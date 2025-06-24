Счетная палата предложила в 10 раз повысить плату за водопользование

Счетная палата предложила в 10 раз повысить плату за водопользованиеЭто поможет пополнить бюджет без существенной нагрузки на бизнес, считают аудиторы
Десятикратное увеличение ставок за использование предприятиями водных ресурсов может принести дополнительные доходы федеральному бюджету в размере 32 млрд руб. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Аудиторы анализировали деятельность Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) и региональных властей за 2022–2024 гг. по сбору платы за пользование водными объектами страны.
Согласно ст. 11 Водного кодекса РФ, основаниями для получения права пользования водными объектами являются обеспечение обороны страны и безопасности государства, сброс сточных вод, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, а также мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, создание стационарных и плавучих буровых установок и т. д.
В отчете говорится, что, несмотря на введение с 2015 г. повышающих коэффициентов к ставкам платы за пользование водными объектами, объемы платы незначительны: за 2023 г. они составили 0,0083% в себестоимости продаж водопользователей – юридических лиц. Речь идет о не имеющих льгот компаниях, которые не производят тепловую или электрическую энергию и не оказывают услуги гражданам по питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.
Аудиторы пришли к выводу о недооцененности водных ресурсов как актива и наличии «значительных резервов» поступлений в федеральный бюджет. Проведенные расчеты показали, что увеличение ставок платы за забор водных ресурсов в 10 раз существенно не изменит долю платы в показателях деятельности предприятий – она сохранится на уровне 0,08% в себестоимости продаж. При этом дополнительные доходы федерального бюджета составят от 32,9 млрд руб. в год только по анализируемой категории водопользователей при расчете платы на 2026 г. Увеличение платы в 25 раз приведет к показателю 0,2% в себестоимости продаж, а увеличение в 50 раз – 0,4%. Для данных вариантов поступления в федеральный бюджет составят 91,2 млрд и 182,4 млрд руб. соответственно.
Проверка аудиторов также показала, что многие водопользователи продолжают осуществлять забор воды без приборов учета, несмотря на введенный в 2019 г. повышающий коэффициент 1,1 к тарифу. Эта мера не достигла цели: в 2022–2023 гг. почти половина договоров заключалась с предприятиями без измерительного оборудования. В целом по стране в 2023 г. водопользователи без водоизмерительных приборов забрали 11 млрд куб. м водных ресурсов, или 33% общего объема. Для решения проблемы Счетная палата предложила ввести повышающий коэффициент 10 к тарифу (вместо 1,1). Это, по оценкам аудиторов, в первый год реализации меры дополнительно может принести в бюджет 2 млрд руб. от нельготных категорий водопользователей и 12 млрд руб. от всех водопользователей.
В отчете также указано, что дополнительным источником бюджетных поступлений могла бы стать плата за использование акваторий водных объектов. Проверка показала, что действующие ставки не отражают их рыночную стоимость – например, годовая плата за участок акватории площадью менее 1000 кв. м в среднем составляет всего около 1000 руб. При этом ставки установлены единообразно для всего водного бассейна без учета коммерческой привлекательности отдельных водных объектов, что не соответствует рыночным принципам ценообразования.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александр Деев считает, что кратное увеличение ставок – сразу в 10 раз – может вызвать недовольство среди организаций. «Для бизнеса это сейчас очень чувствительно с учетом высоких ставок кредитов и других затрат. Лучше делать постепенно, даже если все это будет в рамках 0,1% от остальных затрат», – отметил он.
Деев напомнил, что последние годы представители власти и экспертного сообщества активно обсуждают проблему качества воды, в том числе в рамках федерального проекта «Вода России». Дополнительные средства от повышения ставок в перспективе можно будет направить на улучшение состояния поверхностных и подземных водных объектов, заключил он.