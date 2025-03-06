КС разъяснил порядок определения зарплаты педагогов при неполной нагрузке

Размер МРОТа по России с июня по декабрь 2022 г. был установлен на уровне 15 279 руб., а с января 2023 г. – на уровне 16 242 руб. Вместе с этим Неверов, обращаясь в кассацию региона в прошлом году, настаивал, что с сентября по декабрь 2022 г. его оплата труда, с учетом внеурочной деятельности и районного коэффициента, должна быть около 15 600 руб., а с 1 января 2023 г. – примерно 16 600 руб., следует из определения.