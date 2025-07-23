Россиян во II квартале беспокоили отключение воды, интернета и экономика

Высоко в топе остаются еще две тревожности – деятельность финансовых мошенников, атаки дронов и диверсии. Они занимаются 3-е (372 балла) и 4-е место (347 баллов) по суммарному индексу. Исследователи отмечают, что тема атак беспилотников стала фоновой для граждан, но во II квартале было несколько инфоповодов для всплеска тревожных настроений: массированные атаки на регионы накануне Парада Победы 6–7 мая, а также на аэродромы стратегической авиации 1 июня и диверсии в тот же день на железных дорогах в Брянской и Курской областях. Финансовые мошенники стали беспокоить россиян чуть меньше, чем в начале года. Во II квартале эта тема сместилась с 1-го на 3-е место в рейтинге по суммарному индексу.