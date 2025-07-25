Более 70% россиян старшего поколения предпочитают крепкий алкоголь вину и пиву

При этом возросшее число стрессовых ситуаций (пандемия, проведение спецоперации) также приводит к тому, что люди справляются с ними с помощью алкоголя. Котова отмечает, что люди зачастую не обращаются за профессиональной помощью, а прибегают к алкоголю, в том числе для нормализации сна. Такой подход, по ее словам, может дать краткосрочный эффект, но со временем только усугубляет проблему: доза увеличивается, качество сна ухудшается, и общее состояние здоровья резко падает. При этом нарушения сна, добавляет Котова, нередко являются маркером более глубокой психологической нестабильности. Для эффективной профилактики, по ее мнению, необходимо развивать просветительские кампании, объяснять, что психические расстройства – это такие же заболевания, как гипертония или язва желудка, и они поддаются лечению.