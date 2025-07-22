За незаконную передачу аккаунтов в интернете будет грозить до двух лет

По ст. 274.5 будет введено уголовное наказание за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации или авторизации в интернете, если эти действия совершены из корыстной заинтересованности или для совершения преступления. За это будут наказывать штрафом до 700 000 руб., принудительными работами либо лишением свободы до трех лет. Участие в такой деятельности будет наказываться штрафом до 300 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.