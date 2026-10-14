Как в Верховном суде обсудили реформу института присяжных заседателей

Как в Верховном суде обсудили реформу института присяжных заседателейВ ВС обеспокоены отменами оправдательных приговоров, которые вынесены по вердиктам присяжных
Институт суда присяжных важно не просто сохранить – его нужно наполнить содержанием, отвечающим современным требованиям. Об этом 13 октября заявил зампредседателя Верховного суда (ВС) Николай Тимошин во время заседания научно-консультационного совета, которое было посвящено изменениям в судопроизводстве с участием присяжных заседателей.
ВС в сентябре выступил с инициативой масштабного реформирования института суда с участием присяжных. В качестве главного новшества предлагается объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократив число присяжных до четырех человек во всех органах суда – районных и областных. Сейчас в районных судах основной состав коллегии присяжных заседателей состоит из шести человек, а в областных – из восьми. Предполагается, что председательствующий судья сможет давать разъяснения присяжным в совещательной комнате, что, как утверждается, повысит стабильность вердиктов.
Тимошин привел данные статистики: в 2025 г. с участием присяжных рассмотрено 643 уголовных дела, что составило лишь 0,1% от общего числа рассмотренных дел (540 962). Вместе с этим он обратил внимание на высокий процент отмены оправдательных приговоров, установленных на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. По словам Тимошина, в 2021 г. отменены приговоры в отношении 72,5% оправданных лиц, в 2022 г. – 65%, в 2023 г. – 75,6%, в 2024 г. – 70%, а в прошлом году – 81,5%. Показатели вызывают обеспокоенность не только в гражданском обществе, но и в ВС, сказал он.
Для того чтобы собрать 20 человек для отбора коллегии присяжных, суд должен вызвать от 15 000 до 60 000 человек, рассказал судья Московского областного суда Александр Козлов. «Со страхом мы ждем вердикта присяжных заседателей. Не из-за того, какое там будет решение – обвинительное или оправдательное», – сказал он. По мнению судьи, главная проблема возникает, когда присяжные исключают из вопросного листа какое-либо обстоятельство, увидев в нем неясность. Подготовленный законопроект это исключает, считает Козлов. А оправдательные приговоры отменяются в основном из-за незаконного воздействия стороны защиты, добавил он.
Включения профессиональных судей в состав коллегии присяжных бояться не надо, полагает член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Анатолий Ковлер. По его словам, эта практика имеет место в Китае, Италии, Германии и она дисциплинирует процедуру. Немаловажный фактор, с которым надо иметь дело, – боязнь людей участвовать в коллегии присяжных из-за страха преследования и осуждения, считает Ковлер. В частности, это применимо к малым городам и республикам Северного Кавказа. Ковлер предложил решить этот вопрос экспериментом с завозом присяжных заседателей из других регионов.
Участие судьи в коллегии повысит качество рассмотрения дела, при этом сохранив баланс между гражданским участием и общественным контролем за делами в рамках уголовного судопроизводства, полагает член Общественной палаты Вадим Виноградов. По его словам, опасения, что судья будет доминировать над мнением присяжных, «представляются не очень обоснованными». Собеседник, близкий к судейскому сообществу, говорит, что собрать коллегию действительно сложно и важно, чтобы они грамотно участвовали в процессе, не отвлекаясь на вопросы, которые не находятся в сфере их ведения.
Как заявила «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина, процессуальные нарушения, влекущие отмену приговора, встречаются в оправдательных приговорах. В обвинительных их не бывает, поэтому такие приговоры остаются в силе. Динамика говорит об отношении вышестоящих судебных инстанций к институту оправдания в целом, считает Володина. По ее словам, оправдательный приговор сам по себе – это элемент доверия к суду, свидетельство того, что суд слышит не только обвинителя, но и защитника.
Сложности, возникающие при рассмотрении дел судом присяжных, безусловно, требуют решения, отмечает Володина. Но при поиске путей их преодоления необходимо исходить прежде всего из задачи сохранения этого института, говорит она. «Ведь именно участие граждан в отправлении правосудия позволяет добиться результата, который воспринимается как справедливый и юристами, и людьми без юридического образования», – сказала президент ФПА. При этом, как полагает один из собеседников «Ведомостей», по этому вопросу еще предстоит дискуссия.