цифру усреднили, чтобы получить итоговое значение для всего города.
Оценка пешеходной доступности основывалась на среднем времени, затрачиваемом населением городов для того, чтобы добраться пешком или на велосипеде до основных удобств. Это школы и детские сады, парки и скверы, магазины, кафе и рестораны, музеи и библиотеки, тренажерные залы и стадионы, медицинские услуги, остановки общественного транспорта, бытовые услуги.
В районах 15-минутной доступности в Москве проживает 85,8% жителей города, также отмечается в исследовании.
Концепция 15-минутного города, например, также заложена в основу стратегии пространственного развития Ижевска до 2030 г., рассказал «Ведомостям» эксперт по городской экономике, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Андрей Татарников. Этот подход предполагает расположение всей необходимой для жизни горожанина инфраструктуры в 15-минутной доступности, пояснил он. То есть путь от дома до школы, магазина, поликлиники, кафе, сквера, остановки общественного транспорта занимает 15 минут пешком. А до работы житель города добирается не более 15 минут на транспорте.
В исследовании компании Sony Computer Science Laboratories в Италии, на которое опирались специалисты из НИУ ВШЭ, был составлен рейтинг из 50 самых удобных для пешеходов городов. Всего эксперты рассмотрели 10 000 городов со всего мира, но в их сопоставлении не учитывали схожие по численности населения города. Результаты исследования A Universal Framework For Inclusive 15-minute Cities были опубликованы в журнале Nature Cities, а также 7 февраля в The Economist. В рейтинг попали Санкт-Петербург и Москва, заняв 13-е и 21-е места соответственно. В Санкт-Петербурге среднее время до основных объектов социальной инфраструктуры пешком составило 8,3 минуты пешком, 91,1% горожан живут в 15-минутной пешей доступности до них. Возглавил список Милан – 6,4 минуты и 97,5%.