Потерпевшие смогут взыскивать вред с наследников скончавшегося обвиняемого

Поводом для рассмотрения стало дело жителей Башкирии Асии Байгускаровой и ее брата Марата Мухаметчина. Их мать была убита собственным мужем, отцом заявителей. Мужчина признал свою вину в убийстве, совершенном с особой жестокостью, но умер в следственном изоляторе до вынесения приговора. В связи с его смертью уголовное дело было прекращено. Байгускарова и Мухаметчин обратились в суд с иском к родственникам отца о компенсации морального вреда. Суды нижестоящей инстанции отказали им, сославшись на то, что моральный вред был причинен не самим истцам, а их матери. Суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что право на компенсацию вреда не может переходить по наследству, а сами истцы не доказали нарушения их личных прав.