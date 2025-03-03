ВШЭ: Москва возглавила рейтинг городов с пешеходной доступностью услуг

В исследовании компании Sony Computer Science Laboratories в Италии, на которое опирались специалисты из НИУ ВШЭ, был составлен рейтинг из 50 самых удобных для пешеходов городов. Всего эксперты рассмотрели 10 000 городов со всего мира, но в их сопоставлении не учитывали схожие по численности населения города. Результаты исследования A Universal Framework For Inclusive 15-minute Cities были опубликованы в журнале Nature Cities, а также 7 февраля в The Economist. В рейтинг попали Санкт-Петербург и Москва, заняв 13-е и 21-е места соответственно. В Санкт-Петербурге среднее время до основных объектов социальной инфраструктуры пешком составило 8,3 минуты пешком, 91,1% горожан живут в 15-минутной пешей доступности до них. Возглавил список Милан – 6,4 минуты и 97,5%.