Росфинмониторинг выявил нарушения на 39 млрд рублей при реализации госконтрактов

Результаты, озвученные ведомством, могут указывать на улучшение внутренних процессов и методов поиска информации, так как о существенном расширении полномочий именно Росфинмониторинга за последнее время в ретроспективе не сообщалось, полагает заместитель исполнительного директора научно-образовательного центра «Информационное и цифровое право» Сергей Афанасьев. При этом, по его словам, банки стали оперативнее выявлять подозрительные операции (в том числе благодаря ИИ) и уведомлять Росфинмониторинг. Причиной роста показателей является и увеличение в целом преступных и мошеннических действий, отмечает юрист. По его словам, такое увеличение ведет к активизации превентивных и даже инициативных действий банков и Росфинмониторинга. В данном случае, настаивает Афанасьев, речь идет о расширении функционала и запуске специальных программ по автоматизированному отслеживанию и защите граждан.