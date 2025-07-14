В 2025 учебном году в российских вузах ждут больше олимпиадников

В 2025 учебном году в российских вузах ждут больше олимпиадниковОни также получают дополнительные преференции, которые каждый университет определяет сам
В 2025/26 учебном году ведущие университеты отметили рост числа абитуриентов, которые претендуют на поступление в упрощенном порядке. Это призеры и победители школьных олимпиад. Об этом сообщили представители вузов из топ-10 рейтинга RAEX («РАЭКС-аналитика»). Количество таких абитуриентов составляет 1,2% от количества бюджетных мест, говорил 8 июля глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий: «В общероссийском масштабе это статистически незначимая величина».
В 2024 г. ВШЭ зачислила 433 дипломантов олимпиад без экзаменов. Это на 6% больше, чем в прошлом году, сообщил директор по стратегической работе с абитуриентами вуза Александр Чеповский. К примеру, на вечер 9 июля количество заявлений о приеме без вступительных испытаний от дипломантов было на 12% больше «по сравнению с аналогичной датой прошлого года». Олимпиадники во ВШЭ часто выбирают такие направления подготовки, как «прикладная математика и информатика», но большой популярностью пользуются и другие направления, такие как «экономика», «медиакоммуникации», «лингвистика» и многие другие, добавил он.
Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов отметил, что по итогам трех недель кампании в вуз подали документы 823 олимпиадника, из них 454 – на поступление без вступительных испытаний, а 369 – на округление ЕГЭ до 100 баллов. «Для сравнения: по результатам всего приема в 2024 г. олимпиадников было 860. До завершения приема документов еще более двух недель, и, по нашим прогнозам, в этом году мы улучшим результат 2024 г.», – добавил он.
Кого опрашивали
Олимпиадники выбирают такие образовательные программы, как «внутренняя политика и лидерство», «внешняя политика и государственное управление», «международные отношения: политика, экономика, бизнес». В 2025 г. для олимпиадников и высокобалльников вуз разработал специальную систему поддержки: победителям и призерам олимпиад, а также абитуриентам со средним баллом ЕГЭ более 90, которые не прошли на бюджет, предоставляется грант. Он покрывает 100% стоимости обучения в бакалавриате или специалитете, добавил Серочудинов.
Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии по приему в бакалавриат и специалитет МИФИ Алексей Егоров отметил, что в этом году вуз наблюдает прирост числа подающих документы олимпиадников. На данный момент таких заявлений уже 305. В первую очередь они выбирают такие направления, как «ядерная физика и технологии», «физика и астрономия», «информатика и вычислительная техника», «прикладная математика и информатика», «информационная безопасность».
Представитель МФТИ рассказал «Ведомостям», что на данный момент заявления на поступление без вступительных испытаний подало более 500 человек. Чаще всего такие абитуриенты выбирают направление «общая и прикладная физика». «биофизика и биоинформатика», «радиотехника и компьютерные технологии», «прикладная математика и информатика» и «общая и прикладная физика». «Такое распределение заявлений говорит о стратегическом выборе: сильнейшие школьники страны осознанно идут в те области, где можно заниматься наукой, инженерией, IT и медицинской биофизикой на переднем крае», – добавил представитель вуза.
Как попасть в вуз без ЕГЭ
Победители и призеры международных спортивных состязаний по видам спорта из программ Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр поступают без вступительных испытаний на направления в области физической культуры и спорта.
Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета Светлана Брюховецкая рассказала «Ведомостям», что на данный момент свыше 400 олимпиадников уже подали заявление в вуз. Наиболее востребованные направления – «экономика», «юриспруденция», «реклама и связи с общественностью». Самый высокий конкурс на программах с частичной и полной реализацией на английском языке, программах двух дипломов и двух квалификаций, добавила Брюховецкая. Для поступающих без вступительных испытаний вуз также предоставляет комплекс мероприятий «Золото сильных»: он включает повышенный размер стипендии, возможность изучения дополнительного иностранного языка, гарантированное размещение в общежитии и др., сказала она.
Представитель пресс-службы МГТУ также рассказал «Ведомостям», что на данный момент на поступление без вступительных экзаменов подали 414 заявлений, 148 абитуриентов уже подписали согласие на поступление. Наиболее популярные направления среди таких абитуриентов – «проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «информатика и вычислительная техника», «мехатроника и робототехника», «программная инженерия», «автоматизация технологических процессов и производств».
Число поданных заявлений – один из показателей, которыми вузы характеризуют приемную кампанию, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин. Но гораздо важнее, указывает он, сколько победителей олимпиад в итоге зачисляется в вуз: абитуриент может подать заявление в несколько вузов сразу, а зачислиться на бюджетное место только в одном. Директор по молодежной политике МФТИ, ответственный секретарь приемной комиссии вуза Денис Дмитриев отметил, что предпочтения олимпиадников демонстрируют некоторую динамику, но в пределах стабильного фокуса на науку и технологии.
Можно выделить три причины роста популярности поступлений олимпиадников в ведущие университеты, отметил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Первое, растет демографическая когорта и увеличивается число детей. В связи с этим происходит рост числа поступающих по олимпиаде. Во-вторых, растет популярность олимпиад как альтернативного трека поступления в университеты. «Мы видим, что большие усилия предпринимается по их популяризации. Дети и их родители все чаще выбирают такого рода траекторию поступления», – отметил он.
По его словам, ведущие вузы также продолжают вести «агрессивную конкуренцию» за наиболее талантливых абитуриентов. Сейчас наблюдается повышенная концентрация дипломантов олимпиад в таких университетах, заключил он.
Представители пресс-служб МГУ, МГИМО и СПбГУ не ответили на запросы «Ведомостей» к моменту подписания номера в печать.