Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологов

Потребители все чаще задумываются о вопросах, которые наука не может объяснить, говорит Бурмистров. Росту спроса на такие услуги в том числе способствует рост доходов населения, считает он. Как пояснял «Ведомостям» эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев, каждый человек может быть подвержен вере в эзотерику, так как всем людям свойственны когнитивные искажения. Самое распространенное из них – эффект Барнума, когда человек может поверить в расплывчатые формулировки, если они обращены специально к нему, рассказал эксперт. По такому принципу, например, работают гороскопы. В общей сложности законопроект предлагает блокировать информацию о деятельности 38 категорий граждан, среди которых астрологи, ведьмы, маги, нумерологи, рунологи, тарологи, хироманты и др. Услуги, которые предоставляют перечисленные лица, не имеют научного обоснования. Их также не используют в медицинской, терапевтической или образовательной практике, говорится в пояснительной записке к проекту. Впрочем, впоследствии для игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений прописали оговорку – «за исключением лиц с высшим психологическим образованием и психологических организаций».