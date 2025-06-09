Что известно о задержании мэра Красноярска Логинова

Первые сообщения о задержании появились около 5:00 мск. Telegram-канал Kras Mash писал, что, предварительно, мэр находится на допросе во втором управлении регионального управления Следственного комитета по особо важным делам.

ТАСС позже в правоохранительных органах сообщили об обысках в администрации Красноярска. Там агентству прокомментировали, что мэрия работает в штатном режиме. Очевидцы сообщают, что у здания администрации все спокойно, спецтранспорта правоохранительных органов нет.

Накануне в Красноярске праздновался День города. Логинов размещал в своем Telegram-канале видеозаписи с выступления певицы Пелагеи, в частности, кадры, на которых он дарит ей цветы.

Власти Красноярска и края пока не комментируют задержание Логинова.

По данным источника Kras Mash, задержание Логинова, предварительно, может быть связано с ситуацией с «Асфальтобетонным заводом». В Telegram-канале указано, что показания на мэра могли дать его советник Артур Арутюнян, экс-гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и бывший заммэра Алексей Давыдов. В марте Арутюнян был арестован по делу о превышении должностных полномочий в связи с аукционом 2023 г. по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске, участие в котором приняли АО «Асфальтобетонный завод» и ООО «УСК «Сибиряк». Первая компания стала победителем торгов, с ней заключили два договора купли-продажи на сумму свыше 4,5 млн руб. По данным СК, Арутюнян незаконно указал не передавать объекты АО «АБЗ» и организовать расторжение договоров купли-продажи.