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Новая система оплаты труда в образовательных организациях появится в 2027 году

Ведомости

Правительство РФ намерено внедрить с 2027 г. новую систему оплаты труда во всех образовательных организациях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«По поручению президента правительство формирует сейчас новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции. <…> В 2026 г. с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 г. она будет внедрена во все образовательные организации», – рассказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.

Он пояснил, что в разработке новой системы участвуют Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минобрнауки.

11 февраля Чернышенко во время правчаса в Госдуме сообщил, что кабмин изучает введение системы поощрения педагогов в зависимости от достижений их учеников. По словам вице-премьера, она будет напоминать механизм, который сейчас существует в спортивной сфере. В подобной модели тренеры, которые подготовили спортсменов-победителей, получают вознаграждение.

По данным Счетной палаты России, в стране сохраняется дефицит кадров в образовании. Среди причин – низкая зарплата и высокий уровень нагрузки на одного работника. Как сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова, по итогам 2024 г. выявлено недостаточно эффективное исполнение программы «Земский учитель»: 7% педагогов, получивших выплаты, расторгли трудовой договор, в том числе из-за отсутствия жилья и работы для членов семьи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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