КС разъяснил порядок определения зарплаты педагогов при неполной нагрузке

КС разъяснил порядок определения зарплаты педагогов при неполной нагрузкеОплата труда не должна быть ниже суммы, рассчитанной исходя из МРОТа пропорционально отработанному времени
Конституционный суд (КС) вынес постановление по результатам рассмотрения жалобы на положения Трудового кодекса (ТК). Ее в конце января подал учитель информатики и физики в МБОУ «Целинная СОШ № 1» Алтайского края Евгений Неверов, который при неполной нагрузке получал зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Суд постановил, что зарплата работника должна быть не менее суммы, рассчитанной исходя из МРОТа пропорционально отработанному времени. Определение КС есть в распоряжении «Ведомостей».
В сентябре 2022 г. Неверов согласился на нагрузку 14 часов в неделю, в то время как норма составляет 18 часов. Он также работал по совместительству – вел курс по робототехнике в центре образования «Точка роста» на базе своей школы. На это у него уходило два часа в неделю, следует из определения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Алтайского края. Помимо этого педагог выполнял обязанности техника по обслуживанию компьютеров за доплату в 0,35 МРОТа.
В общей сложности зарплата Неверова в месяц составила 12 510 руб., писали «Ведомости» в январе. Но в декабре 2022 г. работодатель отменил поручение о дополнительной работе в качестве техника, в результате чего оплата труда заявителя оказалась ниже МРОТа. Согласно постановлению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в 2022 г. он составлял 12 090 руб. для трудоспособного населения.
При подписании соглашения на изменение условий трудового договора Неверов не возражал против нагрузки, поскольку был уверен в том, что дополнительная работа сохранится до конца мая 2023 г., а зарплата будет выше МРОТа. После того как работодатель отменил поручение, заявитель пытался отозвать согласие на работу с неполной учебной нагрузкой, что никаких результатов не дало. Обязать работодателя обеспечить полную нагрузку тоже не удалось – как и взыскать с него доплату до МРОТа.
ТК РФ предусматривает, что при выполнении нормы рабочего времени сотрудник получает зарплату не ниже МРОТа. А при неполной занятости выплачивается сумма, пропорциональная отработанным часам или в зависимости от выполненного объема работ, – т. е. она может быть ниже МРОТа, напомнили в наивысшей инстанции. КС указал на конституционность этих положений, при этом постановил, что дело Неверова подлежит пересмотру, поскольку выявил в решении судов расходящееся с конституционно-правовым смыслом истолкование взаимосвязей норм ТК.
В 5 раз
может отличаться размер средней зарплаты педагогов в разных регионах страны, говорил министр просвещения Сергей Кравцов 5 марта. Он также заявил, что в фонде оплаты труда педагогов 70% должно приходиться на оклад, а 30% – на компенсационные и стимулирующие выплаты
Размер МРОТа по России с июня по декабрь 2022 г. был установлен на уровне 15 279 руб., а с января 2023 г. – на уровне 16 242 руб. Вместе с этим Неверов, обращаясь в кассацию региона в прошлом году, настаивал, что с сентября по декабрь 2022 г. его оплата труда, с учетом внеурочной деятельности и районного коэффициента, должна быть около 15 600 руб., а с 1 января 2023 г. – примерно 16 600 руб., следует из определения.
Если структура оплаты труда педагога, помимо ставки, оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, включает «доплату до МРОТа», то при исчислении зарплаты работника, чья нагрузка меньше установленной нормы часов, доплата подлежит включению в оплату за полное рабочее время, из которой производится расчет, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.
Решение наивысшей инстанции подсвечивает проблему о недостойном вознаграждении за труд работников бюджетного сектора, считает кандидат юридических наук, руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. По его словам, проблема противоречит конституционной гарантии достойной оплаты труда, а прежняя практика сталкивается с злоупотреблениями со стороны работодателей.