Счетная палата предложила в 10 раз повысить плату за водопользование

Аудиторы пришли к выводу о недооцененности водных ресурсов как актива и наличии «значительных резервов» поступлений в федеральный бюджет. Проведенные расчеты показали, что увеличение ставок платы за забор водных ресурсов в 10 раз существенно не изменит долю платы в показателях деятельности предприятий – она сохранится на уровне 0,08% в себестоимости продаж. При этом дополнительные доходы федерального бюджета составят от 32,9 млрд руб. в год только по анализируемой категории водопользователей при расчете платы на 2026 г. Увеличение платы в 25 раз приведет к показателю 0,2% в себестоимости продаж, а увеличение в 50 раз – 0,4%. Для данных вариантов поступления в федеральный бюджет составят 91,2 млрд и 182,4 млрд руб. соответственно.