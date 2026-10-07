Как молодежь вовлекают в гражданские сферы пилотирования дронов

Как молодежь вовлекают в гражданские сферы пилотирования дроновВ Москве дали старт федеральному проекту для подготовки пилотов БПЛА
В московском здании движения «Народный фронт» представили федеральную инициативу для подготовки пилотов БПЛА. Речь о проекте «На высоте!», задача которого – популяризировать профессию пилота современного типа. Как заявил на открытии вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, сейчас в российских колледжах действует 40 специализированных БПЛА-классов.
Корреспондент «Ведомостей» побывал на мероприятии.
Двигатель прогресса
«Дрон сегодня – это не только инструмент на передовой. За беспилотными технологиями стоят инженерия, программирование, точный расчет и навыки пилотирования», – сообщил в начале мероприятия голос из видеопрезентации проекта. На сцену в лонгсливе «Команда Путина» поднялся первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко (7 октября глава государства отмечал 74-й день рождения).
Он сказал, что сейчас перед молодежью стоит глобальный вызов в изучении беспилотных систем и искусственного интеллекта – такой же, как в прошлом веке в области покорения космоса и атома. Стартовавший проект может стать возможностью для молодежи внести вклад в обороноспособность страны, заявил Кириенко. Он напомнил, что к 2030 г. президент поставил задачу сделать Россию лидером в сфере беспилотных технологий.
Чернышенко рассказал, что сейчас более 700 образовательных организаций получили оборудование для БПЛА-классов, а в очереди на получение еще порядка 200 учреждений. В них, продолжил он, будут созданы условия для обучения программированию и пилотированию дронов, чтобы применять полученные знания, «когда это нужно родине». В том числе и на специальной военной операции на Украине, отметил вице-премьер.
В связи с этим для проекта очень важен опыт военнослужащих, вернувшихся со спецоперации, подчеркнул он. На них приходится больше половины инструкторов в колледжах, добавил руководитель исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов. «Война всегда была двигателем прогресса», – заключил он.
Что входит в проект
Федеральная инициатива по популяризации навыков управления дронами включает в себя четыре направления, каждое из которых обращено к разной аудитории. Общая цель – развивать у молодежи инженерные компетенции и формировать из них кадровый резерв для новой отрасли, говорится в презентации проекта.
Первая его составляющая направлена на студентов колледжей и других образовательных организаций – для них в 70 регионах оборудуют классы БПЛА. В октябре 2026 г., по словам Кузнецова, их будет уже порядка 100. Каждый класс рассчитан на 5–12 рабочих мест и оснащается FPV-дронами, очками для пилотирования, симуляторами, инженерными наборами, полетными зонами и т. д., следует из сообщения «Народного фронта».
Для более широкой аудитории на развлекательном телеканале ТНТ запустили утреннее шоу «На высоте!», которое ведут актер Михаил Галустян и человекоподобный робот Андрон. Премьера состоялась 4 октября 2026 г. По задумке авторов шоу ученики БПЛА-классов будут соревноваться в управлении дронами наравне с профессиональными пилотами, актерами, спортсменами, блогерами, звездами и ветеранами спецоперации.
Третье направление проекта по вовлечению молодежи в гражданские сферы пилотирования дронов – это введение норматива ГТО по управлению дронами. Он стал доступен для сдачи в пилотных регионах – Московской, Нижегородской, Смоленской областях, а также в Красноярском крае, Чечне и Башкирии, говорится на сайте Министерства спорта РФ.
Четвертая составляющая проекта – запуск общероссийских соревнований по управлению дронами, рассчитанных на начинающих и опытных пилотов. Участники состязаний должны будут пройти онлайн-отбор на 3D-симуляторах, а затем совершить реальные полеты на FPV-дронах. Как говорилось в видеопрезентации проекта, 1000 прошедших отбор пилотов поборются за победу и возможность начать стажировку или карьеру в ведущих компаниях отрасли БПЛА.
Из мастера маникюра – в пилоты БПЛА
На сцену вместе с первыми лицами государства вывели участников нового проекта. Рядом с Чернышенко, счастливо улыбаясь, стояла очаровательная девушка невысокого роста с собранными в хвостик русыми волосами и наращенными ресницами. Это Татьяна Проскурнова из Новочеркасска Ростовской области. Ей 27 лет, у нее есть муж – кадровый офицер – и двое детей. Она мастер маникюра и одновременно начинающий пилот. Девушка рассказала, что ей захотелось попробовать себя в новой роли, когда она смотрела новости из зоны спецоперации и Telegram-каналы военных корреспондентов.
Как только открыли набор, Проскурнова прошла обучение на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. «Ты не только летаешь, а еще паяешь, ремонтируешь, собираешь дроны, программируешь, прошиваешь. Это все мы умеем делать», – рассказывает она. Сложности возникали в изучении теории – на первом этапе знаний о программировании у девушки не было. Сейчас же помимо FPV-дрона, которым Проскурнова уже научилась управлять, ей хотелось бы освоить беспилотники самолетного типа и дроны-перехватчики.
Инструктор девушки – ее землячка Екатерина Арсеньева. Ее в то время, когда она работала инструктором по тактической медицине и первой помощи, в дроноводство пригласили военнослужащие. Арсеньева стала изучать эту сферу, чтобы лучше понимать военных и быть с ними «на одной волне», рассказывает девушка. Сейчас ее компетенции позволяют обучать новых пилотов, среди которых есть мужчина в возрасте 69 лет. Люди старшего возраста часто медленнее учатся, потому что не привыкли к таким технологиям, говорит она. Впрочем, мужчина быстро освоил новое дело и по компетенциям уже летает наравне с 16-летней школьницей, отметила Арсеньева.
В помещении стало шумно – жужжали беспилотники. Один из них, оранжевого цвета, запустил 10-летний ученик начальной школы Мирон Черемных из Московской области. Этот мальчик в сентябре занял 4-е место в общем зачете на Кубке мира в Турции. Дроноводством начал заниматься с семи лет. Когда вырастет, хочет остаться пилотом, поделился он.
Попробовать управлять дронами хотели многие гости. Но не все пилоты доверяют свою технику тем, кто не умеет ею пользоваться. Для политического блогера и бывшего сотрудника «Соловьев LIVE» Стаса Васильева (известного как Стас Ай, Как Просто!) один из пилотов сделал исключение.
Первые виртуальные полеты на симуляторе у блогера не получились, и он пошутил, что «не попал по украинцам».