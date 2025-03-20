Проект о воссоздании исторической среды памятников культуры доработают

объектов культурного наследия числятся в едином государственном реестре Минкультуры. Около 14 000 памятников архитектуры и свыше 13 000 памятников археологии в неудовлетворительном состоянии, говорила в декабре 2024 г. министр культуры Ольга Любимова. Тогда же она сообщала, что ведомство совместно с субъектами проводит инвентаризацию реестра памятников. По ее словам, работу закончат до конца 2025 г.

Минкультуры рассматривает возможность разработки нового механизма вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот при приватизации, сообщал 28 февраля директор департамента управления делами и инвестиций ведомства Николай Никифоров (цитата по «Парламентской газете»)