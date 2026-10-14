Как в Верховном суде обсудили реформу института присяжных заседателей

Тимошин привел данные статистики: в 2025 г. с участием присяжных рассмотрено 643 уголовных дела, что составило лишь 0,1% от общего числа рассмотренных дел (540 962). Вместе с этим он обратил внимание на высокий процент отмены оправдательных приговоров, установленных на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. По словам Тимошина, в 2021 г. отменены приговоры в отношении 72,5% оправданных лиц, в 2022 г. – 65%, в 2023 г. – 75,6%, в 2024 г. – 70%, а в прошлом году – 81,5%. Показатели вызывают обеспокоенность не только в гражданском обществе, но и в ВС, сказал он.