Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологовОбъем российского рынка эзотерики может достигать 1 трлн руб., считают аналитики
Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологов. Объем российского рынка эзотерики может достигать 1 трлн руб., считают аналитики Из-под действия законопроекта о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг вывели некоторые категории лиц с высшим психологическим образованием. Это решение коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Новую редакцию инициативы парламентарии обсудили 10 апреля во время тематического заседания в Госдуме. Документ еще не внесли в нижнюю палату.
Первая версия была опубликована в марте этого года, ею в своем Telegram-канале поделилась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). По ее словам, россиян, в особенности уязвимые группы, нужно защитить от психологического и финансового вреда, который могут нанести «шарлатаны и мракобесы». Она же заявила, что за прошлый год люди потратили около 2,4 трлн руб. на услуги тарологов, экстрасенсов и гадалок.
«Ведомости» попытались проверить происхождение этой цифры и ее достоверность. В своих выступлениях на нее ссылается не только Останина, но и зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР). Например, в конце января он называл ее, говоря о том, что вопрос ограничений рекламы «назрел» и их поддерживает Российская академия наук и Русская православная церковь.
В разговоре с «Ведомостями» Свинцов сообщил, что показатель взят из публикации газеты «Московский комсомолец» от декабря 2024 г. Но в ней не указывается ни конкретный источник информации, ни методика расчета. «Беспристрастная статистика рунета гласит» – на это сослалось издание в статье.
Сумма в 2,4 трлн руб. выглядит завышенной, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При этом объем рынка эзотерики может быть существенным и достигать 1 трлн руб., если включать в расчеты продажи услуг и сопутствующих товаров, оценил он по просьбе «Ведомостей». Для сравнения: российский рекламный рынок в 2024 г. тоже оценивался крупными игроками этой отрасли в 899 млрд – 1 трлн руб., писали в январе «Ведомости».
Потребители все чаще задумываются о вопросах, которые наука не может объяснить, говорит Бурмистров. Росту спроса на такие услуги в том числе способствует рост доходов населения, считает он. Как пояснял «Ведомостям» эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев, каждый человек может быть подвержен вере в эзотерику, так как всем людям свойственны когнитивные искажения. Самое распространенное из них – эффект Барнума, когда человек может поверить в расплывчатые формулировки, если они обращены специально к нему, рассказал эксперт. По такому принципу, например, работают гороскопы. В общей сложности законопроект предлагает блокировать информацию о деятельности 38 категорий граждан, среди которых астрологи, ведьмы, маги, нумерологи, рунологи, тарологи, хироманты и др. Услуги, которые предоставляют перечисленные лица, не имеют научного обоснования. Их также не используют в медицинской, терапевтической или образовательной практике, говорится в пояснительной записке к проекту. Впрочем, впоследствии для игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений прописали оговорку – «за исключением лиц с высшим психологическим образованием и психологических организаций».
62% россиян
Представители этих категорий заступились за свою деятельность во время заседания 10 апреля. Игропрактиков – лиц, использующих игровые методики в том числе для психологических и развивающих сессий, – представил сопредседатель общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Сазонов. По его словам, игропрактика – инструмент, который решает социальные и экономические вопросы. Представители отрасли выступают за создание профессионального стандарта, отметил Сазонов. Он также сообщил, что готовится инициатива о присвоении игропрактикам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Расстановщики с профильным образованием – это лица, которые используют ролевую технику для работы с проблемами клиентов. Они входят в саморегулируемую организацию Союз психологов и психотерапевтов, рассказал генеральный директор Института консультирования и системных решений (ИКСР) Михаил Бурняшев. По его словам, представители отрасли приветствуют ограничения в рекламе и считают, что для расстановщиков тоже нужен профессиональный образовательный стандарт. Он разрабатывается в ИКСР, уточнил Бурняшев. По его мнению, стандарт нужно привязать к наличию высшего образования.
По словам Сазонова, в Башкирии игропрактики совместно с психологами разрабатывают игру для жен бойцов спецоперации. А методы работы расстановщиков из ИКСР с семьями опираются на традиционные семейные ценности, в свою очередь сообщил Бурняшев.
Что такое метаанализ
Ситуацию с нейрографами прояснила сама Останина. «Нет такой отдельной профессии, как нейрограф. А вот специалист-психолог, применяющий в своей работе нейрографику, вполне себе законная ситуация», – сказала она. Суть нейрографики заключается в рисовании графических изображений для поиска решения проблемы.
Научная эффективность игропрактики, нейрографии, расстановки и практики осознанных сновидений не доказана, заявила «Ведомостям» клинический директор сервиса психотерапии Alter Анастасия Черткова. По ее словам, нет ни одного метаанализа или публикаций в авторитетных научных журналах по результатам исследований, которые доказали бы результативность этих подходов. Представителей этих направлений не готовят серьезные научные организации и университеты, добавила эксперт. Это делают «сторонние организации, частные курсы и практики, которых сейчас огромное количество», уточнила она.
Роскомнадзор готов реагировать на публикации об эзотерических, духовных и энергетических услугах в соцсетях. По словам его представителя Юрия Киселева, удаление публикаций и блокировка аккаунтов будут происходить по тому же принципу, что сейчас и с другими противоправными материалами, – в течение суток. «Ведомости» направили запрос в службу с просьбой объяснить, по какому принципу ее сотрудники будут проверять наличие высшего образования у игропрактиков, нейрографов и прочих для блокировки рекламы их услуг.