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Что известно о задержании мэра Красноярска Логинова

Глава города подозревается в коррупции
Инна Шульгина
Данил Айкин / РИА Новости
Данил Айкин / РИА Новости

Утром 9 июня стало известно, что 57-летний мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

  • Первые сообщения о задержании появились около 5:00 мск. Telegram-канал Kras Mash писал, что, предварительно, мэр находится на допросе во втором управлении регионального управления Следственного комитета по особо важным делам.

  • ТАСС позже в правоохранительных органах сообщили об обысках в администрации Красноярска. Там агентству прокомментировали, что мэрия работает в штатном режиме. Очевидцы сообщают, что у здания администрации все спокойно, спецтранспорта правоохранительных органов нет.

  • Накануне в Красноярске праздновался День города. Логинов размещал в своем Telegram-канале видеозаписи с выступления певицы Пелагеи, в частности, кадры, на которых он дарит ей цветы.

  • Власти Красноярска и края пока не комментируют задержание Логинова.

  • По данным источника Kras Mash, задержание Логинова, предварительно, может быть связано с ситуацией с «Асфальтобетонным заводом». В Telegram-канале указано, что показания на мэра могли дать его советник Артур Арутюнян, экс-гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и бывший заммэра Алексей Давыдов. В марте Арутюнян был арестован по делу о превышении должностных полномочий в связи с аукционом 2023 г. по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске, участие в котором приняли АО «Асфальтобетонный завод» и ООО «УСК «Сибиряк». Первая компания стала победителем торгов, с ней заключили два договора купли-продажи на сумму свыше 4,5 млн руб. По данным СК, Арутюнян незаконно указал не передавать объекты АО «АБЗ» и организовать расторжение договоров купли-продажи.

  • В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Логинова этапируют в Москву. В столице ему будет избрана мера пресечения.

Логинов является мэром Красноярска с 16 сентября 2022 г. До этого он занимал должность первого заместителя главы города.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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