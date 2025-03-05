Новая система оплаты труда в образовательных организациях появится в 2027 году
Правительство РФ намерено внедрить с 2027 г. новую систему оплаты труда во всех образовательных организациях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
«По поручению президента правительство формирует сейчас новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции. <…> В 2026 г. с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 г. она будет внедрена во все образовательные организации», – рассказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.
Он пояснил, что в разработке новой системы участвуют Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минобрнауки.
11 февраля Чернышенко во время правчаса в Госдуме сообщил, что кабмин изучает введение системы поощрения педагогов в зависимости от достижений их учеников. По словам вице-премьера, она будет напоминать механизм, который сейчас существует в спортивной сфере. В подобной модели тренеры, которые подготовили спортсменов-победителей, получают вознаграждение.
По данным Счетной палаты России, в стране сохраняется дефицит кадров в образовании. Среди причин – низкая зарплата и высокий уровень нагрузки на одного работника. Как сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова, по итогам 2024 г. выявлено недостаточно эффективное исполнение программы «Земский учитель»: 7% педагогов, получивших выплаты, расторгли трудовой договор, в том числе из-за отсутствия жилья и работы для членов семьи.