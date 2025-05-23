Джигурда не добился от Конституционного суда пересмотра норм о наследстве

Джигурда не добился от Конституционного суда пересмотра норм о наследствеСуд не стал оценивать достоверность иностранного завещания
Конституционный суд (КС) отказал в принятии к рассмотрению жалобы артиста Никиты Джигурды. Актер оспаривал норму Гражданского кодекса (ГК) об основаниях наследования. Заявитель настаивал на том, что в законодательстве присутствует неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.
Как писали «Ведомости», жалоба Джигурды касалась наследования трех квартир в Москве и одной в Париже, которые принадлежали подруге артиста – Людмиле Браташ, умершей в 2016 г. Артист и его супруга утверждали, что Браташ завещала имущество им (завещание составлено во Франции), но в том же году родная сестра Браташ – Светлана Романова инициировала иск о том, что наследницей является она. Суды встали на сторону сестры, отчего Джигурда с супругой пытались добиться признания Романовой недостойной наследницей. В 2018 г. районный суд им в этом отказал и также отклонил встречный иск Романовой о признании завещания недействительным: сторонами не было представлено доказательств как действительности, так и недействительности завещания. Но сам Джигурда настаивал, что подруга завещала активы ему с женой.
Завещание имеет приоритет, но, если оно не изменяет порядок, имущество передается по закону – в порядке установленной очереди, подчеркнул КС, отказывая в принятии жалобы. Сама оспариваемая норма направлена на защиту прав граждан и не может рассматриваться в качестве нарушающей в указанном в жалобе аспекте конституционные права заявителя, равно как и статья 1224 ГК, позволяющая определить, право какого государства подлежит применению к спорному правоотношению. Вопросы вроде того, действительно ли было завещание, действительно ли оно оформлено по правилам и кто из наследников имел право на имущество, не входят в полномочия КС, говорится в отказном определении.
Если завещания нет, а равно если представленное завещание составлено с нарушениями, в том числе когда потенциальным наследником не представлен подлинник, то совершенно законно и логично отклонение такого документа и применение судом норм закона о наследовании, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Поэтому толкование КС – это разумная и расширенная констатация действующего законодательства о наследовании, оценивает юрист, замечая, что иной подход к вопросу легитимизировал бы возможные злоупотребления.
Чем известен Джигурда
Осенью 2016 г. Джигурда объявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. С предпринимательницей Людмилой Браташ, по данным СМИ, он был знаком с 2010 г. В 2017 г. Джигурда получил гражданство Донецкой народной республики.
Адвокат Джигурды Илья Цитренко при подаче жалобы говорил «Ведомостям», что районный суд, вероятно, отверг завещание из-за несоответствия российским требованиям, хотя документ никуда не исчез. В КС защита ссылалась на нормы, признающие завещания, оформленные за границей по местным законам. Цитренко заявлял, что в деле Джигурды эти положения применили неверно.
КС не давал специального толкования о приоритете наследования по закону при недоказанности завещания, но в практике в таких случаях обоснованно отдают приоритет наследованию по закону, отметила советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян. Подход, при котором право на наследство получают те, кто может подтвердить его документально, правильный, поскольку иное, считает эксперт, приводило бы к риску возникновения злоупотреблений.
В обычной ситуации преимущество имеет наследование по завещанию, это справедливо лишь тогда, когда воля наследодателя выражена бесспорно и оформлена безупречно, заметил советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Макаров. В случае малейших сомнений, по его мнению, вполне естественно отдавать приоритет закону, поскольку родственные связи проще подтвердить документально через загс. Эта позиция проявляется и в других решениях, например в постановлении КС от 26 марта 2024 г. по жалобе гражданки Стаценко. Тогда, напомнил Макаров, КС разъяснил, что в исключительных случаях, когда обращение к иностранным органам невозможно или существенно затруднено, допускается внутригосударственная защита наследственных прав российских граждан на движимое имущество, находящееся в России, даже если наследодатель проживал за границей.