ВЦИОМ: большинство россиян против налога на тунеядство

В понимании большинства россиян (46%) тунеядцы – это люди, которые не работают и ничего не делают. Вторая по распространенности коннотация (24%) определила тунеядцев как тех, кто живет за счет государства, родственников, семьи и родителей. Практически столько же респондентов (22%) сказали, что подразумевают под «тунеядцем» человека без цели, который «прожигает жизнь и ничего не хочет». Каждый десятый (9%) заявил, что тунеядец – это тот, кто ведет паразитический и маргинальный образ жизни, связав его с алкоголизмом и наркоманией. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.