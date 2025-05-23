Джигурда не добился от Конституционного суда пересмотра норм о наследстве

Актер родился в Киеве в 1961 г. Окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. В 2008 г. получил звание народного артиста Чеченской республики.

Осенью 2016 г. Джигурда объявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. С предпринимательницей Людмилой Браташ, по данным СМИ, он был знаком с 2010 г. В 2017 г. Джигурда получил гражданство Донецкой народной республики.