В члены РАН избрали руководителей оружейных концернов и бывших украинских ученых

Как проходят выборы в РАН

Выборы в академики и члены-корреспонденты РАН проводятся не реже чем раз в три года, говорится в уставе учреждения. Прошлые выборы РАН проводила в июне 2022 г., а в этот раз – 29 мая 2025 г., итоги выборов были озвучены на следующий день. Всего в академики в этот раз было избрано 84 человека (их средний возраст – 64,3 года), а в члены-корреспонденты – 165 ученых (58,2 года), следует из данных на сайте РАН.