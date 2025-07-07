ВЦИОМ: большинство россиян против налога на тунеядство

ВЦИОМ: большинство россиян против налога на тунеядствоЭта идея выглядит архаичной и противоречит действующему закону, говорят эксперты
Более половины россиян (59%) не поддерживают идею о налоге на тунеядство. Каждый третий (33%) скорее одобряет ее, а примерно каждый десятый (8%) затрудняется дать ей оценку. Такие результаты получил аналитический центр ВЦИОМ через телефонный опрос среди 1600 совершеннолетних россиян. Мера предполагает, что все трудоспособные граждане, которые не имеют официального трудоустройства, должны выплачивать налог.
Чем старше респонденты, тем выше поддержка этой идеи. Среди поколения зумеров, т. е. рожденных в 2001 г. и позднее, большинство выступают против налога (76%). Каждый пятый поддержал его (19%), затруднились ответить 5%. А мнение представителей поколения застоя (1948–1967) разделилось: 44% поддерживают налог на тунеядство, 47% – нет, 9% не смогли сказать точно.
В то же время 57% всех респондентов скорее отрицательно относятся к людям трудоспособного возраста, которые сознательно не работают. Примерно каждый третий (36%) воспринимает их нейтрально, а скорее положительно относится минимальная доля опрошенных (4%). Практически столько же (3%) затруднились дать ответ.
Если бы у респондентов была возможность жить и не работать, ею воспользовалось бы только 13%, говорится в результатах опроса. Подавляющее большинство респондентов утверждают (80%), что работали бы при любом раскладе. Только 7% не дали однозначного ответа.
Аналитики ВЦИОМа в разговоре с опрошенными напомнили, что в СССР действовали нормы, предусматривающие строгие наказания для «тунеядцев». Они поинтересовались, нужно ли сейчас в России принять закон, который наказывал бы трудоспособных граждан за уклонение от работы. Мнение опрошенных снова разделилось: 45% поддержали идею, 46% – нет, 9% затруднились дать ответ. Результаты не отличаются от тех, которые ВЦИОМ получил 10 лет назад – в 2015 г.
В понимании большинства россиян (46%) тунеядцы – это люди, которые не работают и ничего не делают. Вторая по распространенности коннотация (24%) определила тунеядцев как тех, кто живет за счет государства, родственников, семьи и родителей. Практически столько же респондентов (22%) сказали, что подразумевают под «тунеядцем» человека без цели, который «прожигает жизнь и ничего не хочет». Каждый десятый (9%) заявил, что тунеядец – это тот, кто ведет паразитический и маргинальный образ жизни, связав его с алкоголизмом и наркоманией. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
Как в СССР боролись с тунеядцами
Россияне больше поддерживают строгие наказания, чем введение налога для сознательно не работающих граждан, поскольку они воспринимаются как символическое выражение общественного неодобрения, заявил «Ведомостям» директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. По его словам, люди интуитивно видят в наказаниях «справедливое воздаяние» для «настоящих тунеядцев» – маргиналов, а не для «временно неработающих». Налог же представляется мерой, способной затронуть каждого, что вызывает личную обеспокоенность. К тому же он выглядит как попытка государства заработать на проблеме, а не решить ее, уточнил он.
Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными, что закреплено в налоговом законодательстве, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Отсутствие у человека работы не приносит никакого экономического результата, поэтому введение обязанности платить налог всем трудоспособным гражданам, не имеющим официального трудоустройства, незаконно, отметил он.
Сейчас Россия развивается в рамках рыночной экономики, где каждый участник рынка свободен в выборе, в том числе работать ему или нет, продолжил юрист.
Тема налога на тунеядство выглядит «откровенно архаичной» в условиях безработицы в 2,2%, мировой дискуссии о массовом вытеснении профессий искусственным интеллектом, введении безусловного базового дохода и сокращении рабочего дня, заявил «Ведомостям» исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, путь к решению экономических проблем – это рост производительности и вложения в инновации. Подход «все должны быть заняты трудом, но неважно, какой производительности и качества», как сказал эксперт, напоминает лозунги из «наименее реалистичных предпосылок советского прошлого», которые еще в советское время были подвергнуты критике.
Потенциальная численность россиян, занятых в теневом секторе экономики, составляет примерно 6,5 млн человек, наибольший риск возникновения теневой занятости – в сфере услуг. Об этом в ноябре 2024 г. сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов.
Сейчас идет обеление экономики, в том числе в части вывода зарплат из серой и черной зоны, заявил «Ведомостям» зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов. Но «устаревшие парадигмы социализма» и применение налога на тунеядство тут не помогут, считает он.
Обеление экономики должно строиться на анализе больших данных, обеспечении прозрачности финансовых потоков, а также ответственности работодателей за нарушения, говорит депутат. А у работников есть серьезные стимулы для того, чтобы показывать легальную занятость и платить налоги в полном объеме, добавил Кирьянов: «Это все, что связано с кредитами и займами, а также последующим пенсионным и социальным обеспечением».