Более 70% россиян старшего поколения предпочитают крепкий алкоголь вину и пиву

Более 70% россиян старшего поколения предпочитают крепкий алкоголь вину и пивуОни не готовы быстро менять свои привычки и воспринимают спиртные напитки как способ уйти от реальности, считают эксперты
Старшее поколения россиян в возрасте от 55 до 79 лет предпочитает крепкие алкогольные напитки вину и пиву: их потребляют более 70% опрошенных респондентов. Об этом говорится в исследовании «Распространенность потребления алкогольной продукции в РФ: анализ тенденций в 2019–2023 гг.» Исследование опубликовано в электронном академическом рецензируемом журнале «Демографическое обозрение». Авторы проанализировали данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения от Росстата за 2019–2023 гг. Они охватывали 60 000 домохозяйств.
По состоянию на 2023 г. около половины (49,07%) взрослых граждан употребляли алкоголь хотя бы раз в течение года до момента опроса. При этом доля употреблявших спиртное среди мужчин более чем на треть превышала таковую среди женщин – 56,93% против 42,69%.
По возрастным категориям наибольшая доля потребляющих алкоголь зафиксирована среди граждан (и мужчин, и женщин) в возрасте 45–49 лет – 64%. Далее идут россияне в возрасте 40–44 года и 35–39 лет (по 60%). Наименьшая доля пьющих спиртное – среди молодых респондентов 15–19 лет, а также людей от 80 лет и старше. В обоих случаях этот показатель составил около 14%. Среди молодых взрослых граждан в возрасте 20–24 и 25–29 лет алкоголь употребляли около 40 и 50% опрошенных.
Исследователи также выявили существенную разницу среди респондентов по видам потребляемого алкоголя в зависимости от пола и возраста. Так, пиво и крепкие алкогольные напитки больше распространены среди мужчин: доля предпочитающих пиво среди них была в 1,8 раза выше, чем среди женщин. Доля мужчин, которые пьют крепкие напитки, – в 4,1 раза выше. Вино же более популярно у женщин – доля выбирающих этот напиток среди них в 3,2 раза выше, чем среди мужчин.
Авторы также описали, какие алкогольные напитки характерны для разных возрастных групп. Наибольшая доля потреблявших пиво – в возрастной группе 20–24 года (71%), тогда как в более старших возрастных группах отмечено ее постепенное снижение вплоть до 17% среди лиц в возрасте 80 лет и более. Доля потреблявших крепкие алкогольные напитки, напротив, была наибольшей среди старших возрастных групп: в возрастах от 55–59 лет и вплоть до 75–79 лет она превышала 70%.
При этом, как указывают исследователи, в 2019–2023 гг. доля потреблявших алкоголь устойчиво снижалась во всех возрастных группах в среднем примерно на 2%. Наиболее заметно это происходило у граждан в возрастах 30–34 и 25–29 лет (-2,7 и -2,1% соответственно).
Культура потребления алкоголя зависит от поколения, писали «Ведомости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ от октября 2024 г. Водку чаще всего выбирают родившиеся в СССР: поколения оттепели (16%), застоя (16%) и поколение реформ (15%). Среди россиян, которые взрослели в эпоху генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и в сознательном возрасте застали третью антиалкогольную кампанию, водка оказывается предпочтительнее пива (16 и 10% соответственно). Представители поколения единственного в истории президента СССР Михаила Горбачева оказались самыми «пьющими» (61% опрошенных). Они в одинаковой степени предпочитают вино и пиво (21 и 19%).
Поколения пьющих и не пьющих
Привычка к употреблению алкоголя у старшего поколения уходит во времена СССР, когда спиртное воспринималось как приемлемый способ справиться со стрессом, считает психиатр-нарколог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова. Кроме того, говорит она, многие представители этого поколения по-прежнему не признают наличие психических расстройств, таких как тревога или депрессия, и с недоверием относятся к психиатрам и психологам, считая их деятельность «шарлатанской».
При этом возросшее число стрессовых ситуаций (пандемия, проведение спецоперации) также приводит к тому, что люди справляются с ними с помощью алкоголя. Котова отмечает, что люди зачастую не обращаются за профессиональной помощью, а прибегают к алкоголю, в том числе для нормализации сна. Такой подход, по ее словам, может дать краткосрочный эффект, но со временем только усугубляет проблему: доза увеличивается, качество сна ухудшается, и общее состояние здоровья резко падает. При этом нарушения сна, добавляет Котова, нередко являются маркером более глубокой психологической нестабильности. Для эффективной профилактики, по ее мнению, необходимо развивать просветительские кампании, объяснять, что психические расстройства – это такие же заболевания, как гипертония или язва желудка, и они поддаются лечению.
Привычки у старшего поколения, прежде всего у так называемых бэби-бумеров, меняются крайне медленно, поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Это связано с особенностями их жизненных установок и ценностей. В отличие от молодежи – представителей поколений Y и Z, которые склонны фокусироваться на собственном здоровье, и от поколения X, которое рационально относится к телу как к ресурсу, бэби-бумеры часто стремятся убежать от реальности в вымышленный мир. Наиболее доступный способ сделать это – алкоголь, говорит она. Наркотики для них либо недоступны, либо социально неприемлемы, поэтому многие уходят именно в алкоголизм.
Профилактика, по мнению Попович, должна быть строго таргетированной. Для каждой возрастной и гендерной группы надо подбирать отдельный язык, форму подачи информации и поведенческие механизмы. В случае с бэби-бумерами эффективнее всего работает система ограничений и поощрений, поскольку просто информировать их о вреде алкоголя не имеет большого смысла. Главная задача – занять этих людей, предложить им альтернативу. «Они уходят туда не от хорошей жизни, а от того, что не справляются с проблемами. Надо понимать их мотивацию ухода в алкоголизм», – подчеркнула Попович.