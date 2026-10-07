Как молодежь вовлекают в гражданские сферы пилотирования дронов

Инструктор девушки – ее землячка Екатерина Арсеньева. Ее в то время, когда она работала инструктором по тактической медицине и первой помощи, в дроноводство пригласили военнослужащие. Арсеньева стала изучать эту сферу, чтобы лучше понимать военных и быть с ними «на одной волне», рассказывает девушка. Сейчас ее компетенции позволяют обучать новых пилотов, среди которых есть мужчина в возрасте 69 лет. Люди старшего возраста часто медленнее учатся, потому что не привыкли к таким технологиям, говорит она. Впрочем, мужчина быстро освоил новое дело и по компетенциям уже летает наравне с 16-летней школьницей, отметила Арсеньева.