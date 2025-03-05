Новая система оплаты труда в образовательных организациях появится в 2027 году

«По поручению президента правительство формирует сейчас новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции. <…> В 2026 г. с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 г. она будет внедрена во все образовательные организации», – рассказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.