Проект о воссоздании исторической среды памятников культуры доработают

Проект о воссоздании исторической среды памятников культуры доработаютОн допускает отклонения от первоначального облика восстанавливаемого элемента по требованию техрегламентов, с чем не согласны депутаты
Депутаты Госдумы в первом чтении 19 марта приняли законопроект о воссоздании исторической и природной среды вокруг объектов культурного наследия. Инициативу поддержали с условием ее доработки – поправки нужно предоставить в комитет нижней палаты по культуре до 16 апреля, следует из думской базы. Изменения коснутся закона «Об объектах культурного наследия».
Законопроект внесен в Госдуму в октябре 2024 г. Среди авторов – сенаторы Лилия Гумерова и Екатерина Алтабаева, а также председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, ее первый заместитель Александр Шолохов (оба – «Единая Россия») и др. Документ, если его примут в трех чтениях, вступит в силу через год после дня официального опубликования.
Сейчас закон запрещает новое строительство на территориях памятников и ансамблей. Зачастую из архивных материалов известно, какие здания и сооружения ранее находились там. Если эти строения включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, восстанавливать их можно. При этом в законе нет нормы, которая предусматривала бы восстановление тех объектов, которые не находятся под государственной охраной.
Новое строительство могут разрешить, если работы обоснованы историко-архитектурным, историко-градостроительными, архивными и археологическими исследованиями, следует из текста инициативы. Проектная документация должна будет пройти государственную историко-культурную экспертизу. А само восстановление должно отвечать ряду принципов: научная обоснованность, объективность и законность, соблюдение требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, а также использование при работе отделочных материалов, которые соответствуют историко-градостроительной и природной среде памятника или ансамбля.
Вместе с этим авторы проекта предлагают допустить отклонения восстанавливаемого элемента от его ранее существовавших характеристик, если этого требуют техрегламенты. Кроме того, предлагается разрешить отходить от требования по отделочным материалам. В проекте также прописана возможность прокладывать по территории объекта культурного наследия линейные сооружения (линии связи и электропередачи, дороги) и сети инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), не нарушая его характеристики.
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Минкультуры рассматривает возможность разработки нового механизма вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот при приватизации, сообщал 28 февраля директор департамента управления делами и инвестиций ведомства Николай Никифоров (цитата по «Парламентской газете»)
Авторы проекта предлагают закрепить в законодательстве термин «регенерация историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия». Под ним подразумеваются меры по сохранению и воссозданию исторических застроек, планировки территории и ландшафта, стилистических качеств, элементов и т. д.
Инициатива также предполагает запрет на изменение характеристик исторически ценных градоформирующих объектов – зданий и сооружений, формирующих застройку и объединенных масштабом, структурой, стилем, цветовым решением. Критерии отнесения объектов к исторически ценным установит Минкультуры. Здание могут исключить из перечня, если оно полностью утрачено, признано аварийным, подлежит сносу и при всем этом реконструировать его невозможно.
Во время первого чтения законопроекта депутаты обратили внимание, что отклонения от исторического облика объекта недопустимы. Шолохов согласился с этим, сообщив, что ко второму чтению комитет проработает этот пункт. Он также уточнил, что это положение касается моментов, когда в здании, например, положено два пожарных выхода, но проектом подразумевается только один. Архитектурные решения будут сохраняться, отметил Шолохов.
Авторы законопроекта отмечают, что наделение зданий и сооружений статусом исторически ценных градоформирующих объектов на сегодняшний день «носит субъективный характер», а порядок их исключения из перечня не определен, обращает внимание генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Инициатива предлагает создать механизм, устанавливающий критерии отнесения объектов к исторически ценным. При необходимости он позволил бы на законных основаниях пересмотреть статус того или иного объекта, который мешает ведению хозяйственной деятельности, пояснила «Ведомостям» эксперт. Барабаш предположила, что это прежде всего коснется объектов, расположенных не «в чистом поле», а в исторических центрах городов. Фактом своего существования они мешают сторонам, заинтересованным в ведении хозяйственной деятельности, отмечает эксперт. Этот законопроект и открывает окно возможностей, и создает предпосылки для злоупотреблений, сказала она.
«Ведомости» направили запрос в Минкультуры с просьбой изложить позицию по законопроекту, а также уточнить, что войдет в список критериев отнесения зданий и сооружений к исторически ценным градоформирующим объектам.