НКО решили привлечь к реализации национальных целей развития

НКО осознали, что им нужно сотрудничество с государством, считает Ткаченко. За последние 5–10 лет общественный сектор РФ претерпел ряд изменений: например, уход с рынка крупных иностранных благотворителей и повышение качества услуг, оказываемых российскими НКО. Об этом говорится в спецдокладе Общественной палаты (ОП) РФ «Социальное партнерство в современном российском обществе» от 2024 г. К ним также, согласно документу, относятся растущая значимость религиозных институтов, расширение господдержки и рост гражданского активизма. Все это требует определения понятия «социальное партнерство». Оно, по версии ОП, заключается в равноправном участии госвласти, местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса в реализации соцполитики.