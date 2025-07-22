За незаконную передачу аккаунтов в интернете будет грозить до двух лет

За незаконную передачу аккаунтов в интернете будет грозить до двух летВ третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс планируют принять 22 июля
Часть новых статей КоАПа, связанных с передачей сим-карт и паролей от аккаунтов в интернете, криминализируют. Наказание за них одновременно появляется в Уголовном кодексе (УК). Во втором чтении поправки были приняты 17 июля. Третье состоится 22 июля.
В УК после принятия закона появится три новых статьи.
По ст. 274.3 за незаконное использование терминала пропуска трафика для совершения преступлений будут наказывать штрафом до 300 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору, штрафы составят до 1 млн руб., а срок лишения свободы – до пяти лет. Если эти действия совершены организованной преступной группой, то срок лишения свободы будет до шести лет со штрафом до 2 млн руб.
По ст. 274.4 за организацию передачи абонентских номеров (сим-карт), если эти деяния совершаются из корыстной заинтересованности или для совершения преступления, будут наказывать штрафом до 700 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Участие в такой деятельности будет наказываться штрафом до 300 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.
По ст. 274.5 будет введено уголовное наказание за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации или авторизации в интернете, если эти действия совершены из корыстной заинтересованности или для совершения преступления. За это будут наказывать штрафом до 700 000 руб., принудительными работами либо лишением свободы до трех лет. Участие в такой деятельности будет наказываться штрафом до 300 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.
Эти правительственные поправки были включены в депутатский законопроект, который касался незаконного осуществления следственных и других процессуальных действий на территории России. Концепция инициативы ко второму чтению полностью изменилась, и она была принята 17 июля без какого-либо обсуждения. Тогда резонанс вызвали поправки в КоАП, которые вводили административные штрафы за схожие правонарушения.
Поправки в КоАП, также принятые во втором чтении 17 июля, предполагают штрафы для граждан за незаконную передачу абонентского номера. Вводятся санкции и за незаконную передачу юрлицом или ИП возможностей пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора. Вводится также штраф за передачу информации, которая нужна для авторизации в интернете, а также за нарушения в использовании абонентского терминала пропуска трафика.
Те же поправки предусматривают денежные санкции за неисполнение владельцами и создателями VPN запрета на доступ к заблокированным в России ресурсам. Для граждан вводят штрафы за поиск в интернете из списка экстремистских материалов Минюста или тех, что указаны в п. 3 ст. 1 закона о противодействии экстремизму (широкий перечень информации – от трудов руководителей НСДАП в нацистской Германии до текстов, обосновывающих или оправдывающих национальное, расовое превосходство).
Совет Госдумы 21 июля принял решение пригласить на пленарное заседание 22 июля министра цифрового развития Максута Шадаева. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сказали «Ведомостям» три собеседника в нижней палате.