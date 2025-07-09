Росфинмониторинг выявил нарушения на 39 млрд рублей при реализации госконтрактов

Росфинмониторинг выявил нарушения на 39 млрд рублей при реализации госконтрактовЭксперты связывают результаты ведомства с общим ростом числа мошеннических действий
Росфинмониторинг выявил нарушения на 39 млрд руб. при реализации госконтрактов и нацпроектов в 2024 г. Такие данные глава ведомства Юрий Чиханчин озвучил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле, представляя годовой отчет. По словам Чиханчина, по результатам проверки было возбуждено свыше 1300 уголовных дел, связанных с бюджетными средствами, в том числе в рамках гособоронзаказа.
В России имеются субъекты, где расторгается до 50% контрактов по денежному объему и до 20% по числу, в таких регионах, поделился Чиханчин, ведомство уделяет отдельное внимание различным ситуациям, когда подрядчики используют активы из госконтрактов в личных целях – например, покупают автомобили или недвижимость. Как следует из годового отчета ведомства (есть в распоряжении «Ведомостей»), при реализации нацпроектов в 2024 г. Росфинмониторинг предотвратил хищение около 2 млрд руб., из них федеральному бюджету возместили более 1 млрд руб. В этот же период в рамках контроля за расходованием бюджетных средств вернули 26 млрд руб., из них 2,3 млрд руб. – по гособоронзаказу, говорится в докладе.
Стоит отметить, что в прошлом году госзаказчики заключили 3,58 млн контрактов (с учетом контрактов, заключенных по результатам закупок, проведенных в 2023 г.) общим объемом 11,98 трлн руб., приводит данные «Интерфакс». На конец 2024 г., следует из отчета, в мониторинге ведомства находилось более 8000 госконтрактов, заключенных в рамках гособоронзаказа. Общий объем по ним составил 10,6 трлн руб., а от возможного хищения было сохранено 19,8 млрд руб., возбуждено 140 уголовных дел.
Кроме того, в прошлом году службе финразведки удалось закрыть шесть международных теневых площадок с оборотом примерно в 11 млрд руб. и установить около 50 организаторов и 300 заказчиков этих платформ. Путин попросил уточнить, что подразумевается под международными теневыми площадками. Речь идет о нелегальных схемах, через которые преступники уводят похищенные средства за рубеж, уточнил Чиханчин. Глава службы добавил, что закрытие площадок послужило причиной роста цены нелегального обналичивания, комиссия при выводе средств, по его информации, составляет в настоящий момент 20–25%. «То есть это очень высокая цена, но в то же время [преступники] пользуются этими услугами», – отметил он.
Чиханчин также рассказал президенту, что криптовалюта теперь используется и в коррупционных схемах. Но Росфинмониторинг совместно с ФСБ и Центробанком уже отработали методику выявления «точек принятия решений» – мест, где распределяются средства, – и на ее основе банки стали активнее передавать информацию. Затем Путин поинтересовался, увеличился ли оборот золотых слитков. В настоящий момент цена металла достигает исторического максимума, заметил президент. «Существенно, – подтвердил Чиханчин, добавив, что пока обращение золота остается неурегулированным: – Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту – и снова отконвертировать».
Нарушения при госзакупках
Очевидно, что Росфинмониторинг стал использовать гораздо больше возможностей своих инструментов, соглашается гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Наибольшей популярностью у нелегальных коммерсантов продолжает пользоваться криптовалюта, заметил он. IT-сфера тут выступает большим полем для «нечистых на руку людей», которые пытаются нажиться на стремительном развитии технологий, констатирует Кусков.
Результаты, озвученные ведомством, могут указывать на улучшение внутренних процессов и методов поиска информации, так как о существенном расширении полномочий именно Росфинмониторинга за последнее время в ретроспективе не сообщалось, полагает заместитель исполнительного директора научно-образовательного центра «Информационное и цифровое право» Сергей Афанасьев. При этом, по его словам, банки стали оперативнее выявлять подозрительные операции (в том числе благодаря ИИ) и уведомлять Росфинмониторинг. Причиной роста показателей является и увеличение в целом преступных и мошеннических действий, отмечает юрист. По его словам, такое увеличение ведет к активизации превентивных и даже инициативных действий банков и Росфинмониторинга. В данном случае, настаивает Афанасьев, речь идет о расширении функционала и запуске специальных программ по автоматизированному отслеживанию и защите граждан.
Но здесь надо учитывать, подчеркнул Афанасьев, что при таком автоматизированном и более пристальном взгляде на операции неизбежно растет и число тех, кого подозревают, приостанавливают (блокируют) операции и кому потом приходится доказывать легальность и законность действий, отмечает эксперт. «Даже в нашей практике участились такие случаи – когда клиенты обращаются с просьбой помочь составить юридически корректный ответ на запрос банка», – поделился собеседник.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина.