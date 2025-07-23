Россиян во II квартале беспокоили отключение воды, интернета и экономика

Россиян во II квартале беспокоили отключение воды, интернета и экономикаГраждане привыкли к внешнеполитической напряженности и стали больше обращать внимание на собственное благополучие, отмечают эксперты
Во II квартале 2025 г. россиян больше всего беспокоила ситуация в экономике страны, а также отключение горячей воды и мобильного интернета. Об этом говорится в результатах «Национального индекса тревожностей. КРОС». Исследователи проанализировали актуальные тревожности россиян и уровень их приживаемости в обществе – длительность и глубину обсуждения. В итоге получился рейтинг тревожностей по суммарному индексу, который позволяет оценить присутствие тревожности в аудиториях СМИ и соцмедиа, а также по индексу приживаемости – чем выше его значение, тем активнее обсуждается тема тревожности в социальных медиа.
Впервые в лидерах тревожной повестки, как отмечают авторы исследования, оказалась тема «переохлаждения» экономики. По суммарному индексу упоминаемости она сразу заняла 1-е место (почти 404 балла), при этом по индексу приживаемости, несмотря на 7-е место, ее показатель также достаточно высок. Пользователи обсуждали проблемы недоступности ипотеки и высоких ставок по кредитам.
Высокую тревожность у россиян также вызвали отключения мобильного интернета – сразу 1-е место по индексу приживаемости (5 баллов) и 6-е место по суммарному индексу (97 баллов). Граждане оказались не готовы к тому, что отключения интернета так резко повлияют на сложившийся уклад жизни: возможность заказать доставку, вызвать такси. Неожиданной, по мнению авторов, можно считать и высокую тревогу в связи с бытовой темой отключения горячей воды – 3-е место по индексу приживаемости (2 балла) и 7-е по суммарному индексу (87 баллов).
Высоко в топе остаются еще две тревожности – деятельность финансовых мошенников, атаки дронов и диверсии. Они занимаются 3-е (372 балла) и 4-е место (347 баллов) по суммарному индексу. Исследователи отмечают, что тема атак беспилотников стала фоновой для граждан, но во II квартале было несколько инфоповодов для всплеска тревожных настроений: массированные атаки на регионы накануне Парада Победы 6–7 мая, а также на аэродромы стратегической авиации 1 июня и диверсии в тот же день на железных дорогах в Брянской и Курской областях. Финансовые мошенники стали беспокоить россиян чуть меньше, чем в начале года. Во II квартале эта тема сместилась с 1-го на 3-е место в рейтинге по суммарному индексу.
Вице-президент КРОС Ксения Касьянова отмечает, что тревоги, связанные с внутренними экономическими вопросами, обладают большей приживаемостью, чем внешнеполитическая повестка. В рейтинг тревог попало противостояние Израиля и Ирана: пользователи обсуждали его широко, но недолго. По ее словам, за годы проведения исследования можно выделить целый ряд закономерностей.
«Рейтинг тревожностей как, с одной стороны, отражает сиюминутную реакцию россиян на непонятные, яркие, резонансные события, например смерть Паши Техника или популярность квадроберов, так и показывает системную включенность россиян в экономическую повестку. Неизменным остается внимание к вопросам развития экономики: цены на продукты, недвижимость, курс валют всегда широко обсуждаются россиянами», – указала она.
Обеспокоенность россиян все чаще вызывает экономическая ситуация в стране, так как экономика охлаждается из-за высокой ключевой ставки, отметил глава ВЦИОМа Валерий Федоров. В связи с этим бизнес испытывает трудности с привлечением кредитов и не может расширить производство. Параллельно с этим компании оказались не готовы переплачивать за квалифицированные кадры. Еще одной проблемой в экономике Федоров называет потребительские кредиты: «Людям стало дорого покупать и квартиры, и машины».
При этом сохраняется рост цен, и россияне оказываются зажатыми в своеобразные «ножницы»: доходы либо растут медленно, либо не растут вовсе, а цены продолжают увеличиваться. По этой причине, говорит Федоров, фокус внимания общества смещается с геополитической повестки. По его мнению, это связано с тем, что россияне считают динамику ситуации на фронтах спецоперации на Украине положительной. На этом фоне именно внутренние экономические сложности становятся значимы для граждан, считает эксперт.
За последние 25 лет структура общественных тревог в России претерпела сильные изменения, отмечает кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. В начале 2000-х гг. акцент был на вопросах личной и общественной безопасности, росте преступности, терактах и общей неопределенности переходного периода. «По мере укрепления экономики фокус внимания, а значит и тревожности, сместился к материальному благополучию: людей стали волновать перспективы роста доходов, доступность жилья, возможности для самореализации и качественных социальных услуг», – отметил она.
Методология расчета
По словам Иваненко, один из ключевых психологических процессов сейчас – это так называемая рутинизация внешнеполитической напряженности, или постепенное привыкание общества к тревожному фону. Этот феномен, как указывает эксперт, обусловлен природой человеческой психики: даже очень серьезные и острые потрясения с течением времени могут стать частью привычного информационного пространства, утратить былую остроту и начать восприниматься как неотъемлемая часть текущей реальности.
Среди граждан наблюдается усталость от конфликтов, согласна председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Зулия Лоикова. «Люди понимают, что их мнение мало влияет на какие-то международные процессы. Зато экономика социальной сферы касается людей напрямую», – говорит она. Информационная усталость влияет на переключение на более насущные вопросы: цены, зарплата, инфляция, доступность жилья, медицины, заключил Лоикова.