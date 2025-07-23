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На фоне атак БПЛА в регионах предлагают расширять сеть публичного WiFi

Власти публикуют карты с точками доступа к бесплатному интернету
Александр Тихонов
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В регионах России вновь стали появляться публичные точки доступа к WiFi на фоне участившихся атак беспилотных летательных средств (БПЛА). Интернет-провайдеры начали активнее обеспечивать бесплатный беспроводной интернет в Москве, городах Самарской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Ростовской, Оренбургской, Тульской областей, Удмуртии, Чувашии и др.

22 июля руководитель фракции «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев, вице-спикер от партии Владислав Даванков и член фракции Антон Ткачев направили запрос главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением разработать федеральную программу по созданию сети публичных точек доступа к WiFi. По мнению депутатов, она должна стать «своего рода «цифровой страховкой» для граждан и бизнеса». «Такие точки должны быть размещены как в малых селах, все еще ожидающих подключения, так и в общественных местах (МФЦ, вокзалы, больницы) и в крупных городах, сталкивающихся с перебоями связи», – говорится в запросе (копия есть у «Ведомостей»).

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов писал в своем Telegram-канале 15 июля, что компании-провайдеры в Самаре развернули публичные сети WiFi, обеспечивающие бесплатный интернет.

Адреса соответствующих точек доступа опубликованы на сайте минцифры региона. Там указаны WiFi-точки не только административного центра региона, но и других городов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 7 июля поручил региональному минцифры сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным WiFi. «Необходимо охватить ею как можно больше участков, повысив доступность проводного интернета, на который не распространяются ограничения», – писал он в своем Telegram-канале. По словам Бусаргина, профильный зампред правительства должен был провести переговоры с банковским сектором и предпринимательским сообществом. «Темой для обсуждения станет проработка решений по увеличению количества банкоматов и терминалов оплаты, работающих от проводной связи», – заявлял губернатор.

Впоследствии в регионе была опубликована карта точек доступа к бесплатному WiFi, создан чат-бот для сбора информации о публичных точках.

Список бесплатных точек WiFi появился в приложении «Карта жителя Нижегородской области», сообщала пресс-служба правительства региона 15 июля. «Карта на региональных ресурсах будет обновляться по мере появления новых точек общественного WiFi. Представители бизнеса также могут сообщить о готовности предоставления бесплатного интернета в своих заведениях, заполнив специальную форму», – говорилось в пресс-релизе.

Экстремизм в сети

22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий наказание за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов. Инициативу поддержали 306 депутатов, против высказались 67 депутатов, воздержались 22 депутата. Штрафы за нарушение создателями и разработчиками VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором составят от 50 000 до 500 000 руб. За неисполнение владельцами и создателями VPN запрета на доступ к заблокированным в России ресурсам будут штрафы от 50 000 до 500 000 руб. А за повторное нарушение – до 1 млн руб.

Карта точек доступа к беспроводному интернету опубликована также на туристическом портале Тульской области. В основном точки располагаются в заведениях общественного питания. Карта доступна как в PDF-формате, так и в приложении. На портале отмечается, что ответственность за предоставление бесплатного WiFi несут исключительно сами заведения. «Перед подключением рекомендуем уточнять условия использования сети непосредственно у сотрудников заведения», – говорится в пресс-релизе.

Отключение сотовой связи стало достаточно частым явлением, но власти вряд ли вернутся к глобальному возобновлению работы WiFi, говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. «У WiFi есть определенные ограничения по площади и удаленности от роутера, что делает городское покрытие экономически невыгодным, – подчеркивает Кусков. – Учитывая, что все-таки отключение беспроводной связи носит неприятный, но временный характер, я не думаю, что люди будут переходить на WiFi». Например, «Максимателеком» работала над качеством WiFi в московском метро несколько лет, но им практически никто не пользуется, говорит Кусков. Также не пользуется спросом WiFi в автобусах и в другом пассажирском транспорте, добавляет он.

В 2025 г. в регионах стали массово отключать мобильный интернет из-за атак украинских беспилотников, отмечали «Ведомости» 16 июня. Мобильный интернет, как и в принципе мобильную связь, используют для координации действий и наводки на цели, сообщал ведущий инженер НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий. Атаки БПЛА также становятся причиной ограничений на полеты. Так, в выходные 18 и 19 июля в аэропортах Московского авиационного узла были отменены вылет и прилет более 300 рейсов из-за беспилотников, писали «Ведомости» 21 июля.

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