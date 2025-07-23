На фоне атак БПЛА в регионах предлагают расширять сеть публичного WiFi

Отключение сотовой связи стало достаточно частым явлением, но власти вряд ли вернутся к глобальному возобновлению работы WiFi, говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. «У WiFi есть определенные ограничения по площади и удаленности от роутера, что делает городское покрытие экономически невыгодным, – подчеркивает Кусков. – Учитывая, что все-таки отключение беспроводной связи носит неприятный, но временный характер, я не думаю, что люди будут переходить на WiFi». Например, «Максимателеком» работала над качеством WiFi в московском метро несколько лет, но им практически никто не пользуется, говорит Кусков. Также не пользуется спросом WiFi в автобусах и в другом пассажирском транспорте, добавляет он.