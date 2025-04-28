НКО решили привлечь к реализации национальных целей развития

НКО решили привлечь к реализации национальных целей развитияПо мнению экспертов, нужно отслеживать их исполнение и закрепить понятие соцпартнерства в этой сфере
Некоммерческие организации (НКО) должны участвовать в реализации национальных целей развития России. К такому выводу 25 апреля пришли участники специального заседания Совета по правам человека (СПЧ) по вопросам взаимодействия государства и бизнеса с институтами гражданского общества. У текущей деятельности НКО короткий горизонт планирования, а для наццелей необходима долгосрочность и изменения в законодательстве, считают эксперты.
Пример долгосрочного планирования – работа государственного фонда «Круг добра», который специализируется на помощи детям с орфанными заболеваниями, заявил во время заседания председатель СПЧ Валерий Фадеев. Фонд функционирует с 2021 г. и получает средства за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.
Организация, по словам ее руководителя, протоиерея Александра Ткаченко, привлекает к работе научные организации для исследования заболеваний. А отечественный фармацевтический бизнес получает «надежного покупателя» препаратов в виде фонда, добавил он. Таким образом, «Круг добра» распределяет ресурсы в рамках важнейшего приоритета госполитики – детей, отметил Ткаченко.
НКО осознали, что им нужно сотрудничество с государством, считает Ткаченко. За последние 5–10 лет общественный сектор РФ претерпел ряд изменений: например, уход с рынка крупных иностранных благотворителей и повышение качества услуг, оказываемых российскими НКО. Об этом говорится в спецдокладе Общественной палаты (ОП) РФ «Социальное партнерство в современном российском обществе» от 2024 г. К ним также, согласно документу, относятся растущая значимость религиозных институтов, расширение господдержки и рост гражданского активизма. Все это требует определения понятия «социальное партнерство». Оно, по версии ОП, заключается в равноправном участии госвласти, местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса в реализации соцполитики.
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В 2025 г. Минэкономразвития будет работать над упрощением отчетности для СОНКО, развитием государственного благотворительного партнерства, а также над разработкой упрощенного порядка вычета за пожертвования в такие организации
Современное законодательство не в полной мере удовлетворяет потребности НКО, говорили участники заседания. Ткаченко, например, обратил внимание, что нужно упорядочить сборы частных средств на медицинскую помощь. Фондам необходимо вкладываться в долгосрочные обязательства – например, программы поддержки образования, считает директор Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светлана Маковецкая. А региональные организации, по ее мнению, должны иметь равные возможности вне зависимости от субъекта. «НКО в маленьком селе в Алтайском крае и НКО в селе Московской области – это два разных типа «дыхания легких». Одни постоянно задыхаются, а у вторых более-менее приемлемая жизнь», – сказала она.
Для НКО нужны регуляторные песочницы – особый правовой режим для внедрения технологий, считает Маковецкая. Помимо этого им необходима открытая информационная платформа, где любая организация могла бы заявить, что участвует в реализации определенной национальной цели развития, добавила эксперт. Наряду с этим, по ее мнению, нужно внедрить реестр результатов их исполнения.
Социальные проблемы невозможно решить без фундаментальных исследований и сотрудничества НКО с наукой, считает директор АНО содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков. По его словам, научные центры и университеты редко рассматриваются как полноценные участники – они чаще считаются исполнителями услуг. А развитию связей НКО и бизнеса мешает нежелание последнего сотрудничать и недостаточный объем вкладываемых в некоммерческую сферу инвестиций, добавил Новиков.
Сейчас многие компании выстраивают свои программы социальной ответственности в логике национальных приоритетов: поддержки семьи, образования и традиционных ценностей, заявила «Ведомостям» глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Сотрудничество же бизнеса и НКО возможно по модели соцзаказа, когда государство заказывает услуги организации, а не создает новые структуры, считает депутат.
Если говорить об отдельной платформе и реестре, то возникнут вопросы о том, кто и по каким критериям будет составлять списки, по каким правилам включать и исключать, оценивать эффективность вклада организации, заявила «Ведомостям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Вместе с этим она напомнила, что сейчас работает единый реестр социально ориентированных НКО.