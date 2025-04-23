Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг внесут в Госдуму 23 апреля

В «законе против шарлатанов и мракобесов» появилась новая категория лиц, подпадающих под ограничения, – цифропсихологи. Они работают на стыке двух сфер (психологии и нумерологии) и занимаются нейролингвистическим программированием, пояснила «Ведомостям» Останина. В целом интерес россиян к таким услугам говорит о стрессовом состоянии общества, в том числе о тревожности из-за проведения спецоперации, заявила она. В России, по мнению парламентария, дефицит квалифицированных психологов, их работа не налажена. Поэтому люди, вместо того чтобы обратиться к специалистам, идут к экстрасенсам.