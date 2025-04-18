Минюст признал иноагентом экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян

Минюст признал иноагентом экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину БаблоянВ перечень попали блогер Шпак и певица Мари Говори
Минюст России признал иноагентами журналистку, бывшую ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян, треш-блогера Александра Шпака, режиссера и сценариста Вячеслава Ширяева и певицу и блогера Марию Чистякову (Мари Говори). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Все четверо, как утверждается, распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и Вооруженных сил РФ, выступали против спецоперации на Украине, а также участвовали в создании и распространении материалов других иностранных агентов. Все они проживают за пределами России.