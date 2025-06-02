В члены РАН избрали руководителей оружейных концернов и бывших украинских ученых

В члены РАН избрали руководителей оружейных концернов и бывших украинских ученыхДвое ученых не смогли избраться в академики из-за заявлений против спецоперации на Украине
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов и генеральный конструктор по носимому вооружению и экипировке военнослужащих концерна «Калашников» Владимир Лепин (в 2021–2024 гг. – гендиректор концерна) избраны членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН), обратили внимание «Ведомости». Вместе с ними членство в академии получили ученые из новых регионов, которые ранее трудились в украинских научных организациях. Результаты выборов опубликованы на сайте РАН.
Лепин был выдвинут в кандидаты академиками отделения химии и наук о материалах РАН по специальности «материалы технической химии», следует из опубликованных на сайте РАН данных. Согласно им, Лепин является специалистом в области применения материалов технической химии для корпусов и деталей артиллерийского, ракетно-артиллерийского, авиационно-бомбового вооружения. При участии Лепина были разработаны принятые на вооружение Минобороны реактивные системы залпового огня «Град-1М», «Торнадо-Г», «Ураган-1М», «Тосочка» и др. Конструктор также опубликовал около 80 научных работ.
Обносов руководит кафедрой авиационных робототехнических систем в Московском авиационном институте и является автором 143 научных работ. Он специализируется на исследованиях и испытаниях высокоточного ракетного оружия. В 2021 г. Обносов был представлен к награде «Герой Российской Федерации» «за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны».
Двумя кандидатами в академики, не прошедшими голосование общего собрания РАН, стали член Уральского отделения Академии филологии Елена Березович и директор Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Федор Успенский. Оба филолога в 2022 г. подписали открытое письмо ученых против спецоперации на Украине, напомнил на общем собрании РАН 29 мая генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.
«Прошло три года. Что творится на Украине с русским языком и литературой, мы все видим», – сказал тогда Кашин. Заступился за двух филологов академик-секретарь отделения историко-филологических наук Николай Макаров. Он отметил, что работы обоих направлены на защиту русского языка и традиционных ценностей России.
Голосовать за кандидатуры академиков могут только академики, а за членов-корреспондентов – все члены РАН. В обоих случаях кандидатам надо получить не меньше двух третей голосов «за».
Голос за кандидатуру Березович отдал 351 академик, против – 176 ученых, еще 22 голоса признаны недействительными. Успенский получил 352 голоса «за», 174 – «против», остальные 23 голоса недействительные. Результаты по двум этим кандидатурам некоторые члены РАН встретили аплодисментами.
Как проходят выборы в РАН
В академики по отделению наук о земле по специальности «горное дело» был избран бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он занимал эту должность в 2010–2014 гг. во время президентства Виктора Януковича, после отставки Азаров переехал в Россию. В октябре 2021 г. киевский суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене.
В биографической справке на сайте РАН Азаров называется «известным ученым в области комплексного освоения недр», который внес «существенный вклад» в создание высокоэффективных и безопасных геотехнологий разработки месторождений руд.
Азаров является членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины. Помимо него членами РАН по итогам выборов стали еще несколько ученых из новых регионов, ранее работавших в украинских научных центрах. Так, в отделение медицинских наук академиком был избран ректор Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького Григорий Игнатенко, а членами корреспондентами – заведующий кафедрой гинекологии, перинатологии, подростковой гинекологии того же университета Владимир Чайка и профессор кафедры онкологии и радиологии Наталия Семикоз.
В декабре 2024 г. члены РАН поддержали открытие представительства академии в Донецкой народной республике (ДНР). В РАН рассчитывали, что по итогам выборов часть вакансий займут ученые из новых регионов, сообщил «Ведомостям» представитель академии. Такие специалисты смогут помочь в решении специфических проблем новых субъектов и способствовать развитию представительства РАН в Донецке, отметил он.
В интервью «Ведомостям» в марте этого года президент РАН Геннадий Красников говорил, что научные проблемы в новых регионах уже определены. «Экологические вопросы по Азовскому морю есть – теперь оно стало внутренним нашим морем. Есть большая проблема с шахтами Донбасса. Из-за отсутствия консервации заброшенные шахты Донбасса обрушаются, в том числе из-за вымывания грунтовыми водами», – говорил он тогда.